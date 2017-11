Napi horoszkóp - 2017. november 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Számoljon el tízig, mielőtt kimondja a véleményét. Nem azért, hogy átgondolja, vajon igaza van-e, hanem az indulatokat kell kiszűrnie. Erről a témáról nem tud higgadtan nyilatkozni, így most is elragadja a hév. Az álláspontja azonban egyedi, általában falakba ütközik vele és ilyenkor egyre hevesebben érvel. Most sem lesz ez másképp, de legalább elkerüli azt, hogy megbántja személyeskedésével a beszélgetőpartnereit.

Azért, mert valaki nem ért Önnel egyet, még nem biztos, hogy nincs közös jövőjük. Adjon neki egy esélyt, csak keressen másik témát. Az alapvető kérdésekben eddig egyetértettek, most ugyan jött egy olyan, amelyről másképp gondolkodnak, de ettől ez az ember még mindig ugyanaz, akiben megbízott, Ön mellett állt, amikor mélyponton volt. Ezt a múltat nem dobhatja el magától egy ilyen apróság miatt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyedül nem tudja feldolgozni mindazt, amit átélt, valakivel beszélnie kell róla. Nehéz megnyílni, hiszen nem csak maga a téma kényes, de a helyzet is elég kellemetlen, amibe került. Mégis keressen olyan embert, akiben megbízhat, és esetleg van már hasonló tapasztalata. Elsősorban ugyanis arra lesz szüksége, hogy megértse, mások is jártak már ebben a cipőben és van kiút, még ha az nem is lesz könnyű.

Bármerre indul, falakba ütközik. Nem azért, mert elutasítják, Ön túl fáradt ahhoz, hogy megtalálja az ajtókat. Mindenhol akadályokat lát, melyeket máskor könnyedén lebontana, most azonban nem találja a megoldást. Legyen ez egy jel arra, hogy tart egy nyugodtabb napot, amikor félreteszi a teendőket és lazít. A szerettei olyan programokkal állnak elő, amelyek alkalmasak arra, hogy Ön is kikapcsolódjon, ne csak ők érezzék jól magukat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A felmerülő problémát nem lehet érzelmi oldalról megközelíteni. Azzal ugyanis csak még jobban összekuszálja a szálakat. Elő kell venni a hideg fejét még akkor is, ha ez most nehéz. Olyan emberekkel kell szembemennie, akik közel állnak Önhöz, de ebben a helyzetben nem egy oldalon állnak. Mások az érdekeik, mint Önnek, így átmenetileg megromolhat a kapcsolatuk, de ha őszinte volt a barátság, képesek lesznek túllépni ezen.

Mintha légüres térben lenne, mindenki magára hagyta. Nem érti, miért alakult ez így, hiszen eddig igyekezett mindenkinek megfelelni. Talán éppen ezért nem sikerült senkihez olyan közel kerülni, hogy kitartsanak Ön mellett akkor is, ha éppen Ön szorulna segítségre. Ne támasszon elvárásokat, próbálja meg egyedül feltérképezni a problémát és megkeresni a kiutat. Ha fárasztó is lesz, végül megoldja és megtanulja azt is, hogyan szervezze át az életét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új szakasz veszi kezdetét, végre kilábal a gödörből, ahova saját magát taszította. Túl sokat vállalt magára az elmúlt időszakban, így már megfeledkezett arról, Önnek mi is lenne előnyös. Mostanra azonban a terhek jelentős részét leadhatta és ismét képes önmagára figyelni. Ne kövesse el újra azt a hibát, hogy mindenkinek igent mond csak azért, mert van egy is ideje, energiája. Ezt most a saját érdekében használja fel.

Néha kockáztatni kell, ha eredményeket szeretnénk felmutatni. Még nem volt felkészülve, hogy elinduljon ezen az úton, de már tervezgette. Az alkalom azonban most adódik, és bár valóban vannak számításba nem vett akadályok, de bízzon magában. Amikor oda érkezi, hogy az ilyen váratlan nehézségekkel kell megküzdenie, képes lesz mozgósítani a rejtett tartalékait és a lelkesedésének köszönhetően továbblépni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kipihenten ébred, de ezért még nem kell világmegváltó terveket szőni. Kézbe veheti az elmaradásait, azokat ledolgozva is elégedett lehet a teljesítményével, még ha ezek nem jelentenek mások számára is észrevehető eredményeket. Elsősorban önmagának akarjon megfelelni, ne azt várja, hogy a környezetében élők értékeljék a sikereit. Ön tudja csak ugyanis, mekkora erőfeszítés volt ezt is elvégezni.

Ne ábrándozzon, merjen lépni. Régóta kerget egy álmot és mikor megnyílna az alaklom, hogy tegyen érte valamit, mindig meghátrál. Most is megtehetné legalább az első lépéseket, de hirtelen olyan feleslegesnek érez mindent. A fáradtság mondatja azt Önnel, hogy nem érdemes harcolni, amint az elmúlik, ismét megbánná, hogy most habozott. Ne úgy gondolkodjon, ha nem tudja végigcsinálni, már nem érdemes, értékelje az apró lépéseket is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amint megérti, hogy a kifogásokat csak Ön találta ki, máris képes lesz elindulni. Saját maga elé állította azokat az akadályokat, amelyek miatt eddig úgy érezte, nem érdemes foglalkoznia ezzel a kérdéssel. Mindig is érdekelte a téma, de úgy gondolta, az Ön tudása és tapasztalata nem elegendő ahhoz, hogy valódi eredményeket érhetne el, ezért bánatosan, de elengedte. Most azonban képes bízni magában és meglepetésként éri, milyen könnyedén halad előre.

Csak Ön lehet az akadálya az előrejutásának, minden feltétel adott ugyanis a sikerhez. Nem mer hinni abban, hogy elérheti ezt az álmát, ezért a célegyenesben megretten. Hallgasson azokra, akik a partvonalon állva bíztatják, hiszen ők látják, mennyit tett már le az asztalra és veszne mindez kárba, ha most feladná. Már csak pár lépés választja el attól, hogy végre elégedetten hátradőlhessen.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



