Napi horoszkóp - 2017. november 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kissé szétszórt, így ne keressen komolyabb kihívásokat jelentő feladatokat. Nehezen összpontosít, ezért könnyen hibázhat, ha új utakra tévedne. Maradjon meg a rutin munkálatoknál, ahol egy kis figyelemkiesés még nem okoz végzetes eltévedést. Így is fel tud mutatni olyan eredményeket, amelyekkel a környezetében élők elégedettek lehetnek és Önben sem támad olyan érzés, hogy nem csinált semmit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mivel tele van kétségekkel, ezért olyan emberekkel vegye körbe magát, akik utat tudnak mutatni. Nem szívesen beszél arról, hogy szem elől tévesztette a céljait, de szüksége van iránymutatásra. Akik jól ismerik, hamar észreveszik, hogy segítségre szorul és némán teszik a dolgukat. Úgy terelgetik, hogy még szinte az Ön számára is észrevehetetlen, de mindenképpen rejtve marad ez a külső szemlélők előtt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha csak sodródik az árral, nem üldöz nagy terveket, nem érheti csalódás. Kimerült, ilyenkor hiába is szeretne komoly eredményeket felmutatni, az gyakran elmarad. Már a reggeli órákban felismeri, hogy ez a nap nem az Öné, ezért gyorsan módosít is az elképzelésein. A legfontosabb kötelezettségeit természetesen elvégzi, de utána már engedi, hogy terelgessék, így felelősségvállalás nélkül tevékenykedhet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne akarjon megfelelni olyan embereknek, akik csak elvárásokat támasztanak Önnel szemben, de segítséget nem nyújtanak, ha ezt kéri tőlük. Ők azok, akik nem foglalkoznának Önnel, ha éppen egy rosszabb időszakban elakadna. Azokra legyen tekintettel, akik már bebizonyították, nem a sikerei miatt tartanak ki Ön mellett, hanem a közös céljaik, esetleg baráti szálak miatt állnak olyan közel egymáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem az a valódi segítség, ha vakon követik. Hallgasson azokra, akik kritikával illetik a tervét. A buktatókra próbálják felhívni a figyelmét, hiszen ők is fontosnak érzik mindazt, amiért harcol és szeretnék, hogy célba is érjen. Bizonyos folyamatok még Önnek ismeretlenek, így a tapasztaltabbakat érdemes követnie. Bebizonyították Önnek, hogy méltóak a bizalmára, így most se kételkedjen bennük.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A kevesebb most több lehet. Hiányzik Önből a lendület, nincs tele sikervággyal. Így bár kap vonzónak tűnő ajánlatokat, az akadályok könnyen meghátrálásra késztethetik. Vállaljon inkább ezért kevesebbet, de azokat vigye végig akkor is, ha már fáradt. Ilyenkor gondoljon arra, hogy éppen a megbízhatósága miatt választották Önt, nem okozhat csalódást azzal, hogy bár elkezdi, de utána feladja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az alapos tervezés egyúttal a megfelelő kísérők kiválasztását is jelenti. Éppen ezért, már indulás előtt gondolja át, kikre szeretne támaszkodni. Ne azokat válassza, akikről tudja, hogy hűen követik, sokkal inkább a kritikusait, akikben azonban megbízik. Ők azok, akik figyelmeztetik, ha letérne a helyes útról, de támogatják feltétel nélkül, amikor a jó irányba halad. Az ő tapasztalataik az Ön tudásával biztosítják a sikert.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Alaposan átgondolta és még mindig úgy érzi, a véleménye helyes. Ne hallgasson erről attól tartva, hogy emiatt ellenségeket szerezne. Mondja el megfelelő érvekkel alátámasztva, miért is nem tud egyetérteni a korábban elhangzottakkal. Ha türelmes és higgadt, képes lesz úgy megfogalmazni a mondandóját, hogy abból a másik fél is megérti, nem ártó szándékkal közeledik felé, hanem segíteni szeretné az útján.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mivel a rövidtávú terveinek hosszabb távon is hatása lesz, így alaposan át kell gondolnia, kivel osztja ezt meg. Nem szívesen tárulkozna ki olyanok előtt, akik visszaélhetnek a hallottakkal. Egyszerű ötletek, könnyen kivitelezhetőek, ezért rossz kezekbe jutva akár meg is előzhetnék Önt. Ha tehetné, egyedül vágna bele, de már most látja, hogy vannak olyan akadályok, amelyek az Ön számára leküzdhetetlenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Szellemileg friss, ezért hajlamos lehet több feladatot is elvállalni, mint amennyit meg is tud valósítani. Fizikailag ugyanis nincs kimagasló formában, hamar jön a fáradtság. Keressen maga köré olyan embereket, akik ilyenkor átsegíthetik a holtponton és nem engedik, hogy az akadályok láttán megfutamodjon. Legyenek ezek a segítők olyanok, akikre támaszkodhat, akár egy-egy folyamatot át is vesznek Öntől.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne csak a hangos sikerek jelentsék egy nap eredményességét. Ha kevesebbet vállal, de azt becsülettel elvégzi, majd utána önmagára figyel, az még nem feltétlenül értéktelen idő. Ha egy kicsit lazít, észreveszi az Önt körülvevő szépséget és így feltölti az energiaraktárait, befektet a jövőbe. Hiszen kipihenten sokkal nagyobb lendülettel folytathatja majd a hetet. Ez pedig a későbbiekben még kifizetődik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár nem így tervezte, de mégis az Ön kezébe kerül az irányítás. Ön csak becsatlakozott az ügy mellé, de hamar világossá válik, hogy nagy tapasztalattal rendelkezik, a felmerülő problémákra van megoldása. Fogadja el a felkérést, hogy végül a folyamatokat átvegye és így segítse elő a minél sikeresebb kivitelezést. Ettől még nem csak az Öné lesz a dicsőség, hiszen nem feledkezik meg azokról, akik elkísérték.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp