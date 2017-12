Napi horoszkóp - 2017. december 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A saját szemüvegén át nézi a folyamatokat, így más következtetésekre jut, mint a másik érintett. Ahhoz, hogy az álláspontok közeledjenek egymáshoz, meg kell érteniük a másik gondolatmenetét. Türelemmel és nyíltan forduljon tehát a külvilág felé, ne élje bele magát abba, hogy csak Önnek lehet igaza. Hosszú lesz az út a felismeréstől a célig, de érdemes kitartani, hiszen a kapcsolatuk jövője a tét

Könnyen a középpontban találja magát, mivel pozitív kisugárzása vonzó a környezetében élők számára. Legtöbbször csak hallgatni kell, már azzal segíthet, ha türelmesen megvárja, míg a másik fél szavakba önti a problémáját. A nagy rohanásban hajlamosak egymás szavába vágni és olyan tanácsokat osztogatni, amely nem is jelent valódi megoldást. Most azonban nem sürgeti Önöket az idő, így sokkal mélyebbre leáshatnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az átéltek nyomot hagynak Önben még akkor is, ha úgy gondolja, sikerült lezárni a múltat. Bár valóban nem úgy él, hogy próbálja jóvátenni a hibákat, de a jövőben már szeretné elkerülni, hogy ismét elkövesse. Emiatt meglepő lépéseket tesz, a környezetében élők nem tudják követni. Egedül kell az úton végigmennie, hogy újabb tapasztalatokat gyűjthessen és lássa, valóban tényleg tanult-e a kudarcokból.

Túl sok a terv és kevés az idő a kivitelezésre. Ne kapkodjon, inkább rangsoroljon. Azokkal foglalkozzon, amelyek érdekesnek tűnnek, így a lendülete megmarad és számíthat több eredményre is. Élvezze, amit tesz, keresse benne azokat a pontokat, amelyek magukkal ragadhatják és így észrevétlenül hidalja át azokat a holtpontokat, amelyek máskor meghátrálásra késztetik. Most ilyen fel sem merül Önben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kerüljön bármilyen helyzetbe vagy társaságba, gyorsan feltalálja magát. Hamar ráhangolódik azokra, akik keresik Önnel a kapcsolatot, így új ismeretségeket is kiépíthet. Tapasztalatot gyűjthet, ha végigmegy azokon az utakon, amelyekre sodródik. Bár így nem a tervei szerint alakul a napja, mégis képes kihozni belőle a legtöbbet, mert nem kesereg, hanem keresi a lehetőségeket, hogy tanulhasson, fejlődhessen.

Hamar lelkesedik, de ugyanilyen gyorsan el is száll a lendülete, ha akadályokkal találkozik. Márpedig ha tervek nélkül halad előre, számítania kell meglepetésekre és bizony nem egyszer kellemetlenre. Ha ilyenkor nem adja fel, hanem harcol, sokat tanulhat saját magáról, miként képes olyan helyzeteket kezelni, melyek ismeretlenek. Ezek a tapasztalatok pedig később még hasznosak lehetnek, hiszen már tudja, mindig van megoldás.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tervezzen bátran, most meglesz a kitartása még akkor is, ha komolyabb akadályokkal találkozik. Céltudatosan halad ugyanis előre és ilyenkor nem ismer lehetetlent. Figyeljen azonban arra, hogy ne gázoljon át azokon az embereken, akik esetleg nem értenek Önnel egyet és emiatt a megkeresésére nemet mondanak. Ilyenkor ez nem a személyének szól, hanem az adott ügynek, így a kapcsolatukat emiatt ne veszélyeztesse.

Elsősorban az érzelmei irányítják, így kerülje az olyan helyzeteket, ahol döntéseket kellene hoznia, de nem a szívével. Ha sarokba szorítják, ugyan képes a józan eszére hallgatni, de utána nehezen azonosul a választásával. Jelöljön ki magának egy utat, amelyen akár egyedül is végig tud menni, így nem kell alkalmazkodnia a környezetében élőkhöz. És most talán ez jelenti a legnagyobb boldogságot, ha önmaga lehet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne csak az eszére hallgasson, érdemes néha érzelmi vonalon elindulni. A mai nap is szembesül olyan kérdésekkel, ahol választania kell a kettő között. Tege most félre a rideg tényeket és számításokat és egyszerűen csak kövesse a szívét. Ha meg is bánja, mert nem olyan eredmények születnek, amilyeneket elvárt volna magától, sok tapasztalatot szerezhet elsősorban az Önt körülvevő emberekről.

Miután minden körülményt figyelembe vett, induljon el. Ha még sokáig gondolkodik, becsukódik Ön előtt az ajtó és a lehetőség nem tér vissza. Lesznek buktatók, de a sikert nem adják ingyen. Viszont olyan eredményeket érhet el, amelyekről csak álmodni mert, most azonban segítséggel megvalósíthatja. Éppen azok sorakoztak fel ugyanis Ön mellé, akik a tapasztalatukkal átsegíthetik a nehézségeken.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kikérik a véleményét, de utána mégsem fogadják meg a tanácsait. Ne vegye ezt személyes sértésnek, inkább támogassa a szeretteit, ha mégis a saját útjukat akarják járni. Bár Ön látja a buktatókat és erre fel is hívta a figyelmüket, mégis arra indulnak, amerre nem javasolta. Álljon azonban mögöttük, ne most akarja bebizonyítani, hogy Önnek volt igaza. Bízza ezt az időre, amely megmutatja majd nekik.

Éppen ott vár Önre a legnagyobb csata, ahol erre nem számított. Mégse veszítse el a türelmét, hiszen így hamarabb kell ugyan harcolni, de a lendületéből ez nem vesz el semmit. Képes lesz ugyanis talpon maradni, ha a céljait továbbra is fontosnak tartja. Most az is világossá válik, ki van Ön mellett még akkor is, ha éppen nincs csúcsformában és esetleg Ön szorul segítségre. Aki marad, arra számíthat máskor is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



