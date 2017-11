Napi horoszkóp - 2017. november 18.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.18

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes szóba hozni azokat a kérdéseket, melyeket eddig a béke érdekében csak besepert a szőnyeg alá. Végre minden érintett nyugodt és úgy látszik, nem is túlterhelt. Így van idejük megbeszélni anélkül, hogy rohannának tovább és maradnának még tisztázatlan mondatok. Szerencsére nem csak Ön vágyik arra, hogy ezt megtegyék, így viszonylag gyorsan sikerül megteremteni ennek lehetőségét és elkerülheti a kellemetlen perceket.

Nyugodtabb nap vár Önre, ne rontsa el azzal, hogy újabb kihívásokat keres. Ha végez a kötelezettségeivel, inkább szabaduljon ki a négy fal közül és szakítson időt a szeretteire is. Lepje meg magát olyan programokkal, amelyek segítenek ellazulni, kikapcsolódni. Most kell feltölteni az energiaraktárakat, amikor kicsit önmagára is figyelhet, és nem csak rohan előre, hogy újabb eredményeket hajszoljon.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne húzza az időt, hiába próbálja a legjobb döntést keresni, ilyen nem lesz. Mindenképpen áldozatokkal fog járni a választása és minél tovább küzd azért, hogy ezt elkerülje, annál világosabbá válik, hogy a helyzet csak egyre romlik. Egy hirtelen ötlettől vezérelve induljon el, utána már csak kövesse az ösztöneit. Bár nem lesz egyszerű, de végül lendületbe kerül és a napvégére sikerül mindent elrendeznie.

Ne bosszankodjon amiatt, amin nem tud változtatni. Az energiáit inkább csoportosítsa azon kérdések köré, amit befolyásolhat. Így sokkal hasznosabban töltheti az idejét és az eredmények sem maradnak el. Ezekre pedig szüksége van, hiszen annyi csalódáson ment keresztül, hogy most már megérdemli a sikert. De ennek érdekében tenne is kell, ölbe tett kézzel ülve nem fogja megkapni, amit szeretne.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szellemileg friss, ilyenkor képes egyszerre akár több feladattal is foglalkozni. Remek alkalom ez ahhoz, hogy ledolgozza az elmaradását. Vegye kézbe azokat az ügyeket is, amelyeket eddig a fiók mélyére süllyesztett, mert nem volt elég energiája. Most sincs ugyan több kedve, de összeegyeztetve az újdonságokkal, érdekesebbnek tűnnek és így gyorsabban is halad velük. Nap végére elégedetten nyugtázhatja, a jövő hetet tiszta lappal kezdi.

Amikor úgy érzi, már nem bírja tovább, akkor kell egy nagy levegőt venni és megmutatni a környezetében élőknek, hogy nem olyan könnyű Önt ledönteni a lábáról. Bár a körülmények összejátszottak Ön ellen, így mindenki azt várta, hogy összeomlik, Ön megmutatja, hogyan kell minden zavaró tényezőt kizárva haladni előre a célok felé. Amikor magára marad, akkor törnek csak a felszínre az érzései, különösen az elkeseredettség, de már legalább elégedetten tekinthet vissza a teljesítményére.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ossza meg a terveit azokkal, akik segítségére számít. Ne várja, hogy olvassanak a gondolataiban, kitalálják, mire van szüksége. Bár elveztette a bizalmát az emberekben, mert az utóbbi időben többször hátba támadták, de egyedül nem tudja megvalósítani a terveit, mindenképpen mások támogatását igényli. Tovább kell lépnie és ugyan óvatosabban, de ismét közel kell engednie magához néhány kiválasztottat.

Ön sem érti, mindek köszönheti a hirtelen jött népszerűséget, de használja ezt ki. Most álljon elő azokkal a tervekkel, melyeket egyedül képtelen lenne megvalósítani, hiszen kérnie sem kell, kéznél van a segítség. Egyértelműen fogalmaz, nyugodtan magyaráz, így elkísérik az útján és együtt sétálnak be a célba. Ezáltal még közelebb kerülnek egymáshoz és egy olyan csapat alakul, amelyre a későbbiekben is építhet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nem tudja, melyik feladattal kezdjen, akkor keressen egy újabbat. Hiszen ez csak azt mutatja, hiányzik Önből a lelkesedés és ilyenkor az akadályok láttán könnyen feladná. Szüksége van az újdonságra, hogy szabadon kísérletezhessen, ez hajtja most előre. Olyan célokat szeretne elérni, melyeket eddig távolinak érzett, most azonban hajtja előre a kalandvágy és így a holtpontokon is könnyebben lendül át.

Minden napra jut olyan feladat, amellyel nem szívesen foglalkozik. Van, amikor ezt tologatja maga előtt, most azonban úgy érzi, túl kell esnie rajta minél hamarabb. Amint lezárja, már megszabadul attól a nyomástól, ami ilyenkor nehezedik Önre és sokkal könnyedebben várja a további kihívásokat. Szinte új lendületre kap azáltal, hogy már csak olyan ügyek várnak Önre, amelyek érdeklik, sokat tanulhat általuk.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog emberek között, ennek szellemében szervezi meg a napját is. Olyan feladatokat keres, amelyekbe bevonhatja a környezetében élőket is, még ha egyedül is képes lenne megbirkózni az akadályokkal. Így ugyan lassabban halad, de fontosabbnak érzi, hogy kellemes társaság vegye körül, mint az eredményeket. Többször tarthatna olyan napot, amikor a valódi sikert a kapcsolatok elmélyülése jelenti.

Lassabban halad, mint tervezte, mert a környezetében élők sűrűbben kérnek Öntől segítséget. Türelmes és kitartó, ezért is fordulnak Önhöz, bízva abban, hogy megfogja a kezüket. Lehet, egyedül is képesek lennének megbirkózni z akadályokkal, de az Ön támogatása olyan erőt jelent, amely utána tovább is viszi őket az útjukon. Ne bánja, ha a saját sikerek elmaradnak, legen büszke azokra, amelyekhez hozzájárult.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



