Napi horoszkóp - 2017. november 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor kitűzte a célokat, megint megfeledkezett a környezetében élőkről. Csak az lebegett a szeme előtt, milyen akadályok várnak Önre, melyik utat érdemes választani. Ha közben majd átgázol másokon, az nem az Ön problémája, erre tudott csak gondolni. Rövid távon lehet, hogy ez gyümölcsöző felfogás, de ha a távoli jövőt is számításba vette volna, akkor azt is észreveszi, hogy így magára marad, nem lesz kivel megosztani a siker örömét.

Ne sokat habozzon, ha kinyílik Ön előtt az ajtó, amelyen oly régóta kopogtatott, merjen belépni rajta. Bár más tervei voltak erre a napra, de nem ok nélkül kell ezen módosítani. Talán a mostanában kitűzött céljai mégsem olyan fontosak, hogy azokkal foglalkozzon, hanem vissza kell térnie az eredeti elképzeléseihez. Felkészült az akadályokra, így nem jöhet olyan nehézség, ami most megállásra kényszeríthetné.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre összeáll a kép, most már magyarázatot kapott arra is, vajon miért kellett azt a bizonyos kitérőt tennie. Az akkor szerzett tapasztalatai most hasznára lesznek, könnyedén vesz olyan akadályokat, amelyek eddig meghátrálásra késztették. Már nem szorul segítségre, inkább Ön adhat tanácsot azoknak, akik haboznak folytatni az útjukat. Nem így tervezte, de a kezébe veszi az irányítást és egy remek csapatot épít maga köré.

Olyan új tapasztalatokat szerez, melyek az élet számos területén lesznek segítségére. Bár most egy bizonyos témában merül el, de ez túlmutat önmagán és így a most tanultak is sokrétűen lesznek hasznosíthatóak. Legyen ezért nyitott és türelmes, mert most még az akadályoknak is oka van. A türelem és a kitartás nem marad jutalom nélkül, az út végén szép sikerek és persze hőn áhított népszerűség várja.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Igyekszik megőrizni a nyugalmát, elkerülni a feszült helyzeteket. Nehéz lesz, mert bíznak tapasztalatában és a diplomáciai képességében, így éppen azt szeretnék a környezetében élők, hogy Ön keressen megoldást. Amíg képes türelemmel végighallgatni a szemben álló feleket, megőrizni a hideg fejét, józan eszét, sikerülhet végül megteremteni a békét. De ha már érzi, hogy Önt is elragadják az indulatok, inkább távozzon a helyszínről.

Már épp feladni készül, amikor érkezik a segítség. Olyan emberek adnak tanácsot, akiknek van gyakorlati tapasztalatuk, így bátran alapozhatja erre a folytatást. Az Ön számára az akadályok leküzdhetetlennek tűnnek, de az ő kezükben olyan kulcsok vannak, amelyek megnyithatnak bizonyos ajtókat. Éljen ezzel a lehetőséggel, még akkor is, ha kétkedve hallgatja a javaslatokat, veszítenivalója nincs.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbál harcolni és haladni előre, de még mindig azt érzi, egy helyben toporog. Hiába vannak eredmények, mintha a céljaihoz nem jutna közelebb. Mielőtt az elkeseredettsége eluralkodna Önön, tegye félre a mostani tevékenységét és keressen olyan feladatokat, amikkel elterelheti a figyelmét. Talán éppen ez a kis szünet szükséges ahhoz, hogy felismerje, nagy lépésekkel haladt előre, csak nem tudta ezt értékelni.

Hiába szeretett volna egy nyugodtabb napot, a környezetében élők keresztülhúzták a számításait. Bár kevés feladatot tervezett be, ők gondoskodnak arról, hogy legyen munkája. Kihasználják, hogy képtelen nemet mondani, ha mégis elgondolkodna ezen, próbálják vonzóvá tenni a kéréseiket, olyan ajánlatokkal állnak elő, melyek végül elcsábítják. Az elért sikerek kárpótolják azért, hogy mégsem pihenhetett.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Új úton szeretne elindulni és abban bízik, ezzel meglepi a környezetében élőket és nem tartanak Önnel. Egyedül szeretne lenni, mert szükségét érzi annak, hogy önmagára figyeljen. Most nem a sikerek hajtják előre, inkább a vágy, hogy elmerülhessen a gondolataiba és ne kelljen másokhoz alkalmazkodni. Túl fáradt ahhoz, hogy mindenki igényét kielégíthesse, ezért elsősorban a saját érdekeit tartja szem előtt.

Elég egy apró kihagyás és máris hibázik. Könnyű elterelni a figyelmét, ezért érdemes lenne inkább visszavonulva tevékenykedni. Keressen olyan feladatokat, amelyek ezt lehetővé teszik és van elég rutinja ahhoz, hogy a felmerülő akadályokkal akár egyedül is megbirkózzon. Őrizze meg a nyugalmát, legyen türelmes önmagával szemben. Ne hajszolja a sikert, egyszerűen csak haladjon előre, így is jönnek az eredmények.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vannak napok, amikor semmi nem úgy alakul, ahogy eltervezi. Ilyenkor nagy szerepet kap a türelme és a kitartása, hogy képes legyen mégis talpon maradni és nem hátat fordítani mindennek és mindenkinek. Ne a környezetében élőket okolja, hiszen ők is csak sodródnak az árral és igyekeznek kihozni a kialakult helyzetből a legtöbbet. Míg Ön végképp nem talál kiutat, ők még próbálják felderíteni, merre induljanak.

Elsősorban a saját feladataira összpontosítson, csak akkor engedjen a környezetéből érkező nyomásnak, ha ezt össze tudja egyeztetni azokkal. A vonzó ajánlatokat is vissza lehet utasítani, ha ezzel veszélybe sodorná a céljait. Gondoljon arra, ha valami mesésen egyszerűnek tűnik, ott lennie kell egy buktatónak. Talán nem is szándékosan hallgatják ezt el Ön elől, de az egészséges gyanakvása most is működik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



