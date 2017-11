Napi horoszkóp - 2017. november 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehéz kiigazodni Önön, percről percre változik a hangulata. Nem meglepő, ha ezek után magára marad, és egyedül kell megbirkóznia a kihívásokkal. Most talán ezt nem is bánja annyira, hiszen így elmerülhet a gondolataiban, nem kell alkalmazkodnia másokhoz, járhatja a saját útját. Olyan feladatokat keressen, ahol nem okoz komolyabb fennakadást, ha nincs segítsége, nem kell számítania meglepetésekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Remek hangulatban ébred, mozogjon emberek között, hogy ők is élvezhessék ezt. Szívesen ad tanácsot, de remek hallgatóság, ha valaki csak a szívét szeretné kiönteni. Ne keressen kihívásokat, megtalálják azok a feladatok, amelyekre most szüksége van. Szeretne ugyanis bizonyítani, hogy képes hegyeket megmozgatni, ha erre lehetősége van. Éppen ilyen ügyekkel kell foglalkoznia, amelyek mások számára megoldhatatlannak tűnnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne új feladatokat keressen, foglalkozzon azokkal, ahol már várják az eredményeket. Lehet, hogy a határidő még nem szorongatja, de ne várjon az utolsó pillanatig, hiszen így elkerülheti a kapkodást és az ebből eredő hibákat. Így megengedheti azt is magának, hogy közben a gondolatai elkalandozzanak és olyan problémákra is keresheti a megoldást, amelyek egyébként is súlyként nehezednek Önre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ugyan Ön tele van energiával, de ez nem mondható el a környezetében élőkről. Éppen ezért ne is támasszon velük szemben elvárásokat, de ha úgy látja, legyen segítségükre. Használja ki az alkalmat arra, hogy viszonozza azokat a támogatásokat, melyeket Ön kapott, mikor nem volt a csúcson, így könnyen letért az útjáról. Akkor nem tudta kifejezni megfelelően a köszönetét, de most ezt könnyedén megteheti, ha figyel az érintettekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kiszámíthatatlanul viselkedik, ezért nehéz is Önnel megtalálni a közös hangot. Kerülje az olyan helyzeteket, ahol felszínre törhetnek az indulatai, mert könnyen megbánthat ok nélkül embereket. Kiszaladnak a száján olyan szavak, amelyeket gyorsan megbán ugyan, de az ejtett sebek már nem gyógyulnak be nyomtalanul. Keressen inkább olyan feladatokat, amelyek lehetővé teszik a félrevonulást anélkül, hogy kérdésekre kelljen válaszolnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Legyen megértő, fogadja el, ha visszautasítják. Váratlanul áll elő az ötleteivel és az igényével, hogy segítségre lenne szüksége. Érthető, ha a környezetében élőknek már más tervei vannak. Ha teheti, halassza el az Önét és inkább álljon mások ügyei mellé, ezzel támogatókat szerezhet magának a későbbiekre. Sokat tanulhat is ezen az úton, amelyek hasznosak lehetnek a későbbiekben, a tapasztalatok ugyanis megmaradnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem menekülhet mindig, nézzen szembe az Önre váró kihívásokkal. Jó ideje halogat ugyanis bizonyos feladatokat, melyeket önként vállalt, de már nem érzi magában azt az elszántságot, amit egykoron. Tart az akadályoktól, pedig tudja, mire is számíthat. Lassan közelednek a határidők, ne várjon az utolsó napig, hiszen akkor már csak kapkodás lenne és beigazolódna a félelme, hogy valóban túlvállalta magát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szüksége lenne egy kis én-időre, de ezt saját magának kell megteremtenie. Tudja le a kötelezettségeit és vonuljon félre a gondolataival. Bizonyos múltbéli eseményeket még fel kell dolgoznia, ebben a környezetében élők nem tudnak segíteni. Egyedül kell ismét átgondolnia, mikor csúszott ki a kezéből az irányítás és tért le a helyes útról. Ha ezt megtalálja, akkor az okát is feltárhatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne tervezzen be túl feszes programot, mert ha aztán ettől eltér, elveszíteni a türelmét. Legyenek meg a mindenképpen elintézendő feladatok, de nyugodtan sodródjon közben az árral. Így ugyan számítania kell meglepetésekre, de ezeket felfoghatja olyan kihívásoknak, amelyek által tanul és értékesebb lesz. Nem is kell az irányítást a kezében tartani ahhoz, hogy élvezhesse az Önre váró akadályokat, talán még jobb is, ha ez a felelősség nem nyomasztja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne egyedül akarjon minden akadállyal megbirkózni, kérjen bátran segítséget, ha elakad. Ettől nem tűnik gyengébb embernek, hiszen senki sem tökéletes. Ön sem gondolja értéktelenebbnek azokat, akik tanácsért Önhöz fordulnak. Ha már meg tudja fogalmazni a kérdéseit, azt bizonyítja, felkészült, de bizonyos lépések még az Ön számára is ismeretlen következményekkel járhatnak, ezekkel szeretne tisztában lenni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az elméleti tudást már magáévá tette, ideje a tettek mezejére lépni és mindezt a gyakorlatba is átültetni. Tudja, hogy érhetik meglepetések, de hajtja előre a kíváncsiság és a tettvágy. Vegye körbe magát olyan emberekkel, akik rendelkeznek kellő tapasztalattal, így az adott helyzetben olyan tanácsokkal szolgálhatnak, melyek nem tanulhatóak meg. Szép eredményekre számíthat, ha a kitartása és a türelme egész nap elkíséri.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nézze más szemmel az Önre váró rutin feladatokat. Unalmasnak ígérkezik ez a nap, de színesebbé teheti, ha nem a megszokott úton jár. Tudja, hova szeretne eljutni, hiszen már oly sokszor kellett ezeket az eredményeket elérni, de most keressen más módszereket a haladásra. Így ugyan több akadállyal is szembesül, de éppen arra van szüksége, hogy egy kicsit megdolgozza az agyát és keresnie kelljen az utat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp