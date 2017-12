Napi horoszkóp - 2017. december 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehéz Önnel lépést tartani, tele van energiával és ötletekkel. Mégis érdemes lenne egy csapatot építeni maga köré, mert így mindenbe csak belekezd, de még a cél előtt új kihívásokat keres. Nap végére egyedül haladva csak azt állapítaná meg, hogy nem sikerült elérni a kitűzött eredményeket. Ha lenne segítsége, ők nem csak átvennék a megkezdett folyamatokat, de figyelmeztetnék is a szétszórtságára.

El kell fogadni, hogy vannak olyan napok, amikor nem Ön irányít. Azonban ilyenkor sem kell elkeseredni, hiszen olyan feladatokkal találkozhat, melyeket egyedül nem találna meg. Sokat tanulhat, ha ismeretlen úton kalandozik, ráadásul olyan emberek vezetésével, akik nem engedik hibázni. Így fel tud mutatni szép eredményeket és olyan tapasztalatokat, melyek a későbbiekben még segíthetik saját elképzeléseiben.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár nem hibázott, mégis Önt teszik felelőssé a kialakult helyzetért. Hiába próbál magyarázatot adni, meg sem hallgatják. Fogadja el, hogy a bűnbak szerepét Önre osztották és haladjon tovább a saját útján. Ne pazarolja az amúgy is kevés energiáját felesleges vitákra, foglalkozzon azokkal a feladatokkal, melyekkel egyedül is képes megbirkózni, így a gondolatait is elterelheti a korábbi nézeteltérésekről.

Bár vannak tervei, azt is tudja, hogy ezek egy része nem valósítható meg. Legalábbis nem egy nap alatt. Mégis hatalmas lendülettel vág bele a teendőkbe és bízik abban, mégis minden ügy végére pontot tehet. Ne utasítsa vissza a segítséget még akkor sem, ha úgy érzi, most csak hátráltatják a folyamatos kérdésekkel. Adjon lehetőséget nekik, hogy felvegyék az Ön ritmusát és akkor már együtt haladhatnak előre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Zárja le a múltat, és ha ehhez egy beszélgetésre még szüksége van, akkor teremtse meg a lehetőségét annak, hogy higgadtan leülhessenek egy asztalhoz. Más megvilágításba helyeződik a történet, de már olyan mély Önben a keserűség, hogy nem képes megbocsájtani. Továbblépett, csak nem tudott úgy visszagondolni az egészre, hogy ne keveredett volna fel újra az indulat. Ezt végre sikerül megszüntetni.

Bár most sem érez magában túl nagy elhivatottságot, mégis újra kézbe veszi az ügyet. Ráébredt arra, addig képtelen lesz megnyugodni, amíg nem foglalkozik legalább a kérdéssel és találja meg az okot, miért is nem tud azonosulni vele. Miközben ezt keresi, szép lassan halad előre és célba ér. Bár nem gondolja, hogy ez új lehetőséget nyithat meg Ön előtt, de azt mindenképpen megállapíthatja, hogy nem szabad az ismeretlent elutasítani.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tettekkel próbálja bizonyítani, hogy érdemes az adott ügy mellett kiállni. Jó példával jár elől, megmutatja, mennyit kaphat valaki azáltal, hogy elindul az úton és küzd z előrehaladás érdekében. Nem egyszerű, hiszen számos akadállyal találkozik, de mindegyik megtanítja valamire és olyan tapasztalatokkal gazdagodik, melyeket más módon nem szerezhetne meg. Végül követői is akadnak, akikkel közösen kalandoznak tovább.

Éppen azért fordulnak Önhöz, mert tudják, nem habozik, ha egy kényes kérdésre kell válaszolni. Most azonban elbizonytalanodik. Bár hamar kialakul a határozott véleménye, nehezen találja azokat a szavakat, amelyekkel nem bántja meg az érintetteket. Ne sokáig gondolkodjon, gyorsan mondja ki, ami és ahogy megfogalmazódik Önben, hiszen ezt nehéz lenne finoman és anélkül közölni, hogy ne legyen sértődés belőle.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Szellemileg friss és képes úgy összeszedni a gondolatait, hogy a környezetéből érkező zavaró tényezők sem térítik le az útjáról. Határozottan halad a céljai felé, nem retten meg az akadályoktól sem. Néha ugyan kénytelen lassítani, de értékeli az apró lépéseket és így nem esik ki a lendületből. Ezt az elszántságát használja arra is, hogy rendezi a saját problémáit, hiszen végre képes lesz felismerni a valódi okokat, nem csak a felszínen keresgél.

Nehéz a döntés, hiszen a józanész mást diktál, mint a megérzései. Bármelyik utat is választja, elkíséri a kétely, mi lett volna, ha mégsem erre indul. Így viszont ne várjon magától kimagasló teljesítményt, hiszen képtelen összpontosítani. Rengeteg energiát emészt fel ugyanis, hogy a gondolatai folyamatosan elkalandoznak. Meg kell végre tanulnia, hogy ha egyszer kijelöli az utat, már ne tekintgessen vissza.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nem úgy alakul a napja, ahogyan eredetileg eltervezte, de képes végig kézben tartani az irányítást. Szüksége is lesz arra, hogy összeszedetten gondolkozzon, mert az ellenségei próbálják így letéríteni az útjáról. Most azonban megmutatja nekik, hogy nem egyszerű csapdába csalni. Talán végre így feladják a kísérletezéseket és ismét teljes erőbedobással a céljaira összpontosítani, nem kell mindig a háta mögé is nézni.

Vegye kézbe az elmaradásait, mert most van elég energiája ahhoz, hogy összehangolja azokat a folyó ügyekkel. Ön is érzi, hogy súlyként nehezedik Önre mindaz, amit eddig csak halogatott. Végre lezárva azokat új kihívásokat is kereshet, ami meghozza a lelkesedését is, hiszen kitörhet a korlátai közül. Szüksége van az olyan kihívásokra, amelyek egyúttal új utat jelentenek, mert már kezd belefásulni a szürke hétköznapokba.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



