Napi horoszkóp - 2017. november 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Lehet, nem kap segítséget, de ne keseredjen el. Ha hisz a sikerben, nem jöhet olyan akadály, amely megállítaná. Lehet, lassabban halad, mint képzelte, de elérheti a sikereket, ha ilyenkor nem adja fel, hanem tovább kutat megoldást keresve. Értékelje a részeredményeket is, hiszen ezek mutatják meg, hogy jó úton jár. A türelme és a kitartása végül meghozza a gyümölcsét, ha nagyobb nehézségek árán is, de eléri a céljait.

Tegye most félre a terveit és helyezze a hangsúlyt a kapcsolatok építésére. Ha segítséget érnek Öntől, ne mondjon nemet, hiszen így megmutathatja, lehet Önre számítani. Akik most Ön által kerülnek közelebb a céljaikhoz, emlékezni fognak erre a napra és fordított helyzetben nem kell attól tartania, hogy magára hagyják. Bár most erre nem is gondol, mert átjárja az érzés, hogy adni valóban jó.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár voltak tervei erre a napra, de egy váratlan esemény miatt végül egy teljesen más utat jár be. Ha ezt elfogadja, nem bosszankodik az elmaradó teendők miatt, szép eredményeket érhet el. Ráadásul olyan területen szerezhet tapasztalatot, ahova nem jutott volna el, ha a józan eszét követi, így viszont hajtja a kalandvágy. Bár nem erőssége a rögtönzés, most mégis képes helytállni és még élvezi is a kirándulást.

Régóta készült már erre az útra, mégis meglepetésként éri, hogy elindulhat. Ne ijedjen meg ettől a váratlan lehetőségtől, hiszen gondolatban már ne egyszer végigjárta, így tudja, milyen akadályokra kell számítania, a legtöbbre még megoldást is talált. Nincs más teendője, mint követni a terveit, hogy aztán elérhesse azokat az eredményeket, melyekre oly régóta áhítozott. Megérdemli a jutalmat, ne sajnálja magától.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fáradtan ébred és kár is ez ellen harcolnia. Tervezze át a napját, iktasson be több szünetet és kevesebb kihívást jelentő feladatot. Nem kell megváltania a világot, egyszerűen csak haladni lassan előre és elfogadni, hogy esetleg nem ér célba. Fontosabb most, hogy megőrizze a nyugalmát és még az esti órákra is maradjon annyi energiája, hogy a szerettei számíthassanak Önre. Mert kimerültség ide vagy oda, nekik segítenie kell.

Ha az egyik irányból közelítve nem oldható meg a probléma, akkor más szemszögből is meg kell vizsgálni. Hiszen olyan nincs, hogy ne lehessen válaszokat találni a felmerült kérdésekre, csak esetleg máshol kell keresni azokat. Eddig a megérzéseire hallgatott, most álljon meg egy kicsit és gondolkodjon hideg fejjel. Lehet, így hosszabb lesz az út, de elvezeti Önt oda, ahova elindult és ez mindenért kárpótolja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Vannak olyan utak, amelyek már induláskor is sejtetik, nem lesznek egyszerűek, de Ön mégis azt érzi, el kell indulnia. Most is egy ilyen lehetőség előtt toporog. Aki nem mer, nem is nyerhet. Bízzon a tudásában, hogy olyan akadályok várnak Önre, melyekhez elegendőek lesznek a tapasztalatai. Még ha menet közben világossá is válik, hogy elszámolta magát, a lendület itt már átsegítheti a nehézségeken.

Tele van energiával, használja ezt ki. Most vegye kézbe azokat a feladatokat, amelyek nem mindennapi megoldást igényelnek, esetleg jobban próbára teszik a kitartását. Képes lesz ugyanis addig keresgélni, amíg rálel a megfelelő útra ahhoz, hogy célba is érkezzen. Mindezt ráadásul könnyedén, komolyabb erőfeszítés nélkül teszi, hiszen minden egyes eredmény csak tovább növeli Önben a lendületet és a lelkesedést.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem csak tervei vannak, de a szükséges energiával is rendelkezik ahhoz, hogy azokat meg is valósítsa. Éppen ezért ne sokat habozzon, induljon el mindjárt az első adandó alkalommal. Ha fel is bukkannak váratlan akadályok, ez nem meghátrálásra készteti, sokkal inkább érzi azt, a helyén van, hiszen szüksége van a küzdésre. Ez adja ugyanis azt az erőt, ami szükséges a folytatáshoz, hogy elhiggye, valóban van értelme a harcnak.

Szeretné megosztani az Önt foglalkoztató kérdéseket egy olyan emberrel, aki talán válaszokat is tudna adni, de ehhez meg kell fogalmaznia azokat. Ez a legnehezebb, hiszen tudja, minden szónak jelentősége lehet. Nem szeretné megbántani, de már a téma is olyan, ami miatt nagyon vékony az a kötél, amin táncol. Őrizze meg a nyugalmát, ez lehet a legfontosabb kapaszkodó, ami átsegítheti a nehezebb perceken.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ön körül egyre feszültebb a légkör, Önnek mégis uralkodnia kell magán. Az ugyanis végképp nem segítene a helyzeten, ha az indulatai felszínre törnének. Törekedjen inkább arra, hogy mihamarabb megismerje a felek álláspontját és abban keresse a közös pontokat. Erre lesz szükség ahhoz, hogy végül elsimíthassa a nézeteltérést ráadásul úgy, hogy az minden érintett számára egyúttal a megnyugvást is jelentse.

Ha Önnek nem fontosak a saját érdekei, nem várhatja el, hogy a környezetében élők annak tartsák. Mutassa meg, hogy nem lehet mindig kihasználni, igenis a saját útját szeretné járni még akkor is, ha mások segítségre szorulnak. Ha mindig félreteszi a saját feladatait csak azért, mert valaki erre kéri, ne csodálkozzon, ha végül már az ígéreteit se tudja tartani és emiatt még végül megbízhatatlannak is kikiáltják.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



