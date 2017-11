Napi horoszkóp - 2017. november 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elcsendesedik és elmereng a múlton. Sorra veszi a veszteségeit és a szép emlékeket. Ne szomorkodjon, el kell fogadni, hogy az élethez a halál is hozzátartozik. Bár bízunk abban, hogy sose kell elbúcsúznunk a szeretteinktől, az idő előrehaladtával egyre többen lesznek, akiket már csak a szívünkben tudunk felidézni. De ők azok, akik örökké élnek, hiszen sosem feledkezünk meg róluk, különösen ilyenkor érezzük közel magunkhoz őket.

Ne csak azokra gondoljon, akik már nincsenek Önnel. Figyeljen a szeretteire, akik esetleg nehezebben birkóznak meg a rájuk törő érzelmekkel. Segítheti őket azzal, ha beszélgetnek, megosztja velük a gondolatait az elmúlásról. Együtt könnyebb feldolgozni a veszteséget, szükségük van egymás támogatására. De ne csak szomorkodjanak ezen a napon, élvezzék egymás társságát, legyenek együtt, egymásra hangolódva.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ezen a napon se tud elszabadulni a problémáktól. Hiába vonult volna félre a gondolataival, merengett volna el a múlton, a napi teendők ezt nem teszik lehetővé. Intézze el gyorsan azokat, amelyek nem tűrnek halasztást, így időt szakíthat végül arra is, hogy elmerüljön az emlékeiben és egy kicsit önmagára is figyeljen. Lelkileg is megterhelő ez a nap, így szüksége lesz minden erejére és főleg nyugalmára.

Ne engedje át az irányítást, ragaszkodjon a saját elképzeléseihez. Ha valaki ezt nem tudja elfogadni, engedje, hogy járja az útját, ne akarja meggyőzni őt. Önagára figyeljen, szóljon ez a nap az Ön igényeiről. Támogatásra szorul, ha türelmesen vár, meg fog érkezni az az ember, akitől ezt megkaphatja. Ne siessen, hiszen nincs is hova. Nem elvesztegetett idő, amit azzal tölt, hogy elmerül a gondolataiba.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A ki nem mondott szavaknak is van súlya, de ezt Ön is tudja. Azzal, hogy csak érzékeltetni próbálja, a terhet ugyanúgy ráteszi a másik vállára. Ha már így lakul, ne meneküljön, hiszen beindította a folyamatot. Most már végig kell vinni a tervet, ezzel kisebb kárt okoz, mintha visszafordulna. Legyen azonban megértő, hiszen váratlan helyzet elé állította a szeretteit, akinek fel kell dolgoznia a történéseket.

Nem könnyű Önnel megtalálni a közös hangot, ezért inkább vonuljon félre. Ezen a napon egyébként is szeret elmerülni a saját világában, emlékeiben. A gondolatok, amelyek a fejében járnak, elsősorban Önnek jelentenek sokat, ezért nem is tudja úgy megosztani másokkal, hogy megértsék egymást. Nem kell most eredményeket felmutatnia, hiszen az azonban mindenki számára világos, hogy ilyet nem várhatnak el Öntől.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az emlékek ilyenkor még erősebben törnek Önre. Szívesen vonulna félre, de közben azt látja, a szerettei segítségre szorulnak. Próbálja úgy szervezni ezt a napot, hogy a saját igényeit is i tudja elégíteni. A fájdalmat meg kell élnie, fel kell dolgoznia ahhoz, hogy folytatni tudja az életet. Ne türelmetlenkedjen, de legyen határozott, hogy ne szoríthassák háttérbe. Ha pedig készen áll, az esti órákban menjen emberek közé.

Nem kell azt a látszatot kelteni, hogy erős, bátran mutassa ki az érzéseit. Az ugyanis nem a gyengeség jele, ha nem titkolja, Önnek is vannak nehezebb napjai. Nem meglepő ez különösen ma, amikor mindenkiben feltörnek az emlékek, amelyek ráadásul szomorúsággal is járnak. Engedje, hogy mindez átjárja, akár le is döntse átmenetileg a lábáról. Ez még nem jelenti azt, hogy végképp padlóra került volna.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Erre a napra is jut a kötelezettségekből, bármennyire is igyekezett úgy szervezni a feladatokat, hogy önmagára figyelhessen. Ha azonban nem kapkodva, de határozottan halad, végül lehetősége lesz félrevonulni és elmerülni a gondolataiban. Fontos, hogy megőrizze a nyugalmát, hiszen most nincs helye a vitáknak, feszültségnek. Engedje, hogy a környezetében élők is járhassák a saját útjukat, így magára hagyva esetleg Önt.

Ne akarjon másokat irányítani, ezen a napon mindenkinek a saját útját kell járnia. Másképpen élik meg a szomorú és vidám emlékeket, ezt Ön nem befolyásolhatja. Ha valaki mégis segítségre szorul, fel fogja ismerni és ott lehet mellette. Talán az is elég lesz, ha meghallgatja, hiszen bölcs tanácsokat adni szinte lehetetlen. Ár Önnek sem könnyű, de van annyi ereje, hogy támasza legyen a gyengébbeknek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Figyeljen a szavaira, hiszen most mindenki érzékenyebb. Önben is tombolnak az érzelmek, ezért is kell néha keresnie a megfelelő kifejezéseket. Legyen megfontolt és türelmes, kerülje el a vitákat. Ha teheti, inkább vonuljon félre. Merüljön el a saját gondolataiba, próbálja meg kizárni a világot, hogy járhassa a saját útját. Kellemes és szomorú emlékek törnek fel, ne nyomja el ezeket, élje meg újra, hogy feldolgozhassa a veszteségeket.

Tele van energiával, de el kell fogadnia, ha a környezetében élők másként élik meg ezt a napot. Vonuljon inkább félre és engedje, hogy a szerettei is a saját útjukat járják. Nem ugyanúgy élik meg a fájdalmat, a veszteségeket, ezért nem is tudnak most együtt haladni. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy eltávolodnának egymástól, csak most a különbségek kerülnek előtérbe, de majd ismét egymásra találnak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



