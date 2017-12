Napi horoszkóp - 2017. december 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.05

KOS: (március 21 - április 20.)



Megállíthatatlanul közeledik az év vége és ezt a saját bőrén tapasztalja. A környezetében eluralkodik a feszültség és egyre sokasodnak a feladatai. Próbáljon félrevonulni, hogy a saját ütemében járhassa az útját. Ha sikerül elkerülnie a kapkodást, kevesebb teret ad a hibázásnak is. Ideje megtervezni az év hátralévő részét, most még higgadtan, hideg fejjel gondolhatja át a teendőket és felkészülhet mindarra, ami vár még Önre.

Már az első lépések során világossá válik, hogy a tervezéskor nem vett mindent számításba. Olyan akadályok bukkannak fel, amelyek nem érik meglepetésként, de bízott abban, hogy majd csak akkor kell velük megküzdeni, ha lendületbe kerül. Pedig már a folyamatok beindítása is komoly kihívás. Ezen a holtponton át kell lendülnie, nem adhatja fel az álmait ilyen hamar, még ha nem is így képzelte az utat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vannak olyan körülmények, melyeken nem tud változtatni. Ne bosszankodjon emiatt, ennek tudatában állítsa össze a napját. Így is talál magának feladatokat, melyeket elvégezve nem csak közelebb kerül a céljaihoz, de tapasztalatokat is gyűjthet. Ezeket más úton járva nem élhette volna meg, így nyer értelmet az, hogy erre a kitérőre kényszerült. Mert minden okkal történik, még ha ezt néha nem is ismeri fel azonnal.

Az utóbbi időben félretette a saját elképzeléseit, hogy előtérbe kerülhessenek a környezetében élők. Most már azonban bizonyos feladatokat nem halogathat tovább, így ha kell, vonuljon félre, de ne térjen le a saját útjáról. Szépen halad előre, de ez nem jelenti azt, hogy lazíthat. Sokkal nagyobb az elmaradása, mint hitte volna, megfeledkezett ugyanis néhány ígéretéről, de ezekre most emlékeztetik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha már megtette az út legnagyobb részét, ne most adja fel. Ugyan felbukkannak váratlan akadályok, de szerzett annyi tapasztalatot, hogy megoldja. Csak gondolja át, mennyi küzdelem árán jutott el idáig és mindezt hagyná veszni csak azért, mert lassításra kényszerül. Továbbra is tartsa szem előtt a céljait és akkor rátalál azokra a módszerekre, amelyekkel végül mégiscsak továbbhaladhat.

Olyan válaszokat keressen, amelyek előrelendíti, nem megállásra késztetik. Válaszút elé állították. Ön is látja, hogy bár mindkét irány járható, mégis az egyik visszafelé vinné. Nem meglepő, hogy ez tűnik egyszerűbbnek és kényelmesnek, de vajon ha beérkezik a célba, elégedett lenne? Ha most dönt, azzal végérvényesen elhatározza azt is, miként zárul a napja. És akkor már nem tekerheti vissza az idő kerekét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár úgy érzi, tele van energiával, mégis törekedjen arra, hogy egyszerre csak egy feladattal foglalkozzon. Hiába próbálna ugyanis több ügyet kézben tartani, a szétszórtsága végül hibázáshoz vezet. Haladjon sorba, így is végezhet a betervezett folyamatokkal és egyúttal elkerüli azt, hogy többször keljen egy adott kérdést megoldani. Legyen türelmes, az eredmények jönni fognak, ha nem is azonnal.

Szüksége van egy kis pihenésre, ezért vonuljon félre. Így csak azokkal a feladatokkal kell foglalkoznia, amelyeket saját magának tervez be és nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Ha Ön határozza meg a tempót, közbeiktathat szüneteket, de akár el is napolhat bizonyos kérdéseket. Nem veszíti szem elől a határidőket, azokat be is tartja, de nem hajszolja túl magát azzal, hogy mások helyett is dolgozik.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem kell terveznie, a környezetében élők majd összeállítják a napi teendőit. Egyébként is képtelen lenne kézben tartani az irányítást, ahhoz most túl kimerült. Így a felelősség sem Önt terheli, hogy az irányt kijelölje, csak sodródnia kell az árral. Könnyebb követni másokat, mint elől haladni és példát mutatni. Szüksége van egy olyan napra, amikor egy kicsit lazít és elkerüli a valódi szellemi kihívásokat.

Bár átlagosan indul a nap, hamar olyan akadályok merülnek fel, amelyek miatt a szokásos út ne járható. Nehéz a váltás, hiszen erre nem tudott felkészülni, a rögtönzést pedig nem szereti. Szedje össze a gondolatait, használja azokat a tapasztalatokat, amelyeket akkor szerzett, amikor hasonló helyzetbe került nem is olyan régen. Akkor sikeresen leküzdötte a nehézségeket, mert megőrizte a nyugalmát és a higgadtságát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Elindul egy új úton, de nem gondolta volna, hogy ez ekkora változást fog jelenteni. Most már azonban ne forduljon vissza, Oka van annak, hogy ezt választotta, még ha nem is látta előre a következményeket. Derítse ki, mit kell megtapasztalnia, utána még mindig dönthet úgy, hogy nem folytatja. A felajánlott segítséget fogadja el, hiszen ismeretlen területen kell helytállnia, szüksége lehet azok tanácsára, akik Önnél tapasztaltabbak.

Le kell győznie önmagát, hogy az akadályokkal megbirkózzon. Úgy érzi, sokkal egyszerűbb lenne mindent feladni és maradni az eredeti úton. Már megbánta, hogy változtatott és emiatt beindította a folyamatokat. Ne engedje, hogy a fáradtság irányítsa. Át kell lendülnie a holtponton, ami ráadásul nem csak fizikai, de szellemileg is kimerült. Kérjen segítséget, még ha nem is szívesen vallja be, hogy erre szüksége van.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



