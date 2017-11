Napi horoszkóp - 2017. november 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha hisz abban, hogy a rosszabb napot egy jobb követi, máris megtalálta a módját annak, hogy ezt a mait valahogy túlélje. Ami elromolhat, az most el is fog és lég egy szikra ahhoz, hogy tüzet gyújtson. Éppen ezért kerülje az embereket, így kevesebb sebet ejt azokon, akik közel állnak Önhöz. Most ugyanis képtelen uralkodni az indulatain, megválogatni a szavait és ezért komoly vitákat robbanthat ki már a véleményével is.

Ha nem árulja el, hogy gondjai vannak, ne csodálkozzon, ha a környezetében élők nem értik meg. Miközben folyamatosan azt hangoztatja, hogy minden rendben van, közben belülről felemésztik a problémák. Beszéljen ezekről valakivel, most még időben van ahhoz, hogy segítséget kapjon. Ne érezze úgy, hogy ezzel leterheli a szeretteit, hiszen ők éppúgy szeretnék Önt mosolyogni látni, ahogyan Ön szabadulna a kételyeitől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár van terve erre a napra is, a váratlan események miatt ezt kénytelen félretenni. Csak azokkal a feladatokkal foglalkozzon, amelyek valóban nem tűrnek halasztást, a többit bátran tegye félre a családi béke érdekében. A szerettei ugyanis közös programot szerveztek a megkérdezése nélkül, így erre nem tudott előre felkészülni. Tekintse ezt meglepetésnek, ne pedig egy olyan eseménynek, amely bosszantja.

Hagyja maga mögött a múltat és már ne is akarja azt tovább boncolgatni. Csak úgy lesz képes ugyanis továbblépni, ha végre lezárja magában is, nem csak a külvilág felé mutatja ezt. Oly sok időt elvesztegetett már azzal a gondolatmenettel, mi történt volna, ha akkor másképp dönt. De ezen már nem változtathat, így felesleges is tovább foglalkoznia a kérdéssel. Igen, választhatott volna mást is, de most már ezen az úton kell mennie.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne másokon vezesse le az Önben tomboló feszültséget, keressen inkább olyan elfoglaltságot, amelyek megnyugtatják. Ha például összpontosítania kell, hogy ne hibázzon, közben kikapcsolhatja a gondolatait. A szellemi kihívások így kifejezetten előnyösek ezen a napon, ezért elsősorban az ilyen jellegű kihívásokat részesítse előnyben. Az eredmények végül lassan, de biztosan megnyugtatják és képes lesz este már lazítani is.

Ha tisztázni akarja a nézeteltérést, akkor meg kell hallgatnia a másik felet is. Az ugyanis, hogy csak a saját véleményét ismételgeti, nem viszi közelebb Önöket a megoldáshoz. Ha nem elég nyitott, türelmes, akkor egyelőre ne üljenek le megbeszélni a kérdést, ugyanis így csak tovább mélyítenék az árkot. Az adott helyzetben továbbléptek, a tüskék megmaradtak, ha most még nem húzzák ki, még mindig ez a kisebb veszteség.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ügyeljen a szavaira, mert most könnyen csúsznak ki a száján olyan mondatok, amelyek ugyan a véleményét tükrözik, de túl élesek. Kimerült, ezért már nem képes arra, hogy ott is eljátssza, jól érzi magát, ahol korábban megbántották. Azzal azonban, hogy az elmúlt évek sérelmeit egyszerre zúdítja mindenki nyakába, nem megértést kap, sokkal inkább vált ki ellenszenvet még azokból is, akiket most elkerül a haragja.

Vonuljon inkább vissza, ha úgy érzi, nem látják szívesen. Ne akarja a társaságát olyan emberekre erőltetni, akiknek más elképzelései vannak erre a napra. Adjon bátran több szabadságot a szeretteinek, hiszen így Ön is járhatja a saját útját, nem kell másokhoz alkalmazkodnia. Nap végén majd megoszthatják az élményeket és bebizonyosodik az Ön számára is, ez még nem az eltávolodás jele volt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem túl rózsás hangulatban ébredt, így aztán nehéz is a kedvében járni. Vonuljon inkább félre, engedje, hogy a szerettei is a saját útjukat járják. Akkor találhat önmagára, ha olyan feladatokat keres, amelyek kikapcsolják, de mégis eredménnyel járnak. Ügyeljen arra, hogy ne hibázzon, mert most nincs a közelében senki, aki figyelmeztethetné. Ha félreteszi a problémákat és összpontosít arra, amit csinál, végül megnyugodhat.

Ne akarjon egyszerre mindennel foglalkozni, mert abból csak a hibák következnek. Legyen a kevesebb most a cél, de azt csinálja jó kedvvel, szívvel, lélekkel. Gondoljon arra, mindezt elsősorban a szerettei érdekében teszi. Ha lassabban is halad, de közben a hangulata remek, ők is nagyobb örömmel veszik ki a részüket a munkából és így egy remek hangulatú nap után közelebb is kerülhetnek egymáshoz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nehéz a döntés, hiszen mást mond a szíve és mást a józan esze. Hallgassa meg a családot is, akik ugyan kívülállóként ítélik meg a kérdést, de talán éppen ezért is látják tisztábban a következményeket. Bár Önnek kell a végső szót kimondani, de ha maga mögött tudhatja a család támogatását, könnyebb a helyzete és elszántabban harcolhat. Már csak ezért is lenne érdemes őket is bevonni a döntési folyamatba.

Hiába próbálja többféleképpen is megfogalmazni, nem tudja a véleményét úgy szavakba önteni, hogy az megértésre találjon. Érdemes lenne elgondolkodni azon, vajon miért ütközik folyamatosan falakba. Talán mégiscsak igaza van a kétkedőknek és rosszul ítéli meg már a kiinduló helyzetet is. Így pedig nem csoda, ha téves következtetéseket vont le. Bár a logikájában nincs hiba, de mégis rossz eredményre jutott.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



