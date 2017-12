Napi horoszkóp - 2017. december 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van ötletekkel, de mint mindig, megint nehéz a kezdet. Először is tervezze meg a napját, amibe a kötelezettségek mellé beépíti az új kalandokat is. Vannak olyan folyamatok, amelyek összevonhatóak, így ügyes szervezéssel mindennel végezhet. A lelkesedése ráadásul a segítőket is bevonzza, így nem egyedül kell a nehézségekkel megbirkózni. Erőt ad Önnek, hogy mások érdeklődését is felkeltette.

Nem szereti az elhamarkodott döntéseket, ezért próbálja elkerülni, hogy a sarokba szorítsák. Gyors választ kérnek Öntől, de sikerül kibúvót találnia. Nem sok időt nyert, így gyorsan kell mérlegelnie, számba venni a választás következményeit. Merjen kockázatot vállalni, de gondoskodjon a menekülőútról is, hiszen ismeretlen területre téved. Ha pedig kimondja, már ne visszakozzon, tartsa magát a választásához.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem szereti, ha felborítják a napirendjét, az előre összeállított terve mégse tartható. Most is történnek váratlan események, mégis próbálja megőrizni a nyugalmát. Amíg azon bosszankodik, hogy leterelték az útjáról, csak telik az idő, pedig ebből van a legkevesebb. Mielőbb találjon megoldást arra, hogy az ígéreteit betarthassa, de közben az új kihívásoknak is megfeleljen. Képes erre, ha higgadtan gondolkodik.

Bár kicsúszik a kezéből az irányítás, de valahol legbelül ennek örül. Megszabadul olyan terhektől, amelyek meghaladnák az erejét. Élvezi, hogy csak sodródni kell az árral és önmagán kívül másért nem tartozik felelősséggel. Így arra összpontosíthat, amivel foglalkozik, és ez jelentősen felgyorsítja a munkáját. Ha sikerül időben végeznie, lazítson kicsit, ne keressen már új kihívásokat, még ha úgy is érzi, maradt energiája.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyszerre egy feladattal foglalkozzon még akkor is, ha fejében cikáznak a gondolatok. Tele van ötletekkel és úgy érzi, a lendülete is megvan ahhoz, hogy ezeket megvalósítsa. Rendezze azonban sorba azokat és haladjon lépésről lépésre, ha ugyanis kapkod, esélyt teremt arra, hogy hibázzon. Hiába a nagy lendület, ha a figyelmét több felé osztja, akkor ez is felaprózódik. Legyen türelmes, ne rohanjon.

Bár vannak saját elképzelései, a környezetében élők is remek ötletekkel állnak elő. Szükség lesz a kiváló szervezőmunkájára, hogy valamennyi Önt érdeklő feladattal foglalkozni tudjon. Igyekszik megkeresni a közös pontokat, hogy azok mentén ne csak a saját ügyeivel haladjon előre, de részese lehessen mások sikerének is. Segítséget ad, cserébe kap is, így nap végére remek eredményeket tudnak felmutatni és csapatként együtt örülni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amikor nincs a csúcson, akkor látja igazán, kikre is számíthat. Így lesz ez a mai napon, amikor egy támadás következtében legyengül. Ott állnak azonban Ön mellett olyan emberek, akik nem engedik összeomlani és minden támogatást megadnak ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. Ne felejtse el őket akkor sem, ha ismét önmagára talál, mert bár nem várják el Öntől, a viszonzást értékelni fogják, még erősebbé válik a kapcsolatuk.

Már csak az utolsó simítások vannak hátra egy olyan komoly ügyben, amely alaposan leterhelte eddig. Most se lazítson, amíg nem ér be a célba, fordítsa figyelmét erre a kérdésre. Bár mostanra elfogytak a segítők, de egyedül is képes lesz megbirkózni azokkal az akadályokkal, amelyek még az útját állják. És mikor ott áll a sikert elérve, ne feledkezzen meg azokról, akik nélkül mindezt nem érhette volna el.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne keressen új kihívásokat, foglalkozzon olyan feladatokkal, amelyekhez elég a rutinja és nem igényelnek komolyabb energia befektetést. Szellemileg kimerült, így hiába bírná fizikailag a komolyabb munkákat, ha közben a gondolatait nem tudja rendezni. Bizonyos problémák ugyanis elterelik a figyelmét arról, amit éppen csinál. Képes azonban elkerülni a hibákat, ha a járt úton halad előre és egyből érzékeli, ha valami nem megfelelően alakul.

Ha közeledni szeretne, meg kell feledkeznie az Önök közé ékelődött nézeteltérésről. Sokat gondolkodott már azon, vajon melyiküknek is lehet igaza. Már talált olyan pontokat a másik fél véleményében, amikkel azonosulni tud. Rá kellett ébrednie arra, hogy ebben a kérdésben nem csak egy igazság létezik, hiszen sokat számít, ilyen élettapasztalattal rendelkezik a válaszokat kereső. Ossza meg ezt a felismerését az érintettekkel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ismeretlen területre téved, de a környezetében élők közül többen is rendelkeznek már tapasztalattal arról, milyen buktatókra kell számítania. Kérjen tőlük tanácsot, mert könnyű lenne elbukni, ha egyedül próbálkozna. Most nem hibázhat, hiszen ellenségei csak azt várják, mikor lendülhetnek támadásba. Ne segítse őket azzal, hogy kudarcot vall egy fontos ügy kapcsán. A siker esetén azonban hosszabb távon is biztonságban lehet.

Ami ma megoldhatatlan probléma, azt holnap már el is felejti. Gondolkodjon így, és máris gyorsabban talál rá a megoldásra. Ha megérti, hogy ezekkel a feladatokkal együtt kell élnie, de ezek által lesz erősebb, már egy nagy lépést tesz a siker irányába. Márpedig csak elindulni nehéz, ha rátalál az útra, már könnyedén halad előre. Nap végén elmondhatja, ismét tanult valamit és újra egy olyan kérdés, ami a későbbiekben már nem jelenthet gondot.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



