Napi horoszkóp - 2017. november 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Túlvállalta magát, most már Ön is belátja. Mikor próbálták figyelmeztetni, ingerülten hárította el a kritikákat. Éppen ezért nem is okolhat másokat, ha most összecsapnak a feje felett a hullámok. Álljon meg inkább egy pillanatra és gondolja át, miként szervezze meg úgy a teendőket, hogy a lehető legtöbb feladattal végül végezhessen, és ne hibázzon. Ha megőrzi a nyugalmát, végül szép eredményeket mutathat fel.

Ne engedje, hogy kihasználják az engedékenységét. Egyébként is fáradtnak érzi magát, talán ezért nem is tud nemet mondani a felkérésekre. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik nem élnek vissza ezzel a helyzettel és csak azért nem bízzák meg különböző feladatokkal, hogy nekik könnyebb legyen. A szerettei például kifejezetten aggódnak az egészségéért, így ők próbálják levenni a terheket a válláról. Hallgasson rájuk.

BIKA: (április 21 - május 21.)



N ragaszkodjon ahhoz, hogy kézben tartsa az irányítást. Bár úgy gondolja, azzal tesz jót magának, ha előre kiszámítható a programja, de hajlamos lehet túlvállalni magát. Ha azonban csak sodródik az árral, pontosan megérzi, meddig mehet el úgy, hogy ne kockáztassa az egészségét és még időben fékez, ha nagyon elragadná a hév. Nem támaszt magával szemben elvárásokat, így elégedett minden eredménnyel.

Ne terhelje túl magát, tudjon nemet mondani, ha már fáradtnak érzi magát. Nincsenek külső elvárások, csak saját magának kell megfelelnie, így Ön állítja fel a szabályokat. Gondoljon arra, hogy holnap is lesz nap, így amit nem csinál meg, az megvárja. Ha másokkal tud megértő lenni, akkor önmagával szemben is legyen elnéző és fogadja el, hogy vannak korlátai, amelyeket nem érdemes feszegetni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Túl sokat gondolkodik, talán éppen emiatt ütközik falakba. Saját maga köré húzta azokat, így próbálva megvédeni magát a csalódástól. Magát ugyan megóvta, de ezzel egyúttal kizárta az életéből azokat, akik segíteni akartak. És bár most már szívesen kérne tanácsot, egyedül maradt. Legközelebb fontolja meg, kiket utasít el, mert ha válogatás nélkül teszi, akkor az Önnek fontos emberek is elfordulnak egy idő után.

Nem kell sokat tennie annak érdekében, hogy jöjjenek az eredmények. Használja ezt ki és vegye kézbe azokat a feladatokat, amelyekkel nem szívesen foglalkozik. Talán gyorsabban haladhat azokkal, amikor azt érzi, könnyedén halad előre. Az akadályok láttán sem a megfutamodás ötlik fel Önben, inkább tartja szem előtt azt a célt, hogy végre minden kötelezettségét maga mögött tudhat és ez nagy megkönnyebbülést jelent.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen segít a környezetében élőknek, mintha minden problémájukra lenne egy megoldása. De ez leginkább azt a célt szolgálja, hogy elterelje a figyelmét a sajátjairól. Azokkal ugyanis most nincs energiája foglalkozni. Egyszerűbb az ilyen kérdéseket külsősként szemlélni, sokkal gyorsabban felismeri így az összefüggéseket. Nap végén azonban gondolkodjon el azon, vajon nem talált-e válaszokat a saját gondjaira is, hiszen azok nagyban hasonlítanak a másoknál felmerültekre. Talán megnyílt Ön előtt is az út.

Sikerül kipihenten ébredni, használja ezt ki arra, hogy több figyelmet szentel a szeretteinek. Bár Önnek is vannak problémái, de ezeket félreteheti, ha azt látja, olyanok vannak bajban, akik sokat jelentenek Önnek. A szellemi frissességének köszönhetően Ön gyorsabban talál megoldást, és ha még kézen fogva el is kíséri az útján, közelebb is kerülhetnek egymáshoz. Szüksége van arra, hogy ismét egymásra találjanak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Érdemes emberek között mozognia, mert most könnyen találja meg velük a közös hangot. Legyen szó új kapcsolatokról vagy régi ismeretségek, hamar ráhangolódik a másik félre és szinte olvas a gondolataiban. Így aztán ki se kell mondania, Ön már megoldást is kínál a problémáira. Ennek köszönhetően népszerű lesz azok körében, akik segítségre szorulnak. Tegye félre a feladatait, hogy foglalkozhasson azokkal, akik keresik.

Észrevétlenül tudja irányítani azokat, akikre szüksége van. Ne éljen azonban vissza ezzel, ne használja ki a segíteni akarásukat. Csak akkor forduljon hozzájuk, ha valóban elakad egy akadály láttán és egyedül képtelen lenne azzal megbirkózni. Ha így tesz, a jövőben is számíthat rájuk. Célba érkezve se feledkezzen meg azokról, akik nélkül ezt nem érhette volna el, ne sajátítsa ki a sikereket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Igyekezzen összehangolni a saját érdekeit azokéval, akikre számít. Nem erőltetheti az akaratát a szerettei, ha szüksége van a segítségükre, Önnek is adnia kell. Ügyeljen arra, hogy ne legyen követelődző, azzal ugyanis nem érhet el eredményt. Türelemmel és kitartással azonban úgy érhet célba, hogy közben Ön körül kialakul egy csapat, akikre a későbbiekben is építhet. A közös munka pedig közelebb hozza Önöket egymáshoz.

Sikerül úgy haladnia előre, hogy közben nem bánt meg másokat. Amikor céltudatosan halad előre, hajlamos ugyanis átgázolni azokon, akik keresztezik az útját. Most azonban figyelembe veszi mások érdeket is és igyekszik ezt összeegyeztetni a sajátjaival. Így nem csak Ön kap segítséget, de ad is, ami népszerűvé teszi. Könnyedén oldja fel azokat az ellentmondásokat, melyeket máskor erőszakkal igyekszik eltüntetni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



