Napi horoszkóp - 2017. november 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Rendet kell raknia a gondolataiban, ha szeretne haladni. Az utóbbi napokban csak szalad az események után, nem voltak tervei, így az eredményeket sem tudta értékelni. Bár most is lenne tennivalója, de ne engedje, hogy ezek a sarokba szorítsák. Tegyen félre minden halaszthatót, hogy végre önmagára figyelhessen, és végre előre dolgozhasson, ne csak sodródjon az árral és azt tegye, ami éppen az útjába akad.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Néha egy döntés meghozatala is kemény munka és komoly energiákat emészt fel. Így lesz ez Önnel is. Bár a külvilág csak azt látja, nem csinál semmit, közben a fejében cikáznak a gondolatok. Emlékek törnek fel Önben, tapasztalatok jutnak eszébe és számolgat, elemzi a következményeket. Annyit már tud, bármerre indul, embereket fog megbántani és új kapcsolatokat építeni, mégsem találja a helyes irányt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már érzi, hogy közeleg a változás, de még mindig nem hiszi, hogy erre szüksége lesz. Mivel egyre világosabb, hogy nem kerülheti el, így ideje felkészülni rá. Igyekezzen a folyamatban lévő ügyeit lassan lezárni és már új kihívásokat ne keressen. Mindent alá kell majd rendelnie az új céloknak, ezért fontos, hogy a zavaró tényezőket megszüntesse. Ilyenek lehetnek a lezáratlan kérdések és a rossz kapcsolatok.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már csak pár lépés választja el attól, hogy egy régóta kergetett álma valóra váljon. De az akadályok is most sűrűsödnek, így az utolsó próbatételek még várnak Önre. Nem szabad meghátrálni még akkor sem, ha nem érez magában elég erőt a folytatáshoz, hiszen azzal az eddigi munkáját semmisítené meg. Iktasson be rövidebb szüneteket, ilyenkor a friss levegőn gyűjtsön energiát, hogy végre besétálhasson a célba.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár nem szerette volna, mégis a kezébe került az irányítás. Fel kell nőnie ehhez a feladathoz, de megvan Önben az ehhez szükséges erő és tudás. Használja azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt időszakban gyűjtött a témában. Így a döntéseit nem fogják kétségbe vonni, hiszen azok megalapozottak és kivitelezhetőek. Legyen határozott és türelmes, hogy Ön mellé álljanak a még kétkedők is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Már jó ideje eltervezte, most ideje végrehajtani. Nagy változást eredményez, ezért is volt bizonytalan. Mára megértette, hogy halogathatná még, de előbb vagy utóbb el kell indulnia ezen az új úton. Vannak ugyanis olyan céljai, amelyek megkövetelik, hogy szakítson a múlttal és merjen kockáztatni. A lehetőség adott, éljen vele, így kisebb veszteségek árán juthat előre és tehet komoly előkészületeket a siker érdekében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha végre megnyugodott, beszéljék meg a nézeteltérést. Amikor az felmerült, mindketten elvesztették a fejüket és indulatosan vagdalkoztak. Ön is és a másik fél is rosszul érzi magát emiatt, hiszen egy évek óta tartó, komoly kapcsolat került veszélybe. A vélemények ráadásul nem is állnak olyan távol egymástól, csak egy kis megértés és türelem kell ahhoz, hogy végül rátaláljanak a közös nevezőre és kibékülhessenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van energiával, így most bátran kísérletezzen. Vannak olyan tervei, amelyeket eddig azért halogatott, mert nem érzett magában elég elszántságot, hogy elinduljon. Most azonban nem ismer lehetetlent, így szinte keresi is a kihívásokat, a nagy akadályokat. Elsősorban saját magának szeretne bizonyítani, hogy még mindig képes harcolni, ha azonosul egy üggyel és olyankor lehet is számítani Öntől az eredményekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne engedje, hogy a sarokba szorítsák, de ne is meneküljön a döntések elől. Kérjen azonban időt arra, hogy valamennyi szükséges információt begyűjthessen, és azokat kielemezhesse. Bízzon az értékrendjében, ez fogja ugyanis meghatározni, végül milyen következtetéseket von le. Ezzel ugyan meglepheti a környezetében élőket, de higgyen az igazában és így a folyamatok végén bebizonyíthatja az elképzelése helyességét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár fáradtnak érzi magát, a fontos pillanatokban képes kizárni a zavaró tényezőket és az adott kérdésre összpontosítani. Éppen ezért ne féljen attól, hogy az Önre kiosztott feladatok meghaladják a képességeit. Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha úgy érzi, viharfelhők gyülekeznek. Amint rátalál a helyes útra, már nem okoznak különösebb nehézséget az akadályok, amelyek most még rémisztőnek tűnnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne várjon másokra, ha Ön felkészültnek érzi magát, induljon el. Lehet, most még egyedül van, de az első eredmények után érkezik a segítség. Bízzon a képességeiben, hiszen ennél összetettebb feladatokat is megoldott, bár most kimerültnek érzi magát. Át kell lendülnie a holtponton ahhoz, hogy lássa maga előtt a valódi célokat, addig pedig kitartóan küzdjön. Fáradtan, de mégis elégedetten zárhatja a napját.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha első ránézésre nem is találja a megoldást, ez még nem ok arra, hogy félretegye a kérdést. Ugyan nem érez magában elég lelkesedést ahhoz, hogy harcoljon, mégis érdemes lenne, hiszen a várható eredmények komoly elismerést jelentenek. Gondoljon arra, ha most nem foglalkozik az üggyel, később már kevesebb ideje lesz, hiszen folyamatosan érkeznek az új megkeresések, beindul az év végi hajrá.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp