Napi horoszkóp - 2017. november 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne kapkodjon, adjon időt a kapcsolatnak, hogy beérjen. Ha valakit túl gyorsan fogad a bizalmába, esetleg ne veszi észre a valódi szándékait. Az ártatlannak tűnő kérdésekre adott válaszait azonban kiforgathatják, úgy adhatják tovább, hogy utána magyarázkodásra szorul. Kerülje ezt el azzal, hogy inkább elkerüli az olyan témákat a beszélgetés során, amelyeket csak a valóban közeli ismerősökkel szokott kielemezni

Ideje tisztázni a nézeteltérést, melyet a gyors béke reményében a szőnyeg alá sepertek a hét elején. Mára világossá vált, hogy ugyan akkor valóban csökkent a feszültség, de a tüske mindenkiben ottmaradt. Ez pedig akadályozza a közös munkát, hiszen képtelenek nyugodtan beszélgetni, így aztán csak további félreértések adódnak. Üljenek le úgy az asztalhoz, hogy most viszont valóban tisztázni szeretnék az akkori helyzetet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Járjon nyitott szemmel, hogy észrevehesse azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik Önt az előrelépésben. Ezek az ajtók nem lesznek szélesre tárva, észre kell vennie, ha épp csak egy rényire nyílnak ki. Ön azon is be tud azonban lépni, hiszen ezekre vár már régóta. A környezetében élők pedig irigykedve szemlélik, milyen ügyesen tud élni a kínálkozó alkalommal, hogy a céljait nagy ugrásokkal közelíthesse meg.

Ne aprózza el az energiáit azzal, hogy minden felkérésre igent mond. Inkább válasszon ki magának két-három olyan feladatot, amelyek érdekesnek ígérkeznek, és ezeknek szentelje a figyelmét. Így ugyan valóban kevesebb eredményt érhet el, de olyan megoldásokat találhat, amelyek nem csak Önnek lesznek segítségére a későbbiekben is, de felkelti az érdeklődést azoknál, akik komoly befolyással lehetnek a jövőjére.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Váratlan lehetőség, ami felkészületlenül éri. Meg is ijed egy percre, de aztán fejest ugrik az ismeretlenbe. Azt súgja ugyanis az ösztöne, hogy ez most sokat érhet, számos olyan tapasztalattal gazdagodhat, amelyet más úton nem kapna meg. Így nem is elsősorban az eredmények vonzzák, sokkal érdekesebbnek találja azt az utat, amelyet bejár és így rengeteget tanul, fejlődik a személyisége is.

Érezte, hogy be fog következni, de bízott benne, hogy van még egy kis ideje felkészülni rá. A másik fél azonban már nem szeretné tovább húzni, így le kell ülniük, megbeszélni a folytatást. Ne ragaszkodjon a megszokásaihoz csak azért, mert jelenleg még nincs jobb megoldás a tarsolyában. Ha végül úgy alakul, hogy a külön utat választják, Ön ügyesen fogja megtalálni ebben is a lehetőséget a fejlődésre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kimerülten ébred, ilyenkor bizony nem könnyű Önnel megtalálni a közös hangot. Hamar elveszíti a türelmét, ha valaki nem az Ön véleményét vallja és onnantól képtelen a megállapodásra. Éppen ilyenkor utasítja el a segítséget, amikor különösen nagy szüksége lenne rá, hiszen például képtelen előre látni a döntések következményét. De hiába próbálják meg figyelmeztetni, hogy letért a helyes útról, csak falakba ütköznek.

Attól, hogy nem a tervei szerint alakul a nap, még nem kell azt gondolnia, hogy már nem is éri meg harcolni. Olyan ügyek kerülnek az útjába, melyek valóban nem Önben fogalmazódtak meg, de ha alaposabban elmerül bennük, még érezheti a sajátjának. Az Ön döntésén múlik, végül lesznek-e szép sikerek, mert hajlandó küzdeni ezekért a célokért vagy valóban bosszankodik, mert nem a saját útját járja.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár magára maradt, de ez nem jelenti azt, hogy összeesküdött volna Ön ellen a világ. Egyszerűen csak mindenki a saját útját járja a környezetében, így Önnek is ezt kell tennie. Vannak olyan feladatok, amelyek talán még könnyebben meg is oldhatóak, ha közben nem kell alkalmazkodnia másokhoz, ezeket részesítse most előnyben. Ha végül mégis elakad, talán az adott pillanatban mégis akad majd segítsége.

Feszült emberek között próbál helytállni. Nehéz megőriznie a nyugalmát úgy, hogy minden kérésére, kérdésére csak ingerült válaszokat kap. Vonuljon inkább félre olyan feladatokkal, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni. Ha sikerül kizárnia a külvilágot, akkor elérheti a kitűzött céljait még akkor is, ha ehhez nemhogy támogatást nem kap, de ahol lehet, hátráltatják. Bízzon abban, hogy gyorsan elcsitulnak a kedélyek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár vannak elintézendő feladatai, szívesen ajánlja fel a segítségét, ha úgy érzi, erre rászorulnak. Ne erőltesse azonban, ha valahol mégsem kérnek Önből, távozzon. Így is akad tennivalója, hiszen többen élnek a lehetőséggel, hogy átsegíti őket a holtponton. Ugyan nem vár ezért viszonzást, de bízhat abban, hogy nem felejtik el ezt a napot és fordított helyzetben lesz kire számítania, sajnos még hamarabb is, mint gondolná.

A környezetében élők csak tükröt tartanak Ön elé. Pont azt kapja tőlük, amit Ön is nyújt. Ha úgy érzi, elutasítják, akkor elsősorban saját agában keresse ennek okát. Ha azonban Ön nyitott szívvel közeledik valaki felé, megtapasztalhatja, milyen könnyű Önt elfogadni. Elsősorban saját magát kell elemeznie, mielőtt kritikát fogalmazna meg bárkivel szemben, hiszen az Ön által felfedezett hibákat kivetíti másokra.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



