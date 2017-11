Napi horoszkóp - 2017. november 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Van, amikor megretten az újdonságtól, de ez most valami más. Felébred Önben a kíváncsiság, így hatalmas lendülettel veti bele magát az intéznivalókba. Mivel ismeretlen területre tévedt, nem veszi észre, ha hibázik, ezért hallgasson azokra, akik több tapasztalattal rendelkeznek. Felesleges tervezgetni, hiszen nem is tudja, mire számíthat, egyszerűen menjen előre és kövesse a józan eszét és a tanácsokat.

Néha engedje, hogy elcsábítsák. Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy az Ön kezében maradjon az irányítás, inkább hallgassa meg a javaslatot és mondjon rá igent. Izgalmas kalandnak ígérkezik, ráadásul egy olyan területen, ahova mindig is vágyott, de eddig nem jutott el. Most azonban olyan kíséretet kap, hogy bátran elengedheti magát, nem kell attól tartania, hogy eltéved, esetleg végzetes hibát vét.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ragaszkodik az elképzeléseihez, így viszont magára marad. Úgy érzi, nincs helye a kalandoknak, rögtönzésnek, a kitűzött célokat kell megvalósítani. Az elszántsága irigylésre méltó, viszont ezzel elsodorja azokat, akik már úton szeretnének elindulni. Fogadja el, hogy nem tartanak Önnel, legfeljebb csendes megfigyelők lesznek, ha pedig egy akadály meghátrálásra késztetné, mégiscsak felkarolják.

Csak úgy tudják megoldani a problémát, ha leásnak a gyökeréig. A felszínt kapargatva ugyan átmenetileg megnyugodhatnak a kedélyek, de elég egy szikra és újra fellobban a vita. Éppen ezért ne engedje, hogy csak beseperjék a szőnyeg alá az első olyan pillanatban, amikor mindannyian épp egyetértenek, mert a feszültség még így is tapintható és így nem sokáig fordíthatják a figyelmüket a lényeges kérdésekre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Könnyen kap segítséget, ha kér, ezért használja ki ezt arra, hogy olyan feladatokkal foglalkozik, melyekkel egyedül nem boldogulna. Halogat ilyeneket, mert azt érzi, hogy bizonyos akadályokkal nem tudna megbirkózni. Ha pontosan megfogalmazza a kérdéseit, olyan válaszokat kap, amelyeket felhasználva végül észrevétlenül jut át rajtuk és utólag már nem is fogja érteni, miért tartott ennyire tőlük.

Mindig akad olyan feladat, amellyel nem szívesen foglalkozik. Ha szerencsés, az adott pillanatban kéznél van a segítség, aki leveszi a válláról ezt a terhet. Ez azonban nem lehet elvárás, nem oszthatja mindig ki valakire. Ilyenkor kell a fogát összeszorítani és a céljaira gondolva küzdeni. Ne feledje, ha sikerül, erősebbé válik és a tanultak a későbbiekben még a hasznára lesznek. Ami most még ismeretlen, így válik végül rutinná.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehéz úgy igazságosnak lenni, hogy azzal minden fél egyetértsen. Ön mégis erre törekszik és ez rengeteg energiáját felemészti. Ne csak az ítéletet hirdesse ki, adjon magyarázatot arra, hogyan jutott erre a döntésre. Így talán könnyebben elfogadtathatja a véleményét és bár átmenetileg valóban elfordulnak Öntől, végül azonban belátják, olyan megoldást választott, amely a legkisebb fájdalommal járt minden érintettnek.

Amikor az utolsó lépéseket is megteszi, és végre lezárja az ügyet, még nem is érzi, mekkora tehertől szabadult meg. Az új célok keresése közben azonban ráébred, egy hatalmas súly nyomta eddig a vállát. Most már örül annak, hogy nem halogatta, pedig nem sok lelkesedéssel kezdte a napot, még úgy tervezte, elhalasztja a teendőit. A felszabaduló energiákat használja ki okosan és például fordítsa figyelmét a szerettei felé.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már reggel is fáradtnak érzi magát, így aztán a felbukkanó akadályok láttán nem csoda, hogy menekülőre fogja. Úgy tervezte, csak a legszükségesebb feladatokkal foglalkozik, amelyek ráadásul nem is jelentenének komolyabb kihívást. Mivel nem volt elég figyelmes, így a környezetében élők hamar észrevették, hogy nincs leterhelve és ezért megkeresik a problémáikkal. Legközelebb vonuljon félre, ha ezt el szeretné kerülni.

A vitát nem lehet indulatosan lezárni. Ha nincsenek érvei, inkább hagyja el a helyszínt, de ne kezdjen személyeskedni. Azzal ugyanis nem oldja meg a problémát, csak olajat önt a tűzre. Távol állnak az álláspontok, így hosszú az út, amit meg kell tenni a közös nevezőig. Ezt nem kerülhetik el és nem is lehet úgy lerövidíteni, hogy figyelmen kívül hagy minden más véleményt és csak a sajátját fogadja el.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem csak egy igazság létezhet. Ahhoz, hogy ezt felismerje, nyitottnak kell lenni a másik fél álláspontja felé is. Bele kell helyeznie magát az ő helyzetébe, már amennyire ez egyáltalán lehetséges. Más tapasztalatok, más utak és így már érthető az is, ha nem úgy tekint a kérdésre, ahogyan Ön. Lehet, elfogadni így sem tudja, de már megérti, hogyan lehetséges egymás mellett haladniuk nagyobb viták nélkül.

Egyébként is feszült a hangulat Ön körül, ne tetézze azzal, hogy most áll elő az igényeivel. Tegye félre azokat a terveket, melyeket egyedül nem tud kivitelezni és foglalkozzon olyan feladatokkal, amelyeket félrevonulva, csak magára számítva is megold. A legtöbb, amit a nyugalom érdekében tehet, ha csendben tevékenykedik és kerüli az olyan helyzeteket, ahol a nézeteltérések felszínre kerülhetnének.

