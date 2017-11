Napi horoszkóp - 2017. november 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem hullik az ölébe a siker, így nem is lepődik meg azon, hogy most is keményen kell küzdenie. Bár nem volt erre felkészülve, könnyebbnek gondolta az utat. Mivel azonban a céljait egy percre sem veszíti szem elől, így van mibe kapaszkodnia. Bár nem könnyű talpon maradni, nem adja fel és ehhez komoly segítséget kap a szeretteitől. Együtt végül sikeresen veszik az akadályokat, így eredményes napot zárhat.

Most ugyan nem értenek egyet, de ez még nem kell, hogy a kapcsolat végét jelentse. Induljanak el külön utakon, ennyi szabadságot engedélyezhet a másik félnek. Nem is lesz itt a végén nagymegvilágosodás, nem bizonyosodik be, kinek is volt igaza, mert erre nem is lesz szükség. Egyszerűen csak azt kellett megérteniük, hogy az a kapocs, ami Önöket összeköti, sokkal erősebb, mint egyetlen kérdés, amire esetleg különböző válaszokat adnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Engedje, hogy az ár magával sodorja, felejtse el a terveit. A szerettei különböző ötletekkel állnak elő, amiket Ön kezdetben fenntartásokkal fogad. Ha azonban félreteszi az elvárásait és egyszerűen csak szeretné jól érezni magát, rá fog ébredni, nem is olyan rossza az, ha kiengedi a kezéből az irányítást és átéli a pillanat nyújtotta csodákat. Lazítson és próbáljon meg valóban kikapcsolódni, megfeledkezve a problémákról.

Éppen ideje kicsit lazítani, félretenni az állandó készenlétet. Engedje ki a kezéből az irányítást, ne akarjon minden elvárának megfelelni. Egyszerűen csak sodródjon az árral, haladjon arra, amerre hívják, és ahol azt érzi, nem érheti csalódás. Bár tele van energiával, nem kell ezt mindig arra fordítani, hogy valamilyen nagy célt megvalósítson, néha figyeljen önmagára és cselekedjen a saját kedvére.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Amikor a napját tervezi, ne hagyja számításon kívül a szerettei igényeit sem. Nem csak Önnek vannak ugyanis elképzelései arról, mivel kellene foglalkozni, ők is állnak elő ötletekkel. Ezek számukra ugyanolyan fontosak, mint Önnek a sajátjai. Ügyes szervezéssel azonban minden kivitelezhető és egyúttal közelebb kerülnek egymáshoz, hiszen együtt küzdenek meg az akadályokkal, emelkedjen is az bármelyikük elé.

Rossz hírt kap és ezzel a napi teendők is háttérbe szorulnak. Igyekszik a hallottak után ugyan mihamarabb visszatalálni az útjára, de a gondolatai közben máshol járnak. Tegye félre azokat a feladatokat, amelyek nagyobb összpontosítást igényelnének illetve nem olyan fontosak, hogy még ma foglalkozzon velük. Felesleges ugyanis a kapkodás, az csak hibázáshoz vezetne és még nagyobb feszültséget szülne Önben.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem érdemes kapkodni, a kevesebb jelen esetben több lehet. Hiába kezd bele ugyanis minden feladatba, ha menet közben feladja, mert érzi, hogy fáradt. Inkább legyen egy fontossági sorrend, foglalkozzon azokkal, amelyek valóban nem tűrnek halasztást, és ha már csak olyanok maradnak, melyek nyugodtan elhalaszthatóak, akár fel is függesztheti a tevékenységét és végre lazíthat. Szüksége van a pihenésre, mielőtt végleg kimerül.

Az Önben tomboló feszültséget ne úgy próbálja levezetni, hogy másokra zúdítja az indulatokat. Keressen inkább olyan elfoglaltságot, amely segíthet Önnek maga mögött tudni a problémákat és egy színesebb képet fest arról, ami körbeveszi. Leginkább ugyanis az elkeseredettség okozza a rossz hangulatát, már mindent csak szürkének lát. Ha az eredmények kizökkentik ebből, megnyugszik és végre sikerül ki is kapcsolódnia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne az első benyomás alapján hozzon ítéletet, adjon lehetőséget a másik félnek, hogy bebizonyítsa, érdemes vele hosszú távon is tervezni. Bár kezdetben nehezen hangolódnak egymásra, de ez elsősorban annak köszönhető, hogy Ön csak a különbségekre helyezi a hangsúlyt. Találja meg azokat a pontokat, amelyekről hasonlóan gondolkodnak, olyan tevékenységeket, amelyek által közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Ön is tudja, hogy a megoldás fájdalmat fog okozni nem csak Önnek, de a szeretteinek is. Mégis lépnie kell, mert az, hogy egy helyben topognak, csak feszültséget okoz. Ki kell mozdulniuk erről a holtpontról, mert ez mindenki számára kellemetlen helyzet. Legyen Ön az, aki kézbe veszi az irányítást és igyekszik kemény lenni, hogy valóban a megfelelő útra terelje az eseményeket, nem engedi az érzelmeit a felszínre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár Ön keresi az emberek társaságát, mégis legtöbbször magára marad. Ezt annak köszönheti, hogy rajtuk vezeti le a feszültséget. Nem segítséget kér tőlük, pusztán azt várná el, fogadják el, hogy Ön most ingerült és a helyét keresi, de a tanácsokat nem fogadja meg. A saját érdekében vonuljon inkább félre, így nem ejt olyan sebeket másokon, melyek aztán nehezen vagy egyáltalán nem gyógyulnak be.

Tele van kérdésekkel, de akiknek ezt feltehetné, messzire vannak. Nem is fizikailag, sokkal inkább lélekben. Nem szívesen áll elő úgy a problémákkal, hogy azt érzi, egyébként is ellenséges hangulat veszi körbe. Próbálja elterelni a figyelmét olyan feladatokkal, amelyek lehetővé teszik a félrevonulást. Bár a magány nem gyógyír, de segíthet lenyugodni. Várjon egy alkalmasabb napot arra, hogy megbeszéljék a problémákat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



