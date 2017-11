Napi horoszkóp - 2017. november 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.07 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ugyan még nem érzi úgy, hogy készen áll az új útra, de a lehetőség adott, hogy elinduljon. Ne szalassza el, merjen kockáztatni. Nézzen körül, hátha akad segítsége, aki átsegíti a kezdeti nehézségeken. Ha csak pár tanácsot kap ahhoz, miként küzdjön meg az akadályokkal, máris magabiztosabbá válik, és már elhiszi, valóban érdemes lesz belevágni. Vannak olyan folyamatok, amikor a rögtönzés nem jelent hátrányt.

Ne csak önmagára figyeljen, vegye észre, ha a környezetében élők közül valaki segítségre szorul. Tele van energiával, így könnyedén állhat mellé, közben a saját feladataival is képes haladni. Tegye mindezt minden elvárás nélkül, éppen ez az önzetlensége eredményezi azt, hogy végül lekötelezettjévé válnak. Ön azonban járja továbbra is a saját útját anélkül, hogy másokra támaszkodna, hiszen a lendülete viszi előre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Komoly terhet helyeznek a vállára, azonban képes lesz ezzel megbirkózni, ha a feladataira összpontosít. Ne engedje a környezetében uralkodó feszültséget átragasztani Önre. Járja a saját útját úgy, hogy kizárja a zavaró tényezőket a gondolataiból. Az elszántsága és határozottsága egyúttal másoknak is megmutatja a lehetőséget, hogyan vehetik kézbe az irányítást a saját napjuk és teendőik felett.

Nem volt felkészülve minden akadályra, így a lendülete hamar elfogy. Ne adja fel azonban, az elképzelései megvalósíthatóak, még ha kicsit hosszabb folyamat is lesz. Fontosnak tartja elérni a céljait, ezt szem előtt tartva végül átlendül a holtponton és már könnyedebben veszi a további megpróbáltatásokat. Legyen ezért erős és higgyen a képességeiben még akkor is, ha a körülmények éppen nem azt sugallják, hogy sikeres lehet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár úgy gondolja, már minden információt begyűjtött, még mindig nem biztos abban, hogy a véleménye megállja a helyét. Ossza meg a kételyeit olyan emberekkel, akik több tapasztalattal rendelkeznek, mint Ön. Tegye fel a kérdéseit egyértelműen, ha olyan válaszokat szeretne kapni, amelyek valóban előreviszik. Valóban összetett az eset, amiről ítéletet kell alkotnia, így nem meglepő, ha egyedül nem is tud megbirkózni vele.

Csak úgy kaphat segítséget, ha tudja, miben is szorul arra. Mivel a környezetében élők hasonlóan elfoglaltak, mint Ön, nem várhatja el tőlük, hogy a folyamat egészén végigkísérjék és fogják a kezét. Abban azonban számíthat rájuk, hogy ha elakad, akkor átlendítik a holtponton, de ezt kérnie kell. A gondolataiban nem tudnak olvasni, fogalmazza meg egyértelműen a problémát és akkor lesz rá válasz is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Még Ön sem tudja megfogalmazni, mi ez az érzés, de mintha hiányozna valami. Bár teszi a dolgát, de közben folyamatosan keresgél. Új célok, egy másik út, valami meglepő ötlet. Rengeteg energiát felemészt ezzel és gyakrabban hibázik. Lassítson és csak a legszükségesebb feladatokkal foglalkozzon. Ha olyanokat vesz kézbe, amelyeket a rutinja segítségével megoldhat, elkerülheti, hogy elmaradjon.

Tele van feszültséggel, de nem engedheti szabadjára, mert olyan helyzetbe került, ahol a nyugalmára és a megfontoltságára lesz szüksége. Próbálja kizárni a gondolatiból is azokat a hangokat, amelyek letérítenék az útról, melyet be kell járnia. Iktasson be rövidebb szüneteket, ilyenkor tud egy kicsit lazítani és új energiákra lelhet, ha a friss levegőn kiszellőzteti a fejét. Legyen erős, képes leküzdeni az Önre váró nehézségeket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne csak mások elvárásainak akarjon megfelelni, tartsa fontosnak azt, hogy a saját céljai érdekében is tevékenykedik. Nem tud nemet mondani, ha Önhöz fordulnak segítségért, de közben a feladatai háttérbe szorulnak. Egyre közelednek a határidők, Önnek pedig nem lett kevesebb az elintéznivalója. Legyen határozott, és érezze, mikor jön el az a pont, amikor már egy másoknak tett ígéretével elérkezne a határaihoz.

Hiába vannak tervei, nem várt események ezt folyamatosan felülírják. Ne bosszankodjon, próbálja meg az új kihívásokat összeegyeztetni azokkal a feladatokkal, melyekkel mindenképpen foglalkoznia kell. Ügyes szervezéssel és apró ötletekkel végül végez azokkal, amelyek szükségesek, de közben megfelelhet az új elvárásoknak is. Bár kemény nap vár Önre, képes megbirkózni a nehézségekkel, ne adja fel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár nem érzi magát felkészültnek, az ajánlat, amelyet kap, rendkívül vonzónak látszik. Gondolja át, az eddigi tapasztalatait hogyan hasznosíthatná, hogy megkönnyítse a helyzetét. Most éppen arra a tudásra lesz szüksége, melyet egykoron úgy szerzett, hogy nem értette, miért kellett azokkal az akadályokkal megküzdeni. Most értelmet nyer az akkori harca és így helyére kerül a múlt egy fontos darabja.

Egyedül próbálja megvívni a csatáit, de érzi, hogy fogy az ereje. Ne habozzon segítséget kérni olyan emberektől, akik már jártak azon az úton, amelyen Ön most bukdácsol. Az ő tapasztalataikat felhasználva megkönnyítheti a helyzetét. Ez nem jelenti azt, hogy ne kellene harcolnia, de ha tudja értékelni a részeredményeket, lépésről lépésre haladva végül célba érhet. Ne adja fel, csak mert most ég bizonytalan.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



