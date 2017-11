Napi horoszkóp - 2017. december 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne habozzon, ha megnyílik Ön előtt egy lehetőség. Bátran induljon el az új úton, hiszen már kereste a módját annak, hogy változtasson. Bár nem ez volt az elképzelése, de oka van annak, ha most mégis ez az irány mutatkozik. Lehet, nem ez lesz az igazi, de olyan tapasztalatokat szerezhet, melyek a későbbiekben még hasznosak lehetnek. Figyeljen és tanuljon, hogy minél nagyobb tudásra tehessen szert.

Ne engedje feledésbe merülni az ötleteit. Ha nincs is meg Önben a kellő akarat, hogy a tettek mezejére lépjen, megoszthatja olyanokkal, akikben megbízik. Így az irányítása alatt elindulhatnak a folyamatok és végül olyan célok valósulnak meg, melyek felhívják a figyelmet a képességeire. Ne sajátítsa ki azonban a sikert, hiszen az Ön köré épült csapat nélkül még mindig csak azon gondolkodna, merre hogy is kezdjen hozzá.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nincs egyedül, ezért ne is akarjon mindent önállóan megoldani. Bátran adjon át a feladataiból azoknak, akik felajánlják a segítségüket. Ugyan tele van energiával, így nem gondolja, hogy erre szüksége lenne, de éljen a lehetőséggel, hogy megkönnyítheti a helyzetét. Hamarabb végez és így jut ideje arra is, hogy a szeretteinek kedveskedjen. Az otthonában meghitt hangulatot teremt é apró meglepetésekkel szolgál.

Képes átadni a lelkesedését a környezetében élőknek, így nem egyedül kell megbirkóznia a váratlanul felbukkant akadályokkal. A segítség a legjobbkor érkezik, mert ugyan hatalmas lendülettel indult el, de nem vette számításba azokat a buktatókat, amelyek így most meglepetésként tűnnek elő, útját állva a haladásának. Bár hajlandó harcolni, mégis könnyebb megtenni ezt úgy, ha támogatják, tanácsokkal látják el.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár a nap nem a tervei szerint alakul, mégis elhatározza, hogy nyugodt marad és az így adódó lehetőségekből igyekszik előnyt kovácsolni. Az egyik ilyen siker lehet, hogy képes volt higgadtan átgondolni, az új helyzet kínálta célokat és gyorsan szolgált válaszokkal. Nem bosszankodott, mert rögtönzésre kényszerítették, a felmerülő problémákra azonnal megoldásokat keresett, nem is foglalkozott azzal, hogy kit hibáztathatna.

Tele van ötletekkel és nem tud várni, azonnal szeretné is megvalósítani azokat. Ne kapkodjon, mert így nem áll módjában felkészülni az akadályokra. Márpedig azokat nem kerülheti el, ugyanis az ellenségei már keresik a lehetőséget, hol tudnák keresztezni az útját. Ha nem elég megfontolt, akkor könnyen csapdába csalhatják. Járjon inkább lassabban, egyszerre, csak egy feladatot kézben tartva, de így elkerülheti a buktatókat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Minden kezdet nehéz, igaz ez a mai napra is. Reggel még azt sem tudja, mikét végez majd az Önre váró feladatokkal. Hatalmas lendülettel, egyszerre több ügyet is közben tartva próbál rohanni az események után. Hamar rá kell azonban ébrednie arra, hogy így egyre több hibát vét, így bár nem áll meg egy percre sem, alig haladt előre. Maradjon nyugodt és gondolja át inkább, hogyan lehetne lépésről lépésre mindent megvalósítani.

A kapkodás ugyan a külső szemlélő számára tűnhet úgy, hogy Ön elszánt és pontosan tudja, mit csinál, de Ön érzi, hogy ezzel csak a káosz nőtt Ön körül. Ne mások elvárásainak akarjon megfelelni, a saját útját járja olyan tempóban, amit még képes kézben tartani. Ha emiatt meg is szólják, engedje el a füle mellett, hiszen az eredmények úgyis megmutatják, jól döntött akkor, amikor nem hagyta magát befolyásolni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Őrizze meg a nyugalmát, még ha a környezetében élők mindent el is követnek annak érdekében, hogy letérítsék az útjáról. Pontosan tudja, hova szeretne eljutni és csak ezt tartsa szem előtt. Azt hamar felismerte, hogy segítséget hiába is kérne, ezért úgy állította össze a tervet, hogy azt egyedül is képes legyen megvalósítani. Arra azonban nem számított, hogy folyamatosan akadályokat gördítenek Ön elé, de a lendületét így sem törhetik meg.

Ha van Önben egy kis rossz érzés is, legyen bizalmatlan. Bár megmagyarázni nem tudná, miért fél nyitni a környezetében élők felé, de ne erőltessen magára olyan folyamatokat, amelyekkel nem képes azonosulni. Most hiába is járna más úton, mint amit elképzelt, az csak hibázáshoz vezetne. Márpedig most eredményeket szeretne felmutatni, mert szeretné a helyzetét biztosabbá tenni, ehhez pedig sikerek kellenek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem kap segítséget, így egyedül kell a terveit megvalósítani. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy a kritikát nem fogadja el, így hiába hívják fel a figyelmét a buktatókra, Ön megy a saját feje után. Olyan ötletekkel állt elő, amelyek az Ön számára is tartogatnak újdonságokat, így érdemes lett volna meghallgatni a bölcsebbek tanácsait, de így majd a saját bőrén fogja megtapasztalni, hogy az önfejűségének ára van.

Többen is sajátjuknak érzik az ügyet, amellyel előáll. A siker érdekében engedje át az irányítást. Most a cél legyen a fontos, ne pedig az egyéni érdekek. Könnyebben talál segítséget is, ha azt látják, képes alárendelni önmagát is a feladatoknak és így meghallgatja a tanácsokat is. Számos buktatót kerülhetnek el ezáltal és gyorsabban haladhatnak. Sokat tanulhat abból, ha csendesen megfigyel, ezért járjon nyitott szemmel.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



