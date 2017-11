Napi horoszkóp - 2017. november 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nehéz úgy kialakítani egy közös álláspontot, ha mindenki csak a saját vélt igazát hajtogatja. Ön már felismerte ezt, de meg kell győznie a szemben álló feleket, hogy legyenek türelmesek és hallgassák végig egymást. Teremtsen nyugodt légkört és próbálja meg leültetni egy asztalhoz az érintetteket, ne hagyja, hogy csak üzengessenek, azzal ugyanis éppen a lényeg veszne el, az egymásra figyelés és az elfogadás.

Mielőtt bárkit is hibáztatna a kialakult helyzetért, gondolja át, Önnek mekkora része volt ebben. Hiszen már látta előre, hogy letértek a helyes útról, mégsem tett ellene semmit. Talán még tetszett is Önnek, hogy azt látja, egyesek a vesztükbe rohannak. Csak épp azzal nem számolt, hogy Önt is magukkal rántják. Egymás okolása azonban nem viszi közelebb a megoldáshoz, így tegye most félre a személyes sértettségét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hajlamos megfeledkezni arról, hogy a szavak sebeket tudnak ejteni. Amikor a véleményét kérdezik, nem gondolkodik, egyből kimondja, ami a szívét nyomja. Az éles megfogalmazása azonban a másik félben nem csak ellenállást vált ki, de még el is fordul Öntől, még ha érzi is, hogy igaza van. Nem ronthat ugyanis ajtóstól a házba, ha szeretné elfogadtatni a mondandóját, be kell azt csomagolni.

Legyen türelmes, ha szeretné elérni a célját. Az erőszakossággal csak ellenállást vált ki, ha azonban kivárja, hogy a környezete is megértse, mit szeretne, segítőkre találhat bennük. Addig is induljon el, hiszen egyedül is szépen haladhat. Az elképzelése meglepő, ezért is kell idő ahhoz, hogy belássák, mégiscsak kivitelezhető és megvalósítható a cél is, amely ráadásul a többek érdekét is szolgálja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha nem mutatja ki, hogy valami bántja, a szerettei nem tudnak segíteni. Minden mozdulatával és szavával azt próbálja elhitetni velük, hogy minden rendben, de közben legbelül várná, hogy megkérdezzék, mit tehetnek Önért. Vegye le az álarcát és őszintén beszéljen nekik arról, ami foglalkoztatja, mert a gondolataiban nem tudnak olvasni. Sokkal egyszerűbbek a válaszok, mint hitte volna, de ehhez fel kellett tennie a kérdéseit.

Nehezen találja meg a közös hangot azokkal, akik csak segíteni szeretnének. Nem szívesen ismeri be ugyanis, hogy egyedül képtelen megoldani az Önre váró feladatokat. Nem a gyengeség jele, ha elfogadja az ajánlatukat és él a lehetőséggel, hogy végre maga mögött tudhassa azokat a terheket, melyeket levennének a válláról. A megkönnyebbülés egyúttal energiákat szabadít fel Önben, így viszonozhatja is, amit kap.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ami az Ön számára egyértelmű, az másoknak magyarázatra szorulhat. Éppen ezért ne legyen ingerült, ha nem értik, amit mond. Próbálja meg más oldalról megközelíteni a témát és így adni magyarázatot a döntésére. Új úton kíván elindulni, de a környezetében élők nem értik, miért szeretne változtatni, mikor minden rendben lévőnek tűnik. Ön azonban pontosan tudja, nem elégedett a helyzetével, ezért akar lépni.

Ne erőltesse az akaratát a szeretteire, adja meg nekik azt a szabadságot, amit keresnek. Ez nem jelenti azt, hogy eltávolodnának egymástól, ezek a külön szerzett élmények talán éppen közelebb hozzák Önöket egymáshoz. Így Ön is járhatja a saját útját, nem kell magyarázkodnia, ha egy kis kalandra vágyik. Régóta szeretne egy adott témában elmerülni, de eddig nem volt erre alkalma, most megteheti.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hallgassa meg a másik felet, mielőtt elhiszi, hogy csak Önnek lehet igaza. Az esetet a saját szemüvegén át nézi, bele sem gondol, hogy más tapasztalatokkal ugyanez a történet nem ugyanazzal a tanulsággal jár. Éppen ezért nem ítélkezhet elhamarkodottan, meg kell ismernie minden körülményt. Lehet, így is végül az Ön véleménye győzedelmeskedik, de az is előfordulhat, hogy bizony át kell értékelnie a megélteket.

Ne szövögessen olyan terveket, amelyekről Ön is tudja, hogy jelenleg nem megvalósíthatóak. Csak a csalódottságát növeli, ha harcol, de közben azt tapasztalja, hogy nem halad előre, egyre idegesebbé válik csak. Mérje fel a lehetőségeit és ennek tudatában válasszon célokat. Így is számítania kell küzdelemre, hiszen nincs segítsége, egyedül kell a választott útját bejárni. Talán ezt lesz a legnehezebb elfogadni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Kerülje inkább az embereket, fáradt, ingerült. Most még azokat is képes lenne megbántani, akik a segítségüket ajánlják fel. Ön ott is ellenséget lát, ahol ez fel sem merül, Ön azonban bizalmatlan. Túl sötéten látja a helyzetét, ráadásul ezért olyanokat okol, akik nem ez nem róható fel. Ha Ön mellett voltak, csak ártottak, ha távol tartották magukat, azzal hátráltatták. Nem lehet sehogy a kedvében járni.

Nem kell, hogy az Öné legyen az utolsó szó. Ha érvekkel nem tudja meggyőzni a másik felet az igazáról, inkább lépjen tovább. El kell fogadnia, hogy nem tud mindenkit maga mellé állítani, de ez nem jelenti azt, hogy Önnek kellene másképp gondolkodni. Egyszerűen csak egyedül járja az útját addig is, míg talál kísérőket. Az eredmények ugyanis bevonzzák majd azokat, akik hinni kezdenek az ügyben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



