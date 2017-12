Napi horoszkóp - 2017. december 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.09

KOS: (március 21 - április 20.)



Köszönhetően az alapos előkészületeknek, most könnyedén ér célba. Engedje el a füle mellett azokat a megjegyzéseket, amelyek próbálják kicsinyíteni a sikerét. Mintha nem dolgozott volna meg az eredményekért, olyan hangok kapnak szárnyra, hogy csak ölébe hullott a szerencse. Olyanokkal vegye körbe magát, akik elismerik a teljesítményét, belőlük meríthet erőt és ihletet a folytatáshoz, hiszen most nem szabad megállni.

Ismét lehetősége nyílik egy olyan üggyel foglalkozni, ami fontos Önnek és már régóta gondolkodott azon, miként is tudna időt szakítani rá. Segítséget ajánlanak fel Önnek, amit nem utasíthat vissza. Emiatt ugyan át kell szerveznie a napirendjét és fel kell készülnie arra, hogy sokkal több lesz a teendője, de boldogan indul el az úton, tele ötletekkel és energiával. Nem csoda, hogy követőkre akad.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár próbálják lebeszélni, Ön hisz a sikerben. Amíg ennyire elszánt, addig érdemes elindulni. Zárja ki a zavaró tényezőket, így különösen azokat a hangokat, amelyek azt hajtogatják, kudarcra van ítélve az ügy. Haladjon a tervei szerint, ne térjen le az útról, amelyet kitűzött maga elé. Ha egyedül is kell az akadályokkal megbirkózni, képes lesz rá, hiszen olyan erőket mozgósít, amelyekről még Ön sem tudott, hogy léteznek.

Mielőtt meghozná a döntését, vegye figyelembe az összes következményt. Világosan látja maga előtt, mivel jár, ha elindul az úton, így a várható veszteségeket is. Mérlegeljen, nyerhet-e annyit az ügyön, amennyit veszít. Nem csak az idő halad majd, de várhatóan kapcsolatokat is kockáztat, amelyek viszont mélyen érinthetik. Talán mégsem ér annyit ez a cél, hogy mindezt bevállalja és maradjon az eredeti elképzeléseinél.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Először önmagában kell rendet tennie, csak utána fordíthatja a figyelmét a környezetében élőkre. Túl sok a lezáratlan ügy, ami miatt bizonytalan és így másoknak sem nyújthat segítő kezet. Vonuljon félre, hogy átgondolhassa, merre folytassa az útját. Ha megszületik a válasz, már azt is tudni fogja, kiket vigyen magával. Amíg nem elég határozott, könnyen eltévedhet a lehetőségek között, így végül egy helyben topogna csak.

Ne engedje, hogy az indulatai elragadják. Bár valóban a sarokba szorították, ami miatt feszült, de ha nem mutatja ezt ki, meglepi vele azokat, akik most várják a bukását. Már ez megnöveli annyira az önbizalmát, hogy végül győztesként kerül ki a helyzetből és olyan energiák szabadulnak fel, amely lehetőséget nyújt arra, hogy akár új célokat is keressen. Most azt is felismeri, kikben bízhat meg, mert kitartanak Ön mellett.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Most már Ön is belátja, hogy rossz úton indult el. Ne másokat hibáztasson, hiszen próbálták erre felhívni a figyelmét. Bár sok időt elvesztegetett, de még nincs minden elveszve. A gyűjtött tapasztalatok segítségével keresse a lehetőségét annak, hogy visszataláljon az eredeti céljaihoz. Igyekezzen magához ragadni az irányítást, hogy helyreállhasson az önbizalma azáltal, ismét képes felelősséget vállalni a tetteiért.

Nehezére esik nemet mondani, de Ön is érzi, hogy így nem mehet tovább. Túl sokat vállalt magára és bár nem áll meg egy percre sem, egyre gyűlnek az elintézetlen feladatok. Mostanra megértette, miért aggódtak a szerettei. Legyen határozott, próbálja meg összehangolni úgy a folyamatokat, hogy gyorsabban haladhasson. Iktasson be rövidebb szüneteket egy-egy eredmény után, hogy bírja a tempót.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Meg kell hoznia a döntést a saját érdekében. Nem szereti elengedni mások kezét. Vannak azonban olyan kapcsolatai, amelyek felemésztik az energiáit és folyamatosan visszahúzzák. Most még idejében léphet, van annyi lendület Önben, hogy folytatni tudja az útját. Bár átmenetileg lelassul, hiszen lelkiekben megterhelő időszakot él át, de az eredmények így sem maradnak el, ez segíti Önt talpon maradni.

Új úton indul el, de még bizonytalan, valóban ez a jó döntés. Ne zárja be az ajtókat maga mögött, maradjon meg a lehetőség, hogy visszafordulhat. Így ugyan egyszerre több folyamatot is kézben kell tartania, de ez biztosítékot jelent arra, hogy nem marad célok nélkül, ha mégis világossá válik, hogy a kalandvágya nagyobb volt a tudásánál. Tapasztalatszerzésnek mindenképpen hasznos azonban ez az ügy is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Törekedjen arra, hogy minél gyorsabban találjon megoldást a kialakult helyzetre. Amíg csak egy helyben topognak, egyre nő a feszültség, és ha az indulatok felszínre törnek, végül széthullhat a csapat. Ezt el kell kerülnie, ezért ne azt nézze, ki hibázott, hanem az irányt keresse, amerre érdemes elindulniuk. Ha most még nem is a cél felé haladnak, de a holtpontról kimozdulnak, így lenyugodhatnak a kedélyek.

Ismét feleszi az álarcát, mert új emberek próbálnak közeledni Ön felé. Még nem tudja, érdemes-e közel engedni őket magához, ezért inkább igyekszik elzárkózni előlük. Ha esélyt sem ad a kapcsolatoknak, nem fog kiderülni az sem, milyen szándékkal keresik a társaságát. Ne legyen ennyire bizonytalan, mert így nem lesz képes előrelépni. Szüksége van mások tudására, tapasztalatára, de ehhez nyitnia kell feléjük.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



