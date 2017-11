Napi horoszkóp - 2017. november 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor valamit nagyon akar, nem is mer lehetetlent. Ilyenkor az elszántsága olyan akadályok felett is átrepíti, melyek máskor meghátrálásra, akár feladásra is sarkallják. Most is egy olyan úton jár, amelyen elindult már nem is egyszer, de eddig hiányzott Önből a nagy elhatározás. A környezetében élőket is meglepi a nagy lendületével és az energiáival, de szívesen csatlakoznak Önhöz, mert érzik a siker illatát.

Sikerül kipihenten ébredni, ilyenkor pedig könnyű Önnel megtalálni a közös hangot. Ne lepődjön meg, ha a környezetében élők keresik a társaságát, hiszen most végre előállhatnak azokkal az ötletekkel, melyekhez a segítségében reménykednek. Régóta dédelgetett álmok ezek, csak a megfelelő pillanatra vártak, így legyen megértő és igyekezzen megadni azt a támogatást, amely miatt éppen Önre gondoltak, mint partner.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Magasra teszi a lécet, nem csak a környezetében élők érzik ezt, de Ön is ráébred erre. Most már azonban nincs visszaút, ha elkezdte, vigye végig. Gondolja át újra, hogyan könnyíthetné meg a dolgát, miként gyorsíthatná fel a folyamatokat. A kitartás lehet ugyanis a gyenge pont, még azelőtt kell célba érnie, hogy végképp elfogyna, és mindent feladva megfutamodna. Legyen megértő azokkal, akik a segítségére sietnek.

Ha elsimítja a hullámokat maga körül, akkor Ön is megnyugszik. Feszült légkörben ugyanis önmagát is elveszíti, így egyre távolabb kerül attól az úttól, amelyen elindult. Ne másoktól várja a segítséget, ezt egyedül kell megoldania, ráadásul úgy, hogy közben folyamatosan újabb elvárásokat is támasztanak Önnel szemben. Legyen céltudatos, hiszen ha azt tartja szem előtt, hova is tart, képes megsokszorozni az energiáit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Rálelve a belső békéjére a környezetében élők szemében is kedvelt társasággá válik. Most végre érdemes keresni a társságát, hiszen megértő és segítőkész. Megosztják Önnel az ötleteiket abban bízva, lesznek tanácsai, útmutatásai. A saját feladataival ugyan lassabban halad, de részese lehet olyan eredményeknek, melyekből Ön is sokat tanulhat. Így még szívesebben tevékenykedik, amely aztán további folyamatokat indít be.

Próbálja elsimítani a feszültséget, mert most szükség lesz az összefogásra. Végre beérnek azok a folyamatok, amelyekkel oly sokat dolgozott, de emiatt megsokasodnak a teendők is. Egyedül már képtelen lesz kézben tartani minden szálat, ezért keresne maga mellé olyan embereket, akik a segítségére lehetnek. Tudja, hogy számukra is fontosak ezek a célok, de az elmúlt napok viharai, ellenségeskedései miatt ezt most nem ismerik be.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha valaki most sokat jár az eszében, annak biztos oka van. Vegye fel vele a kapcsolatot még akkor is, ha már évek óta nem találkoztak. Lehet, a mai nap még nem válik világossá, miért is lépett ilyen irányba, d ne legyen türelmetlen. Ne legyen türelmetlen és ne akarjon azonnali eredményeket, adja át magát most az emlékeknek és a kellemes hangulatú beszélgetésnek, egy kis lazítás nem fog megártani.

Bízzon magában és ne vonuljon félre. Bár nem érez magában elég erőt, de a nyugodtságával is nagy segítsége lehet a környezetében élőknek. Éppen ezért ne meneküljön, ha keresik a társaságát. Bár a saját feladataival így lassabban halad, de az érzés, hogy mások Ön által érnek célba, melegséggel töltik el. Tegye ezért félre kicsit a saját érdekeit, amit nyújt, vissza fog kapni, vigasztalja ez a tudat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehéz Önnel lépést tartani, mert tele van ötletekkel és energiával. Emiatt kapkod és igyekszik egyszerre több frontos is helytállni. Ha tudatosan választaná meg az utat, több segítségre számíthatna, hiszen könnyebb lenne követni. Bármennyire is nehéz, álljon meg egy kicsit és gondolja át, hogyan tudna lassítani és egyszerre kevesebb folyamatot beindítani. Egyetlen nap alatt Ön sem válthatja meg a világot még akkor sem, ha úgy érzi, van Önben ehhez elég erő.

Ne engedje, hogy a belső feszültség a felszínre törjön. Bármilyen nehéz is parancsolni az indulatainak, meg kell próbálnia a béke érdekében magára erőltetni a nyugalmat. Ha minden kötelezettségével végzett, vonuljon félre és gondolja át, mért is csúszott ki a lába alól a talaj. Nem mások tehetnek ugyanis erről, elsősorban saját magának köszönheti, hogy a helyzete bizonytalanná vált és elvesztette a céljait szem elől.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most elsősorban önmagára figyeljen, a saját érdekeit helyezze az első sorba. Szüksége van arra, hogy bejárjon egy olyan utat, amely által ismét erőssé, kiegyensúlyozottá válhat. Nem várhatja el azonban a környezetében élőktől, hogy ők mutassanak irányt, hiszen az igényeivel elsősorban Ön van tisztában. Gondolja át, mely céljai vannak elérhető közelségben és ezekre összpontosítson, hogy az eredmények jöjjenek.

Ne az legyen a szempont, hogy valakin levezethesse a feszültsége, hanem a problémára keressen választ. Lehet, nem is lesz szükség arra, hogy kiderítse, kinek köszönheti a kialakult helyzetet, mert anélkül is visszatalál a megfelelő útra. Most sokkal célravezetőbb lenne, hogy elmozduljon a holtpontról és eredményeket tudjon felmutatni, mint hogy megbüntesse azokat, akik hibáztak. Tartsa a saját érdekeit szem előtt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp