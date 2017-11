Napi horoszkóp - 2017. november 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van tervekkel, a környezetében élők próbálják felhívni a figyelmét arra, hogy túlvállalja magát. Ön azonban nem hallgat erre, hatalmas lendülettel kezdi a teendőket. Hamar felismeri azonban, hogy valóban képtelen lesz minden feladatot elvégezni, így egyre feszültebbé válik. Még nem késő fontossági sorrendet felállítani, figyelembe véve a határidőket, így végül azokat veszi kézbe, melyek nem tűrnek halasztást, a többit elnapolja.

Onnan kap támogatást, ahonnan nem is várta. Bizonytalan, hogy egyáltalán elfogadhatja-e egyáltalán. A helyzet azonban azt kívánja, hogy ne egyedül küzdjön meg az akadályokkal. Az óvatossága elfogadható, de éljen a kínálkozó alkalommal. Talán ez egy olyan lehetőség, amikor a másik fél bebizonyíthatja, eddig félreismerte. Mivel ismeri az utat, így félrevezetni úgy sem lehet, csak nyerhet az eset kapcsán, akár egy új barátot is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha a folyamatok kezdenek kicsúszni a kezéből. Csak úgy előzheti meg a nagyobb hibákat, ha képes hideg fejjel gondolkodni. Ehhez azonban szüksége lesz a türelmére és az önfegyelmére. Ne engedje, hogy már az első akadályok eltántorítsák a terveitől, elérheti a céljait, ha azokat nem veszíti szem elől. Bár valóban megzavarják nem várt események, de ezek is csak arra tanítják, küzdeni kell.

Nagy vonalakban tervezze csak meg a napját, mert számítania kell nem várt eseményekre. Mivel a környezetében élők folyamatosan keresik a társaságát, így többször le is terelik a kitűzött útvonaláról. A fontosabb célokat azonban ne veszítse szem elől, így mindig visszatalálhat az eredeti elképzeléseihez. Ne egyszerre foglalkozzon a feladatokkal, mindig csak egy legyen kézben, így nem zavarodik össze.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne térjen le a megszokott útról, csak olyan feladatokkal foglalkozzon, ahol előre tudja, milyen nehézségekkel kell számolnia. Szellemileg kimerült, így a váratlan akadályok láttán hamar idegessé, türelmetlenné válna. Amíg a rutinja segítheti Önt, nem maradnak el az eredmények és ez erőt ad Önnek ahhoz, hogy folyamatosan haladni tudjon előre. Iktasson azonban közbe rövidebb szüneteket, szüksége van a friss levegőre.

Képes egyszerre több folyamatot is kézben tartani, irányítani. Mégse vállalja túl magát, csak azokba a feladatokba kezdjen bele, melyeknél látja, hova tart. Így nem téveszti el az irányt, képes lesz betartani az ígéreteit. Szüksége van a kapaszkodókra, ezek pedig a céljai lehetnek. Legyen határozott, de ne sodorja el azokat, akikkel találkozik. Bár most egyedül is leküzdi az akadályokat, de később még szüksége lehet a segítségükre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha türelmetlenkedik és kapkod, nem halad gyorsabban. Hallgassa meg inkább a környezetében élőket, akik tanácsokat adnának abban, hogyan oldhatja meg a helyzetet. Bár elsősorban saját magának köszönheti, mégsem hagyják egyedül. Éljen a lehetőséggel még akkor is, ha szerette volna elrejteni a nyilvánosság elől a történteket, hamarabb rátalál a helyes útra, ha megfogadja a tapasztaltabbaktól hallottakat.

Először legyenek célok, csak utána induljon el. Ne kezdjen bele olyan feladatokba, amelyeket utána úgyis félbehagyna, mert nem találja értelmét befejezni. Inkább tűnjön úgy, nem csinál semmit, miközben rendezi a gondolatait, hamarabb találja meg azt az utat, amelyet érdemes lesz bejárnia. A kapkodás, türelmetlenség csak messzebb sodorná azoktól az elképzelésektől, melyek ott motoszkálnak Önben, csak a felszínre kell törniük.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne bűnbakot keressen, hanem a valódi felelősöket. Bár ez sem viszi közelebb a megoldáshoz, de mégis szeretné szembesíteni őket a következményekkel. Bízik abban, elgondolkodnak azon, hova vezet a kapkodásuk. Tanuljon azonban Ön is ebből, hiszen számtalanszor előfordul, hogy meggondolatlanul hoz döntéseket, ha az idő szorításába kerül. Bár jelenleg Ön nem okolható, de ez csak a szerencséjén múlt.

Nem kerülheti el, hogy tisztázzanak egy nézeteltérést. Érzi, ahogy nő Önben a feszültség, de ha ezt engedi kitörni, sokat árthat az ügynek. A legfontosabb, hogy meg tudja őrizni a nyugalmát, csak így lesz ugyanis képes megérteni a másik fél álláspontját. Amint felismeri az abban rejlő logikát, már az utat is megleli, ahol a nézőpontok végül közeledve egymáshoz akár egy közös megoldásba torkollnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mivel képtelen nemet mondani, ha megkeresik, a saját érdekében vonuljon úgy félre, hogy szinte észrevétlenné váljon. Bár segítségre szorulna bizonyos feladatok megoldásához, sokkal több időt veszítene azzal, hogy mások problémáján dolgozik. Küzdjön meg egyedül az Önre váró akadályokkal, de így az elért eredmények is az Ön céljait szolgálják. Juttassa érvényre a saját érdekeit, nem helyezhet másokat mindig maga elé.

Kérjen gondolkodási időt, ne engedje, hogy a sarokba szorítsák. A kapkodásból még nem születtek nagy eredmények, de könnyen tévútra lehet kerülni. Bár valóban vonzónak tűnik a lehetőség, de talán éppen emiatt kellene gyanút fognia, hogy csapdába akarják csalni. Ha valóban ez az út van megírva Önnek, akkor egy kis halogatással nem vész az el. Legyen megfontolt és türelmes, ne akarjon azonnali válasszal szolgálni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



