Napi horoszkóp - 2017. november 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kérjen gondolkodási időt. Még akkor is érdemes elvonulnia és újra számba venni minden következményt, ha már az első benyomása alapján meghozta döntését. Lehet, nem jut majd más elhatározásra, de mindenképpen felkészültebben várhatja az akadályokat. Most fontos, hogy határozottan haladhasson előre és képes legyen minden bizonytalanságát leküzdeni, mert hamar feladná, ha nem várt események zavarnák meg.

Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha Ön körül feszült a helyzet. A megoldás kulcsa ugyanis az Ön kezében van, de erre csak úgy találhat rá, ha képes józanésszel gondolkodni. Ne engedje, hogy az indulatok Önt is magukkal ragadják, akkor ugyanis már elhomályosult látással nem fog rátalálni a helyes útra. Márpedig várják Öntől az iránymutatást, hiszen ha valaki, Ön képes lehet ezt helyesen felmérni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Foglalkozzon a folyamatban lévő ügyekkel, a múltat ne bolygassa. Ha egy probléma egykoron a szőnyeg alá lett besöpörve, hagyja ott. Nincs Önben annyi kitartás, hogy képes legyen több folyamatot is felügyelni, így kisebb káosz alakulna ki, ha megosztaná a figyelmét az aktuális kérdések és a korábbiak között. Előre kell tekintenie, ha már helyes mederbe terelte az ügyeket, akkor már előveheti a lezárult eseményeket is.

Bátran álljon elő az ötleteivel, a környezetében élőket képes lesz meggyőzni arról, érdemes Önnel tartaniuk. Izgalmas kaland vár ugyan Önökre, de az eredmény szinte biztos, hiszen minden lépést alaposan megtervezett. Tudja, hogy várnak meglepetések is Önökre, de ezekre is vannak megoldásai, így a magabiztossága és a határozottsága meggyőzi a támogatókat, most kell Ön mellé felsorakozniuk.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen mozog emberek között és ennek meg is lesz a jótékony hatása. Új kapcsolatokat épít ki, amelyek ugyan most még csak felszínesek, de ahogy halad előre az idő, úgy fognak elmélyülni és az élet számos területén lesznek valódi társaik egymásnak. Ehhez kell a mostani nyitottsága és elfogadása, amely lehetővé teszi, hogy olyan beszélgetésekben vesz részt, melyekről máskor elmenekült volna.

Nem könnyen talál maga mellé segítséget, hiszen olyan tempót diktál, amelyet szinte lehetetlen követni. Legyen türelmes azokkal, akik ezt mégis megpróbálják, mert részesei szeretnének lenni a sikernek. Bár ehhez valóban elengedhetetlen a kemény és gyors munka, de ha beavatja a követőit a folyamatokba, Önre is kevesebb teher hárul. A kitartása azonban meghozza a gyümölcsét és még egy remek csapat is épül Ön köré.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen választja a kerülőutat, ha ott több kaland vár Önre. Szeretne kitörni a szürkeségből és erre a lehetőséget leginkább abban látja, ha sikerül meglepő megoldásokkal előállni. Bár így kevesebb követője akad, úgy érzi, egyedül is képes lesz megbirkózni az Önre váró akadályokkal és elérni a kitűzött eredményeket. Bár menet közben néha elbizonytalanodik, mivel a saját választását követi, képes átlendülni a holtponton.

Remek hallgatóság, ennek köszönheti a népszerűségét. Sokszor a problémára az a megoldás, ha valakinek elmondhatják, szavakba önthetik a kételyeiket. Ön pedig ehhez nyújt segítséget azzal, hogy türelmes és megértő. Közben persze elgondolkodik azon, milyen sokan járnak azonos cipőben Önnel, még ha ez azonnal nem is szembetűnő. Ugyanis ha leás a gyökereig, ráébred arra, hogy számos gond azonos tőről fakad.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne új kihívásokat keressen, foglalkozzon azokkal a feladatokkal, amelyeket eddig halogatott. A valódi bizonytalanságát ugyanis az okozza, hogy súlyként nehezedik Önre az elvárás, bizonyos eredményeket még szállítania kell. Amint lezárja a folyamatban lévő ügyeit, nem csak megkönnyebbül, de egyúttal új ajtók is megnyílnak Ön előtt. Akkor már bátran keresgélheti azt az utat, amely kielégítheti a kalandvágyát.

Bár nem szívesen mozog emberek között, nem menekülhet bizonyos helyzetekből. Ilyenkor szüksége lesz az önfegyelmére és a higgadtságára, hogy ne törjenek felszínre az indulatai. Olyan elvárásoknak kell megfelelnie, melyek meghaladják a képességeit, mégis bíznak Önben. Nem szeretne csalódást okozni, ezért keresi a segítséget, hogy megoldást találjon erre, ha nyugodt marad, rátalál a helyes útra.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Döntőbírónak kérik fel, ami megrettenti. Két olyan fél között kell igazságot szolgáltatnia, akik közel állnak Önhöz. Ne siesse el a választ, járják alaposan körbe a témát. A segítségével talán sikerül elmozdítani az érintetteket a holtpontról és közelebb hozni az álláspontjaikat. Érvekkel támassza alá végül a válaszait, hogy egyértelművé tegye, igyekezett végig kizárni az érzéseit és a tényeket vette csak számításba.

Szellemileg friss, így érdemes a komolyabb megbeszéléseit a mai napra időzíteni. Hamar észreveszi, ha csapdát állítanának Önnek, így sikeresen elkerülheti azokat. Érzi, hogy az ellenségei támadásba lendültek, de azt még Ön sem tudja, honnan kell rájuk számítania. Ezért különösen óvatos, de nem szeretné elmulasztani azokat a lehetőségeket, amelyek valóban előrelépést jelenthetnek, új kihívás lehet.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



