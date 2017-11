Napi horoszkóp - 2017. november 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor már azok a feladatok is nehézséget jelentenek, melyekkel máskor könnyedén megbirkózott, érdemes elgondolkodni egy kis pihenésen. Lehet, hogy rutinnak tűnik, és úgy érzi, könnyedén veszi majd az akadályokat, de mégiscsak energiára lesz szüksége ahhoz, hogy elvégezze. Ha sokáig hajszolja így a sikert, a szervezete fellázad és komoly betegség léphet fel. Lassítson, sőt, ha teheti, inkább álljon le pár napra.

Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, ezért inkább kerülje az embereket. Nincs szüksége arra, hogy folyamatosan magyarázkodjon és elnézést kérjen, mert esetleg nem tudott uralkodni az indulatain. Márpedig hamar elszáll a türelme, ha ellenállásba ütközik, csak azt tartja jó megoldásnak, ami az Ön fejében születik meg. Éppen ezért járja inkább a saját útját, így nem kell alkalmazkodnia másokhoz.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Míg az egyik percben úgy érzi, akár a csillagokat is lehozhatná az égről, a következő pillanatban fáradtan roskad össze. Ez azt jelzi, hogy a szervezete kimerült és bár néha képes még lendületbe jönni, de a valódi akadályok már menekülésre késztetik. Halassza el azokat a feladatokat, amelyekkel ezt megteheti és kapcsolódjon ki. Szeretteire hagyatkozva talál olyan programokat, amelyek segíthetnek ellazulni.

Csak egy vélemény létezik, az Öné. Ezek után ne csodálkozzon, ha nem kap segítséget. Bár az induláskor még többen is felsorakoznak Ön mellé, azonban a tanácsaikat nem fogadja meg és így azt a figyelmeztetést sem, hogy így a vesztébe rohan. A számítása ugyanis hibás, nem vett figyelembe bizonyos akadályokat, de hiába próbálják erre felhívni a figyelmét, Ön csak halad előre. Ne másokat okoljon, amikor ezt már a saját bőrén is megtapasztalja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyszerre akar mindennel végezni, de ez így lehetetlen. Fel kell állítania egy fontossági sorrendet, mert az összes feladatát képtelenség lesz megcsinálni. Holnap is lesz nap, ezért bátran tegyen félre párat és most elsősorban azokkal foglalkozzon, amelyek érdekesnek tűnnek. Ez ad ugyanis energiát a folytatáshoz és erőt, hogy talpon maradjon akkor is, ha már érzi a fáradtságot. Szüksége lesz a kitartására és az elszántságára még így is.

Kerülje az olyan helyzeteket, ahol gyors döntést várnak Öntől. Nem szereti, ha sarokba szorítják, most pedig szellemileg egyébként is kimerült. Így több időre van szüksége ahhoz, hogy minden körülményt számba tudjon venni és felkészülhessen a következményekre. Ha olyan úton jár, ahol ismeri a buktatókat, meg is feledkezi arról, hogy milyen megterhelő lehet egy-egy akadály, de az ismeretlen nehézségek feladják a leckét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne hajszolja a sikert, inkább legyen ez egy olyan nap, amikor kikapcsolódik és csak olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek érdeklik. Nem baj az, ha nincsenek nagy eredmények, ha tapasztalatokat gyűjt, azok is hasznosak lesznek. Nincs szüksége a külső megerősítésre, magabiztos és ilyenkor a saját teljesítményét Ön tudja a legjobban megítélni. Önmagához képest értékeli a nyújtottakat és ezzel elégedett is.

Nehezen fogadja a kritikát, ezért a környezetében élőknek meg kell válogatni a szavaikat, ha szeretnék elérni a céljukat. Ők már látják, amit Ön még nem akar elfogadni, hogy a kitűzött célok messzebb vannak, mint ahogy számolta. Olyan akadályok várhatóak, melyekkel egyedül nem fog tudni megbirkózni, de a segítséget elutasítja. Legyen türelmesebb ne csak az emberekkel, de önmagával szemben is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kipihenten ébred, ilyenkor sűrűben keresik fel a környezetében élők. Nyugalmat áraszt, amiben szeretnének mások is fürdőzni abban bízva, rájuk is átragad az Ön magabiztossága, türelme. Az akadályokat is méltósággal fogadja, nem engedi, hogy a váratlan események kizökkentsék abból a hangulatból, amely lehetővé teszi, hogy ilyen gyorsan haladjon előre. Fárasztó, de eredményes napot zárhat.

Nem ad kész válaszokat, de úgy kérdez, hogy a másik fél megértse, merre is szeretné őt terelni. Most úgy segít, hogy gondolkodásra készteti azt, aki Önhöz fordul. Úgy érzi, nem mindig kell a kész megoldással előállni, sokkal hasznosabb lehet az, ha valakit csak irányba helyez és megvárja, hogy ő ismerje fel, melyik is lehet az az út, amin végig kell mennie. Meglepő, mégis hasznos módszer, még Ön is tanul belőle.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem mindig találja meg azt a megoldást, amit a környezetében élők is várnának Öntől. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a szívével gondolkodik és a józan esze által jelzett akadályokról nem vesz tudomást. Így viszont a saját helyzetét is rontja, hiszen nem tud felkészülni a buktatókra. A lendülete azonban nem engedi, hogy ilyenkor meghátráljon, végül célba ér, de gyakran csak egy hosszabb út után.

Amíg élesen él Önben a csalódás, nem tud továbblépni. Most még azokat is képes megsebezni éles szavaival, akik nyugtatni próbálják. Vonuljon inkább félre és dolgozza fel egyedül a történteket. Ha már látja, Ön hol hibázott, akkor fog tudni beszélni róla. Legyen türelmes önmagával szemben, ne siettesse a folyamatokat, le kell ülepednie az élményeknek ahhoz, hogy alaposan ki tudja elemezni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



