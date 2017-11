Napi horoszkóp - 2017. november 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Először foglalkozzon azokkal az ügyekkel, amelyek már folyamatban vannak. Bár vágyik egy kis kalandozásra, szeretné próbára tenni az erejét, a beígért eredményeket is teljesítenie kell. Közben tartsa szem előtt, ha végül lezárja azokat, ismét több út nyílik meg Ön előtt és szabadon választhat, merre megy tovább. Ez lesz majd a jutalma a mostani kitartó, néhol unalmasnak tűnő tevékenykedéséért.

Először önmagában kell rendet tennie, csak utána lehet békebíró a feszült helyzetben. Nem találja a helyét, új célok után kutat, miközben még bizonyos ígéreteivel adós maradt. A környezetében élők azonban folyamatosan elvárásokat támasztanak Önnel szemben és ez táplálja az elégedetlenséget. Őrizze meg a nyugalmát és nyerje vissza a magabiztosságát, igyekezzen úgy haladni előre, hogy közben másokra is tekintettel van.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Figyelembe kell vennie, hogy nincs egyedül. Hiába vannak tervei, ha a környezetében élők folyamatosan akadályozzák, nem halad ennek megfelelően. Tartson ki azonban az eredeti elképzelése mellett elfogadva, hogy lassabban halad és néha kerülőre kényszerül. Ha nem veszíti szem elől a céljait és továbbra is fontosnak érzi azokat, képes lesz megvalósítani, amit kitűzött maga elé, még ha nehezebben is, mint szerette volna.

Nem is igazán a fizikai megterhelést bírja nehezen, sokkal nagyobb leterheltséget jelent, hogy olyan szellemi kihívásokat állítanak Önnel szemben, melyekre nem volt felkészülve. Képes azonban ezeknek az elvárásoknak is megfelelni, ha nem engedi sarokba szorítani magát és kézben tartja az irányítást. A rövidebb szünetek alatt szellőztesse ki a fejét, engedje el a lezárt ügyeket, hogy helyet teremtsen az új kérdéseknek és válaszoknak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Mindig van ok talpon maradni, még ha néha ezt még nem is látja. Addig se engedje, hogy a körülmények áldozata legyen. Ha nem is halad előre, tartsa nyitva a szemét, hogy észrevehesse a kínálkozó alkalmat. Terelje el a figyelmét a kudarcokról azzal, hogy próbál a sikerekre emlékezni. A fájdalom ugyan erős, de nem először van ebben része, így megtapasztalhatta ár, hogy lesz kiút, csak ki kell várnia.

Miközben Önben dúlnak a csaták, ezt igyekszik a környezetben élők előtt eltitkolni. Erősnek mutatja magát, próbál nyugodtnak látszani. Ez talán még több energiát emészt fel, mint azok a feladatok, amelyeket épp kézbe vesz. Ne keressen komoly kihívásokat, hiszen nem tud úgy összpontosítani, hogy megküzdhessen a valódi kihívásokkal. Maradjon azon az úton, ahol elég tapasztalata van, ha akadályok bukkannának fel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem találja a helyét, mintha idegenek között mozogna, pedig nem érték nagy változások. Elsősorban saját magában veszítette el a hitét, felerősödtek Önben a kudarcok emlékei. Talpon kell azonban maradnia, kérjen ehhez segítséget. Most ne gondolkodjon nagy ugrásokban, tudja értékelni az apró lépéseket is. Az eredmények adhatják vissza a hitét és terelhetik arra az útra, amely végül átlendíti a holtponton.

Az érzelmi életét felkavaró nap vár Önre. Miközben a tágabb környezete azt érzékeli, minden rendben van Ön körül, határozottan halad az útján, addig a közeli ismerősök megtapasztalják, milyen az, amikor fáradt és így képtelen parancsolni az indulatainak. Éppen azokra zúdítja az elmúlt időszak elfojtott feszültségeit, akik ezt nem érdemelnék meg. Hamar fel is ismeri ezt és próbál békülni, de a sebek, melyeket ejt, mélyek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne számítson nyugodt napra, ha valami elromolhat, akkor készüljön úgy, hogy el is fog. Éppen ezért ne legyenek komolyabb tervei, inkább csak sodródjon az árral. Csak olyan ügyeknél vegye kézbe az irányítást, ahol már kellőtapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy bármikor tudjon rögtönözni is, ha ez kell. Ne keresse a kihívásokat, érje be olyan eredményekkel, melyek ugyan nem keltenek nagy visszhangot, de nem is bukhat bele.

Nehéz Önnel megtalálni a közös hangot, hiszen tele van feszültséggel. Elég egy kis szikra ahhoz, hogy robbanjon az a bizonyos bomba és végképp megsértse az éppen jelenlévőket. Ön is érzi, hogy jobb elkerüli az embereket, ezért igyekszik olyan feladatokat keresni, amelyek lehetővé teszik, hogy észrevétlenül félrevonuljon. Keressen bátran szellemi kihívásokat, azok ugyanis segítik elterelni a figyelmét a problémákról.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne bűnbakot keressen, mert az ugyan arra elég, hogy levezesse a feszültséget, de a megoldáshoz nem kerül közelebb. Ha szeretné mihamarabb lezárni az ügyet, akkor tegye félre a személyes sértettségét és törekedjen arra, hogy békés úton jussanak el végül az eredetileg kitűzött célhoz. Valaki valóban hibázott, letértek az útról, de ha ezen tovább bosszankodik, csak még távolabb kerül attól, ahova elindultak.

Ne siettesse a folyamatokat, adjon időt a környezetében élőknek, hogy feldolgozzák a hallottakat. Addig is törekedjen arra, hogy kézben tartsa az irányítást, így elejét veheti annak, hogy felszínre törjenek olyan indulatok, melyek következtében eltávolodnának egymástól azok, akiknek most össze kell fogni. Mivel Ön már előre sejtette, hogy itt készülni kell a nehézségekre, így magabiztosan vezetheti az embereket.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



