Napi horoszkóp - 2017. december 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Most már érzi az év vége közeledtét. Egyre több a feladat és rövidülnek a határidők. Nem halogathatja, amit elvállal, hiszen folyamatosan érkeznek az új felkérések is. Ha már felveszi a lendületet, nincs is gond, mindig csak az első lépés megtételekor bizonytalan. Olyankor még azt érzi, nincs értelme ennek az állandósult taposómalomnak és inkább mindent feladna. Túl kell élni a nehéz napokat, egyszer elmúlnak, és akkor lazíthat majd.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem kell mindenki elvárásainak megfelelni, de nem mondjon nemet azok megkeresésére, akikre egykoron Ön is támaszkodhatott. A saját feladatai mellett segítségére lehet azoknak, akik nem hagyták el Önt, amikor nehezebb időket élt meg. Egyedül nem juthatott volna ki abból a gödörből. Bár szeretne megfeledkezni a múltról, de nem törölheti el. Az is az élete része, ne próbálja meg eltörölni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Önnek kell megtalálnia a saját útját. Tanácsot kérhet, de ne várja el, hogy kézen fogva elkísérik. Vannak elképzelései, hova szeretne eljutni, de az akadályok elrettentik. Merjen kockáztatni, hiszen ha valamit nagyon szeretne, azt képes elérni. Lehet, kicsit több időbe telik, hiszen egyébkötelezettségei is vannak, de akkor lesz elégedett a teljesítményével, ha közben a saját elvárásainak is képes megfelelni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Igyekszik előre felkészülni az akadályokra, nem szeretne kockáztatni. Bár már járt az úton, melyre lépni akar, most mégis várható meglepetés. Ön is érzi, hogy kockáztat, ha ezt vállalja, de vonzzák a várható eredmények. Legyen határozott, így képes lesz megbirkózni azokkal a váratlan nehézségekkel is, melyeket elsősorban az irigyei okoznak. Ne veszítse szem elől a célokat, az segít kizárni a zavaró tényezőket.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár most úgy érzi, jó úton indul el, azért hagyja meg a lehetőséget annak, hogy visszatérhessen a kiindulópontra. Lehet, nem kell élnie vele, de a kezdeti lendület hamar elfogy. Ha a makacssága és az elszántsága ekkor átveszi az irányítást, képes lesz besétálni a célba, de ne erőltesse túl magát. Ha nem is hozott elhamarkodott döntést, bizonyos nehézségekre nem volt felkészülve, így hamar elfáradhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne ítélkezzen elhamarkodottan, először gyűjtsön be minden információt az esetről. Mivel nem volt jelen, csak a végét láthatja, az oda vezető folyamatok ismeretlenek Ön előtt. Könnyű lenne bűnbakot találni, de a valódi okozók rejtve maradhatnak, ha gyorsan szeretné lezárni a kérdést. Márpedig éppen a pártatlansága és a türelme miatt kérik arra, hogy szolgáltasson igazságot. Éppen ezért ne kapkodjon, adjon megfontolt válaszokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg kézben tudja tartani az irányítást, megőrzi a nyugalmát is. Azt viszont már nem viseli olyan könnyen, ha megpróbálják letéríteni az útjáról. Érdemes lenne pedig meghallgatni a tanácsokat, hiszen ismeretlen területen jár, nincs még elég tapasztalata az adott kérdésről. Nem kell követni másokat, de megfogadni az elhangzottakat és azt a saát igényeire szabni, megkönnyítheti a helyzetét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha már eddig eljutott, ne adja fel. Most ugyan olyan akadályok merültek fel, amelyekre nem számított, így felkészületlenül érte. Merítsen erőt a megtett útból, hiszen már számtalanszor bizonyította, hogy fontos Önnek az ügy. Összpontosítson a megoldás keresésére, de ne úgy gondolkodjon, ahogy szokott. Nem hagyományos ötletekre van most szüksége, hanem egy váratlan, meglepő elképzelés, amely azonban kivitelezhető.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Csak a kezdet lesz nehéz, ezen át kell lendülnie. Még ha az utat képes is lesz egyedül megtenni, ehhez a lépéshez kérjen segítséget. Bár lassabban jönnek az eredmények, mint tervezte, de ez még nem ok arra, hogy elkeseredjen, hiszen a céljai fontosak. Ha ezeket nem veszíti szem elől, mozgósítani tudja az Önben megbúvó energiákat. Használja azokat a tapasztalatokat, amelyeket nem is olyan régen szerzett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amíg nem fogalmazódnak meg Önben a kérdések, nem kap válaszokat. Bizonytalan, de nem tudja, mi ébresztette fel Önben ezt az érzést. Vonuljon félre a gondolataival, hogy utánajárhasson, mikor és hol csúszott ki a lába alól a talaj. Észre sem vette, hiszen akkor nem volt idő és alkalom arra, hogy kielemezze a helyzetet, erősnek mutatta magát és így azonnal továbblépett. De közben ott maradt Önben ez a tüske.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Összesűrűsödnek az események és így az akadályok is. Ez már az előszele az év végi hajrának, így ne nagyon halogassa a teendőket. Mozgósítania kell az Önben rejlő energiákat, de ha átlendül a holtponton, már a lendület is viszi majd előre. Legyen erős, a céljait szem előtt tartva harcoljon. Jutalma pedig az eredmények, melyekben még talán Ön se hitt, de bebizonyította, az akaraterő csodákra képes.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár úgy érzi, tele van energiával, ne utasítsa vissza a felajánlott segítséget. Lesznek ugyanis olyan akadályok, melyeket nem lát előre, így a tervezés során sem tudta figyelembe venni. Mivel egyébként is zsúfolt nap vár Önre, hasznos lesz, ha bizonyos feladatokat végül mégis átadhat másoknak. Ön pedig így azokkal foglalkozik, amelyek izgalmasak és folyamatosan éberen tartják a figyelmét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp