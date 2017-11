Napi horoszkóp - 2017. november 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nyitott az újdonságokra, így érdemes lenne ismét megpróbálni a korábbi nézeteltéréseket tisztázni. Most könnyebben befogad más álláspontokat, keresi az okokat, miért nem gondolkodnak egyformán. Ha megérti, mennyit számítanak a korábbi tapasztalatok, már nem is tűnnek olyan távolinak a vélemények. Pusztán azt az utat kell megkeresni, amelyen most együtt mehetnek végig és így eljuthatnak a közös nevezőhöz.

Nem csak a saját elvárásainak akar megfelelni, de a környezetéből is érkeznek olyan igények, amelyeket teljesíteni szeretne. Könnyen beleesik így azonban abba a csapdába, hogy túlvállalja magát. Nem számol ugyanis a váratlan akadályokkal és azzal, hogy akár hibázhat is. Ez pedig időt von el a haladástól, lényegesen lassabban jönnek az eredmények, mint tervezte. Őrizze meg a nyugalmát, így még megmentheti a napot.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Képes a saját feladatait is elhanyagolni, ha mások segítségére siethet. Így bár egyre népszerűbbé válik, kockára teszi a megbízhatóságát, hiszen elmaradnak azok az eredmények, melyeket viszont várnak Öntől. Ha keresi is az új kihívásokat, igyekezzen azokat összehangolni a kötelezettségeivel. Találja meg azt az utat, amelyen haladva minden területen nyújthat olyan teljesítményt, amellyel elégedett lehet.

Szívesen mozog emberek között, ennek mentén igyekszik a napját is megtervezni. Ne feledkezzen meg azonban a korábban tett ígéreteiről. Még ha ezek miatt félre is kell vonulnia, az adott szavát nem szegheti meg a pillanatnyi hangulatának behódolva. De ügyes szervezéssel összehangolhatja a folyamatokat úgy, hogy izgalmas kalandokban is része lehet, de közben végigmegy a kijelölt útján is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne másoktól várja az elismerést, tegyen meg mindent a sikerért, így a saját teljesítményére lehet majd büszke, függetlenül az elért eredményektől. Olyan célokat tűzzön ki maga elé, amelyeket megvalósíthat. Ne nagy ugrásokban gondolkodjon, az apró lépések is ugyanolyan fontosak és jelentőséggel bírnak. Éppen ezért értékelnie kell azokat is, hiszen összeadódva fogják megmutatni, mekkora utat is tett meg.

Keresse a lehetőséget, mert most tele van energiával, érdemes lenne ezt kihasználni. Szívesen változtatna, indulna el egy új úton, de még igazából az irányt se jelölte ki. Hallgasson a megérzéseire, hogy jól választ azok közül, amelyek ma adódnak. Lehet, hogy rögtönözni kényszerül, de megbirkózik a nehézségekkel, hiszen éhezi a sikert. Legyen határozott már az induláskor, így elkerülheti a komolyabb mélypontokat is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Zárja le végre a függőben lévő ügyeket még akkor is, ha most sem érez magában ehhez elég erőt. Komoly súlyként nehezedik Önre, hogy bizonyos eredményeket várnak el Öntől és bár nem sürgetik, a gondolataiból akkor sem tudja kizárni, hogy ezekkel még tartozik. Tegye félre a kalandvágyat, mondjon nemet az új felkérésekre. Bár ezt áldozatnak érzi, de így megkönnyebbülve várhatja a hét folytatását.

Eddig valóban könnyebb volt a szőnyeg alá söpörni a problémát, de Ön is tudta, hogy ez csak átmeneti állapot. Végre kevesebb a feladat és Ön is viszonylag nyugodt, ezért keresse a lehetőségét annak, hogy tisztázhassák a nézeteltérést. A másik felet ugyan váratlanul éri a megkeresése, de ha ad neki időt, hogy felkészüljön, végül higgadtan, egymást türelmesen végighallgatva megtalálhatják a közös nevezőt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Igyekszik önmaga körül rendet teremteni, így kézbe veszi az elmaradásait és felkeresi azokat az embereket, akikkel vannak ég lezáratlan ügyei. Míg a feladatokkal viszonylag gyorsan halad és nem is találkozik komolyabb akadályokkal, a vitákat tisztázni már bonyolultabb lesz. Van, akiben a tüske olyan mély sebet ejtett, hogy már elzárkózik Ön elől és valahol csak még egy kis időt kérnek. Legyen türelmes, így végül elérheti a célját.

Újabb és újabb feladatokat keres, hogy elterelhesse a gondolatait a problémákról. Ön is tudja, hogy ez nem jó megoldás, hiszen ezzel ugyan időt nyer, de közben Önben egyre nő az indulat. Ha túl okáig halogatja, hogy foglalkozzon a kérdéssel, végül már képtelen lesz a helyes utat megtalálni, ugyanis egyre türelmetlenebbül akarja azt a bizonyos pontot az ügy végére tenni. Addig lépjen, amíg érez magában elég erőt, hogy valóban megtalálja a jó döntést.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem csak a célt látja maga előtt, de pontosan felmérte azt is, hol lehetnek buktatók. Ha ezekre felkészül és keres maga mellé olyan embereket, akik támogatják, nem kell tartania attól, hogy megfutamodik. Merjen kockáztatni, hiszen egy olyan úton készül indulni, amelyet nem ismerhet, így sosem érezné magát elég felkészültnek. Lesznek holtpontok, amikor valóba feladna mindent, de ilyenkor érkezik az előre beavatott segítség.

Bár fizikailag nincs kimagasló formában, szellemileg friss. Érdemes ezért erre a napra elsősorban olyan célokat kitűzni, amelyeket akkor érhet el, ha vannak ötletei és kitartása. Vágyik arra, hogy elismerjék, és ehhez eredményeket kell felmutatnia. Ez ösztönzi arra, hogy leküzdve az akadályokat haladjon előre és ne adja fel, ha épp fogytán az ereje. Figyelje azonban a szervezete jelzéseit, mert könnyen túlterhelheti magát.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



