Napi horoszkóp - 2017. november 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg nincsenek kitűzött célok, nem fogja az útját se megtalálni. Szüksége van egy irányra, hogy elinduljon, de bármerre néz, csak akadályokat lát maga körül. Ez egész addig így lesz, amíg nem sikerül a problémáit maga mögött hagyni és elfogadni, hogy a múlt lezáródott. Olyan kérdések foglalkoztatják még mindig, amelyekre már kapott válaszokat, csak épp azokkal nem értett egyet. De megváltoztatni akkor sem tudja.

Végre egy olyan nap, amikor úgy ébred, nincsenek halaszthatatlan feladatok, kötelezettségek. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tudná mivel eltölteni az idejét, de szívesen teszi félre azokat mégis, ha egy jobb programot ajánlanak. Szerettei ki is használják, hogy végre nem Ön akar irányítani, engedi magát elcsábítani. A közös élmények, melyeket most szereznek, a rohanó hétköznapok energiaforrásai lesznek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nehezen lendül bele a teendőkbe, de ha már sikerül felvenni a ritmust, könnyedén veszi az akadályokat. Éppen ezért ne kapkodjon, idegeskedjen, hogy olyan nehéz a kezdet. Legyen türelmes, addig is haladjon megfontoltan. Nem szabad feladnia a terveit csak azért, mert átmenetileg több nehézséggel is meg kell birkóznia. Éppen a küzdőszelleme miatt irigylik oly sokan, ez adjon erőt Önnek a talpon maradáshoz.

Nem fogadja el, ha ellent mondanak Önnek, sértődött kisgyerekként vonul félre, ha valaki más véleményt képvisel. El sem gondolkodik azon, vajon a másik út járható lehet-e. Próbáljon megnyugodni, mert ezt a szűk látókörűséget elsősorban az okozza, hogy feszült és elégedetlen. Halassza el a teendőket és kapcsolódjon ki, ne akarja megoldani a problémákat, hiszen ahhoz segítségben sem reménykedhet.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amíg nem zárja le a múltat, addig a jövőt sem látja maga előtt egyértelműen. Csak úgy tud elindulni, ha nem a hibákon gondolkodik, hanem az eredmények által gyűjtött tapasztalatai alapján új célokat tűz ki maga elé. Ha most erre még nem áll készen, akkor addig próbáljon meg kikapcsolódni, az új élmények is segíthetik a felejtést. Erre pedig szüksége is lesz, mert túl elevenen élnek Önben a csalódások.

Ne másokban keresse a hibát, amíg önmagában azokat nem tárta fel. Addig ugyanis teljesen jogosan vetik a szemére, hogy a gerendát nem látja, csak a szálkákat. Legyen igazságos, amikor felelősök után kutat és ne kezelje könnyedén azt a kérdést, vajon Ön mennyivel járult hozzá ahhoz, hogy most megtorpantak. Ha ennek szellemében fogalmazza meg a kritikáit, könnyebben megfogadják, mintha csak másokat okolna.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Kerülje az embereket, nehéz ugyanis megtalálni Önnel a közös hangot. Hiába próbálnának segíteni, Ön ott is ellenségeket keres, ahol csak támogatók vannak. Úgy érzi, Ön ellen fordult a világ, ezért nem tud megbízni már azokban sem, akik nem egyszer bizonyították már, Ön mellett állnak jóban és rosszban. Rögös utat választott, mikor elindult, de Ön sem gondolta volna, hogy ennyire bele fog fáradni a küzdelembe.

Néha csak arra van szüksége a másik félnek, hogy valaki meghallgassa. Bátran vállalkozhat tehát arra, hogy segítséget nyújt, mert tanácsokat nem is kell adnia. Legyen egyszerűen csak nyitott és nyugodt, így az Önhöz forduló higgadtan átgondolhatja a problémáit és azokat szavakba öntheti. Amint ezt megteszi, megszabadul attól a bizonyos kőtől, amely miatt elesettnek és elveszettnek érezte magát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem a számításaiba csúszott hiba, hanem a kivitelezésbe. Nem vette észre, mikor tért le az útról, most pedig már csak lázasan kapkod. Álljon meg egy kicsit és elemezze a történteket. Vissza kell találnia arra a pontra, amikor még minden a helyén volt és onnan folytatni, amit elkezdett. Ne adja fel az álmait csak azért, mert átmenetileg nehézségei támadtak. Ez is csak arra lesz bizonyíték, hogy valóban fontosak a céljai.

Még nincs itt az ideje, új úton elindulni. Bár valóban az előző folyamatok lezáródtak, de álljon meg egy kicsit. Érdemes lenne átgondolni, vajon minden a tervek szerint alakult vagy esetleg voltak hibák a számításaiban. Sokat tanulhat ugyanis abból, hogyan kezelte a nehézségeket, bár akkor és ott ez fel sem merült Önben, mert a lendülete vitte előre. Utólag azonban ez hasznos tapasztalt lehet a jövőre nézve.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha valahol nem látják szívesen, vegye ezt észre és távozzon. Nem Önben van a hiba, de olyan energiákat küld a külvilág felé, amely sokakban nyugtalanságot ébreszt. Ön azonban éppen ebből tud táplálkozni és hasznosan felhasználva nagy eredményeket elérni. Járja a saját útját, amelyen biztonságban érzi magát és tudja, hova vezet. Nem ismer lehetetlent, ha egyszer kitűzte a célt, de ne gázolja el közben a környezetében élőket.

Ne arra gondoljon, mit nem kapott meg, a sikerek adják ugyanis a lehetőségét az előrelépésnek. Valóban érezheti úgy, hogy vannak Önnél szerencsésebb emberek, akik sokkal kevesebb energiával is messzebbre eljutottak, de ettől Önnek még nem lesz könnyebb. Fogadja el a saját útját, azokat az akadályokat, melyekkel meg kell birkóznia és akkor lesznek olyan sikerek, amik miatt mások irigykednek majd Önre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



