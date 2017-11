Napi horoszkóp - 2017. november 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár fejben összeállította a napját, mikor a tettek mezejére kellene lépni, már Ön is érzi a fáradtságot. A környezetében élők próbálták figyelmeztetni, hogy az utóbbi időben túl sokat vállalt, de eddig hajtotta a lendület és a sikervágy. Mostanra azonban már elfogyott az erő, így engedje el a terveit és kapcsolódjon ki. Hallgasson a szeretteire, akik olyan programokat ajánlanak, amelyek segítenek Önnek ellazulni.

Ha vannak halaszthatatlan feladatai, azokkal végezzen minél gyorsabban. Több váratlan esemény is megzavarhatja a napját, aminek következtében végül elmaradna azokkal az ügyekkel, amelyeket fontosnak vélt volna. Addig zárja le ezeket, amíg tud összpontosítani és arra figyelni, amivel éppen foglalkozik. Ha ugyanis már elterelik a figyelmét, könnyen hibázhat, ami még feszültebbé, ingerültebbé tenné.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha tud mosolyogni, az már fél siker. Csak úgy kap ugyanis segítséget, ha elnyomja az Önt marcangoló feszültséget és megpróbál nyugalmat árasztani. Nehéz ugyanis olyankor Önnel közös nevezőre jutni, ha engedi az indulatait a felszínre törni, ezért kell vagy félrevonulnia, vagy eljátszania, hogy minden rendben. Válassza bármelyi utat, utána már ne akarjon ezen változtatni, menjen végig rajta emelt fővel.

Ne érezze magát csalódottnak, ha nem sikerül valamennyi feladatát megoldani. Túl sokat tervezett be erre a napra és pihennie is kell. A siker nem lehet ugyanis fontosabb annál, minthogy egy kicsit lazítson és energiát tankoljon magába. Ennek egyik legjobb módja, ha a szeretteivel tölti az idejét és közös élményeket szereznek. A szürke hétköznapokon ugyanis az adhat erőt, ha ezeket közösen felidézik.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg lát reményt arra, hogy sikerre vigye az ügyet, ne adja fel. Sok energiát fektetett abba, hogy elérjék a célokat és ezekre az akadályokra nem volt felkészülve. Mégsem szabad harc nélkül visszafordulni, ha úgy érzi, még bírja erővel. Ezek az utolsó lépések lesznek, és sokáig élné meg kudarcként, ha ilyen kevéssel a vége előtt engedne szabad teret a kételyeinek.

Hiába szeretné tisztázni a félreértést, amíg képtelen megnyugodni. Csak akkor van értelme leülni és tisztázni a vita során elhangzottakat, ha hajlandó türelmesen meghallgatni a másik felet. Tegye félre a sértettségét, ne feledje, Ön sem bírt csendben maradni. Az indulatok hevében mindkettejüknek elhagyták olyan szavak a szájukat, amelyeket őszintén megbántak. Ha nem is könnyű a megbocsájtás, azért próbálják meg.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amint felszabadul a terheitől, máris színesebben látja a világot. Az elmúlt napok feszültsége miatt képtelen volt értékelni az apró csodákat, amelyeket megélt. Most azonban megnyugodva visszaemlékezhet ezekre és megdobban a szíve. Éppen azok voltak Ön mellett a nehéz időkben, akiket oly sokszor megbántott. Ideje viszonozni ezt, ha ők megbocsájtottak Önnek, többet ne játssza el ezt a lehetőséget azzal, hogy most köszönet nélkül lép tovább.

Egy váratlan esemény miatt újra kell terveznie a napját. Ez még nem ok a bosszankodásra, hiszen még így is alakulhatnak úgy a folyamatok, hogy az Önnek is kedvére való legyen. Tegye most félre a sikervágyát és helyezze a hangsúlyt a szeretteire. Ha így szemléli a történéseket, talán még azt is belátja, szüksége volt erre a lazításra, mert már így is csak egy lépés választja el a végkimerüléstől.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne akarja mindenáron kézben tartani az irányítást, ha van más jelentkező, engedje át. Így Önre is kevesebb feladat hárul, és kisebb felelősséggel kell megbirkóznia. Jól jön most egy kis lazítás, amikor nagyobb figyelmet szentelhet saját magára. Ideje kielemezni az elmúlt napok eseményeit, hogy utána azokat lezárva gondolataiban már az új célokat tervezhesse. Erre nyílik lehetősége azáltal, hogy nem kell másokra is tekintettel lennie.

Amikor helyére kerülnek a dolgok, olyankor ismét önmaga lehet. A szerettei is értékelik, hogy végre nem feszült, rájuk is jut ideje. Legyen ez a nap a közös programoké, amikor élvezik egymás társaságát. Ilyenkor élhetnek át olyan élményeket, amelyek aztán erőt adnak a nagy rohanásban és célt a küzdelmekhez. Megerősödik a kapcsolatuk, képesek egymást támogatni még akkor is, ha nem értenek mindenben egyet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne induljon el addig, amíg nem vett számításba minden buktatót. Fel kell készülnie az akadályokra, ha magabiztosan szeretne haladni, bízni a sikerben. Most nem hiányzik Önnek egy újabb kudarc, ezért ennek lehetőségét a minimálisra kell csökkentenie. Ha nem kapkod, és inkább türelmesen kivárja a megfelelő alkalmat, akkor nem csak megkönnyíti a saját helyzetét, de egyúttal elkerülheti a csalódásokat.

Annak örül, hogy bíznak Önben és segítséget kérnek, de így a saját feladataival lassabban halad. Ha jobban belegondol, azok nem is olyan fontosak, mint hogy a szeretteinek bebizonyítsa, mindig számíthatnak arra, hogy Ön ott van, ha bajban vannak, támogatásra szorulnak. A kapcsolatuk ezáltal még szorosabbá válhat, ami egyúttal erőt ad a hétköznapok harcaihoz. Új célokat nyer azzal, ha van kiért küzdenie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



