Napi horoszkóp - 2017. november 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A saját útját szeretné járni, azonban a környezetében élők ezt nem nézik jó szemmel. Nem érti, mit kifogásolnak abban, hogy nem egyezteti velük a teendőit, de ezzel csak még nagyobb ellenállást váltanak ki Önből. Tudja le a kötelezettségeit mihamarabb, hogy a megvető pillantások elől elvonulhasson. Érdemes azonban átgondolnia, vajon miért alakult így ez a nap és esetleg máskor mit érdemes másként szervezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, azonban így is vannak olyanok, akikre számíthat. Akik ismerik már ezt az oldalát, tudják, hogy a fáradtság okozza a kapkodását, ingerlékenységét. Próbálja elkerülni a nagyobb hibákat, olyan feladatokat keressen, melyeknél gyorsan észreveszi, ha letérne a helyes útról és még idejében javíthat. Most ne kísérletezzen, maradjon a rutin munkáknál.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne hozzon meg olyan döntéseket, amelyek hosszabb távon is hatással lehetnek az életére. Túl fáradt ahhoz, hogy minden következményt számba vegyen, és így könnyen tévútra kerülhet. Bár egy-egy ajánlat vonzónak tűnhet, de a részletekben rejlenek a valódi buktatók. Ezeket nehéz lenne észrevenni, különösen akkor, ha a gondolatai elkalandoznak. Most inkább haladjon lassabban, de nagyobb hibák nélkül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már most tervezgeti a hétvégét, így viszont megfeledkezik a kötelezettségeiről. Addig ne kalandozzon el gondolatban, amíg olyan feladatok várnak Önre, melyeket nem lehet elhalasztani és számítanak az eredményekre. Bármilyen nehéz is összpontosítani, ne tegye kockára a megbízhatóságát azzal, hogy túl lazán kezeli az ígéreteit. Nem fog tudni kikapcsolódni a hétvégén, ha nem intéz el mindent.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Az Ön nyugalmára lesz szükség ahhoz, hogy a kényes helyzet megoldódjon. Éppen ezért ne meneküljön, mikor látja, hogy gyülekeznek a viharfelhők, inkább készüljön fel arra, hogy be kell töltenie a békebíró szerepét. Tudja le a kötelezettségeit, hogy a figyelmét teljesen egészében a szemben álló felekre fordíthassa. Meg kell hallgatnia az álláspontjukat és utána abból kihámozni a valóságot és megosztani velük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az elmúlt napok csalódásai mély nyomot hagytak Önben. Nem tud azokban sem bízni most, akik már bebizonyították, hogy kitartanak Ön mellett a nehéz időkben is. Úgy érzi, csak magára számíthat, ezért nem is osztja meg velük sem a gondolatait. Egyedül azonban nem tudja feldolgozni a történteket, hiszen csak jár körbe-körbe a gondolata, de nem találja a kiutat. Keressen valakit, akinek kiöntheti a szívét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne keresse a kifogásokat, mert azzal csak tologatja maga előtt a problémát. Ön helyett nem fogja senki a megoldásokat keresni, így bármennyire is elfoglalt, kezébe kell vennie ezt a kérdést is. Próbálja meg összehangolni a folyamatokat, így elkerülheti, hogy egy adott utat kétszer kelljen bejárnia. Ha ügyesen szervezi meg, akár még idejében végezhet is és mégiscsak tudna önmagával is foglalkozni egy keveset.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nyitott az újdonságokra, ezért most érdemes olyan témákkal foglalkozni, melyek régóta érdeklik, de eddig nem volt alkalma elmélyülni azokban. Észre foga venni azokat a pontokat, melyek különösen hasznosak lehetnek és akár hosszabb távon is segíthetik a munkáját. Legyen azonban türelmes, ha falakba ütközik, ugyanis a környezetében élők közül nem mindenki mondhatja el magáról, hogy olyan friss, mint Ön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ahhoz, hogy továbblépjen, sajnos át kell gázolnia bizonyos embereken. Ez nem egyszerű, de azt is tudja, hogy számukra ez még nem jelenti a véget. Ön csak keresztezi az útjukat, ami átmeneti lassulást okoz nekik, így az emiatt érzett lelkiismeret-furdalása indokolatlan. Haladjon csak határozottan előre, tartsa a céljait szem előtt. Ezek sokkal fontosabbak jelen esetben, hiszen hosszabb távon nem csak az Ön jövőjét befolyásolják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Próbálja megtalálni az egyensúlyt a saját és a környezetében élők érdekei között. Ha önmagát tolja előtérbe, magára maradhat, ha viszont túlzottan háttérbe vonul, elégedetlen lesz az eredményekkel. Ügyes szervezéssel azonban megtalálhatja azt az utat, amelyen haladva végül mindenki elérheti azokat a célokat, melyek egyúttal az előrelépést is jelentik és még egy ütőképes csapat is kovácsolódhat Önökből a későbbiekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tartsa be az ígéreteit, hiszen számítanak azokra a teljesítményekre, amelyeket korábban elvállalt. Ha most halogatni kezdi, nem csak a saját szavahihetőségét kockáztatja, de akár komolyabb károkat is okozhat. Nehezen tudna elszámolni a lelkiismeretével, ha emiatt éppen azok kerülnének hátrányba, akik közel állnak Önhöz. Rájuk gondolva mozgósítsa az energiáit, hogy nyugodtan telhessen a hétvégéje.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár vannak tervei, ezt végül a környezetében élők miatt kénytelen lesz félretenni. Ne bosszankodjon, hiszen azzal csak tovább fogy az amúgy is kevés energiája. Inkább igyekezzen mihamarabb letudni az új kötelezettségeit, hátha marad ideje az eredeti célkitűzések közül is párra. Ha már ott megteheti az előkészületeket, máris nyugodtabban tekint előre és a hétvégén mégiscsak lazíthat kicsit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp