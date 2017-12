Napi horoszkóp - 2017. december 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem könnyű Önnel megtalálni a közös hangot. Nehezen fogadja el, ha valaki más véleményt alkot és nem is akarja megérteni. Hátat fordít azoknak, akik nem tartanak Önnel és emiatt egyre feszültebb a hangulat az otthonában. Gondolja át, talán épp az Ön bizonytalansága miatt utasítja el azokat, akik ezt felismerve igyekeznek Önnek utat mutatni. Nem gyengeség beismerni, ha még keresi a válaszokat, és ehhez meghallgatja a javaslatokat is.

Már a reggeli órákban fáradt, így ha még tovább feszíti a húrt, az egészségét is kockáztatja. Legyen ez inkább egy lazább nap, amikor csak önmagára figyel, a saját érdekeit tartja szem előtt. Márpedig most inkább pihenésre lenne szüksége, nem további kihívásokra. Csak a legszükségesebb ügyekkel foglalkozzon és utána keressen olyan programokat, amelyek kikapcsolják, energiával tölti fel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Felszínre törnek az érzelmei, nehezen tud parancsolni azoknak. Emiatt viszont kiszámíthatatlannak tűnik, pedig csak a szívét követi. Miközben épp azt szeretné, hogy együtt lehessenek, magára marad. Bár ez bántja, mégis menjen végig az úton, szüksége van arra, hogy átadja magát azoknak az érzéseknek, amelyek kavarognak Önben. Le kell tisztulnia a képnek és ez csak akkor lehetséges, ha nem nyomja el magában.

Amikor másokat kritizál, a saját hibáit vetíti rá a másik félre. Éppen ezért mielőtt véleményt alkot, gondolja át, vajon valóban érdemes-e azt ki is mondani vagy inkább Önnek kell lépnie. Így ugyan hallgataggá válik, de elindul egy olyan úton, ami nem csak Önt teszi elfogadottá, de megmutatja a környezetében élőknek, hogy képes értékelni őket és elismerni a teljesítményüket, a megértés és elfogadás egy új formáját alakítja ki.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehéz elengedni a múltat, de amíg nem teszi meg, képtelen lesz továbblépni. Súlyként húzza vissza, ha még mindig azon gondolkodik, mit kellett volna másként tennie. Megváltoztatni már nem lehet, azt pedig már megtanulta, hogyan kerülheti el az ilyen csapdákat. Most már keressen új célokat, hogy végre elindulhasson. Minden egyes lépés, amelyet megtesz, egy reménysugarat jelent arra, hogy végre valóban kimozdul a holtpontról.

Ne ragaszkodjon a saját álláspontjához, inkább keressenek közös nevezőt. A családi béke ugyanis többet ér, minthogy keresztülvigye az akaratát. Nem is kell minden tervét feladnia, csak elnapolni, lesz alkalma még megvalósítani. Ha pedig lazít egy kicsit, egyúttal feltöltheti az energiaraktárait, amelyek már kimerülőben vannak. Az év végi hajtásra fel kell készülnie, nem lesz már sok lehetősége pihentető napokra.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, igyekezzen azokat összehangolni a szerettei elképzeléseivel. Ha sikerül egy közös utat találniuk, akkor közelebb kerülhetnek egymáshoz és megalapozhatnak egy nyugodtabb időszakot. Szüksége is lesz a biztos háttérre, hiszen egy olyan időszak veszi kezdetét, amikor nagy lesz a feszültség, sok a vita. De most megmutatják egymásnak, hogy mindez csak átmeneti nehézség, hiszen sokat jelentenek egymásnak.

Vonuljon inkább félre, hogy elkerülje, Önre is átragadjon a környezetéből áradó feszültség. Szüksége lenne egy nyugodtabb napra, amikor csak önmagára figyel. Vannak olyan elmaradásai, amelyek lehetővé teszik, hogy észrevétlenül vonja ki magát a nagy körforgásból. Így nem is kell magyarázkodnia, az energiáit arra fordíthatja, hogy lezárja a folyamatban lévő ügyeit és egy kicsit töltekezhessen is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érzi, hogy valahonnan támadásra készülnek Ön ellen, de azt nem tudja, kitől számítson erre. Ezért inkább bezárkózik és próbál félrevonulni. Nézzen inkább szembe az Önre váró nehézségekkel, hiszen az mindenképpen meg fog történni, most legalább nem éri felkészületlenül. Ha ezt a nehéz napot valahogy átéli, ismét nyithat a külvilág felé és bár lassabban fogadja bizalmába az érkezőket, de mégis érdeklődéssel várja a találkozásokat.

Ha egy ajánlat csábító, mindig gondolkodjon el azon, vajon hol lehet a csapda. Ön is tudja, hogy a sikert nem adják ingyen, így aki ezt ígéri, az nagy valószínűséggel ártó szándékkal közeledik. Az utóbbi idők eredményei felhívták Önre a figyelmet, így olyanok is keresik a társaságát, akik csak szeretnék kihasználni a népszerűségét. Legyen kicsit zárkózottabb, ne fogadjon mindenit azonnal a bizalmába.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A gondolatai csaponganak, nehezen tud összpontosítani. Érdemes lenne a halasztható feladatokat félretenni, és ha végez a szükségesekkel, inkább kikapcsolódni. Szüksége lenne egy kis pihenésre, de ezt más nem teheti meg Ön helyett, meg kell teremteni erre a lehetőséget. Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy mindent egyedül csináljon, fogadja el a felkínált segítséget. Így nem csak gyorsabban halad, de kisebb energia befektetéssel ér célba.

Kérjen tanácsot, mielőtt elindul. Ha nem is tudnak használható ötletekkel szolgálni, komoly vitákat előzhet meg azzal, ha már most beavatja a szeretteit az elképzeléseibe. Ők is érzik az elszántságát, így óvatosan fogalmazzák meg a kételyeiket, de ha nyitott fülekkel hallgatja őket, akkor észre fogja venni, miként is gondolkodnak valójában az ügyről. És bár nem értenek mindenben egyet, ki fognak tartani Ön mellett.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



