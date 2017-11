Napi horoszkóp - 2017. november 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje, hogy Önre is átragadjon a környezetében uralkodó feszültség. Úgy próbálják az irigyei hibázásra kényszeríteni, hogy folyamatosan megzavarják. Amíg azonban megőrzi a nyugalmát, nem tudják letéríteni az útjáról és minden olyan eredményt fel tud mutatni, amelyre számítanak. Ezzel ugyan visszaveri a támadást, de pár napig még legyen óvatos, mert továbbra is pályáznak a helyére és az elismertségére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne engedje, hogy Önre is átragadjon a környezetében uralkodó feszültség. Úgy próbálják az irigyei hibázásra kényszeríteni, hogy folyamatosan megzavarják. Amíg azonban megőrzi a nyugalmát, nem tudják letéríteni az útjáról és minden olyan eredményt fel tud mutatni, amelyre számítanak. Ezzel ugyan visszaveri a támadást, de pár napig még legyen óvatos, mert továbbra is pályáznak a helyére és az elismertségére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár egyedül nem halad olyan gyorsan, mégis ezt az utat választja. Úgy érzi, túl fáradt ahhoz, hogy alkalmazkodjon másokhoz, most azt is megterhelőnek érzi, hogy egyáltalán ki kellett mozdulnia a négy fal közül. Iktasson be rövidebb szüneteket és ilyenkor szellőztesse ki a fejét. Vegye észre az Önt körülvevő szépséget még akkor is, ha már minden a télre készül és szürkének látszik, mindig akad egy kis színfolt, ha nyitott szemmel jár.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most már ne halogassa tovább, döntse el, merre folytatja. A környezetében élők is érdeklődve figyelték, ahogy kereste az útját, próbálták tanácsokkal ellátni, ők is várják a választását. A bizonytalanság miatt ugyanis elmaradtak olyan eredmények, melyekért megdolgoztak, de éppen az utolsó lépés hiányzott ahhoz, hogy a sikert élvezhessék. Ideje válaszokat adnia, hiszen nem csak az Ön jövője a tét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen ad tanácsokat, de jobban örül annak, ha sikerül a kérdezőt rávezetni a megoldásra. Ezért nem is ad egyértelmű válaszokat, így ösztönözve őt arra, hogy találjon rá ő az útjára. Nem azért teszi ezt, mert ne tudná megfogalmazni, mit is gondol, de sokkal fontosabbnak érzi, hogy akit elindít, így érezze igazán sajátjának a céljait és harcoljon majd önállóan, ha akadályokba ütközik. Magabiztosságot nyújt így neki.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bér még Ön sem biztos abban, hogy ez így jó lesz, mégis elindul az új úton. Szeretné végre kipróbálni magát olyan helyzetekben is, amikre nincs felkészülve. Ugyan a rögtönzés nem az erőssége, de azt is tudja, sokat tanulhat abból, miként képes a váratlan helyzetekben cselekedni. Ilyenkor ugyanis sokkal erősebbek az ösztönei és érdemes ezeket is edzésben tartani, hiszen bármikor szüksége lehet rá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A döntései során nem csak a tényekre kell hagyatkoznia, nem hagyhatja figyelmen kívül az emberi tényezőket sem. Hiába tűnik ugyanis egy út vonzónak, ha azon elindulva elveszítheti olyan emberek bizalmát, akik sokat jelentenek Önnek. Magányos harcosként Ön is csak félkarú óriás és bár szép eredményeket érhet el, azokat nem lesz kivel megosztania. Éppen ezért enged inkább a vágyaiból, de ezt mégsem érzi áldozatnak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amikor elindul, még Ön sem sejti, mennyi áldozattal is fog járni ez a választása. Éppen ezért fontos, hogy biztos legyen abban, nincs más út és valóban fontos Önnek, hogy elérje a célját. Átmenetileg magára marad, és egyedül kell az akadályokkal is megbirkózni. Önt azonban nem állíthatják meg a kétkedők és végül az elszántsága végül meggyőzi a környezetében élőket, hogy Önnel tartsanak, még ha nem is tudnak azonosulni az eképzeléseivel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tudja értékelni a sikereit, de közben tanuljon a kudarcokból. Mindig vannak akadályok, amelyek elgondolkodtatják, vajon valóbban jó úton jár-e. Amikor azonban célba ér, hajlamos ezekről a kételyekről megfeledkezni. Pedig nem ok nélkül fogalmazódnak meg, hiszen mindig is ott lakoznak ezek az emberben, ezek hajtják előre. Amikor válaszokat keres, tulajdonképpen ezeket a kérdéseket teszi fel magának.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már csak pár lépés választja el a sikertől, végre beérik az elmúlt időszakban végzett munka gyümölcse. Elfogyott azonban a lendület és még segítségben sem reménykedhet. Önmagát kell elsősorban leküzdenie, átlendülni valahogy a holtponton. Ne erőltesse, inkább próbálja meg kerülő úton. Tartson például szünetet vagy keressen olyan elfoglaltságot, amellyel elterelheti átmenetileg a figyelmét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nyugodt, kiegyensúlyozott, ilyenkor könnyebben jönnek az eredmények. És természetes az is, hogy szinte kérnie sem kell, a segítség is a rendelkezésére áll. Bár épp most nincs rá szüksége, mégse utasítsa vissza, engedje, hogy mások is megtapasztalhassák a siker ízét. Bár emiatt lassabban halad, a közös munka mégis ad Önnek annyi energiát, hogy mindezt elfogadja és türelmesen kivárja, míg együtt szakítják át a célszalagot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Árad Önből a nyugalom, ezért is kell Önnek elcsitítani a kitörni készülő viharokat. Bár ez azt jelenti, lassabban halad a feladataival, mégis szívesen teszi, mert sokat tanul abból, ahogyan a szemben álló felek érvelnek. Érdekes megfigyelni azt is, miként fogadják, ha világossá válik számukra, esetleg téves úton járnak. Még Önt is meglepetés érheti, ha nyitott szemmel közlekedik, hiszen bizonyos kérdések Önnek is újak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp