Napi horoszkóp - 2017. november 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.11.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne akarja egyszerre megoldani a problémákat. Kezdje el, egyszerre eggyel foglalkozzon és menet közben alakulni fog a folytatás. Olyat vegyen elsőként kézbe, amelyre már van terve, nem kell sokat gondolkodnia, merre is induljon. Ahogy halad előre, lesznek olyanok, amik észrevétlenül lezárulnak anélkül, hogy különösebb figyelmet fordított volna rá. Hiszen nincs egyedül, a keze alá dolgoznak a környezetében élők is.

Amikor átgondolja a teendőket, hajlamos megfeledkezni korábbi ígéreteiről. Ezeket azonban számon kérik, így foglalkoznia kell velük. Ne másokat hibáztasson ezért, hiszen senki nem kényszerítette egykoron arra, hogy igent mondjon. Az, hogy akkor még úgy gondolta, bele fog férni az idejébe, majd halogatta, egyedül Önnek róható fel. Ha ügyesen szervezi a folyamatokat, végül képes lehet minden fronton helytállni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Könnyen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, így gyorsan tud maga köré csapatot építeni. Szüksége is lesz erre, mert tele van tervekkel. Egyedül nem végezne minddel, de választani se akar, melyiket halassza el. Így viszont beosztva a tennivalókat könnyedén haladnak előre és jönnek is az eredmények. Ez pedig csak tovább növeli a lelkesedésüket, újabb és újabb célokat tűznek ki maguk elé.

Kérdezzen bátran, hiszen így fejlődhet. Ha már felismeri, mit nem tud, nagy lépést tett meg annak érdekében, hogy haladjon előre. Nem lehet mindent megtanulni úgy, hogy csak olvas, fontos meghallgatni azokat, akik rendelkeznek gyakorlati tapasztalatokkal. Most éppen ezeket szeretné begyűjteni, hogy utána már felvértezve az ismeretekkel eldöntheti, valóban el kíván indulni az úton vagy inkább új célokat keres.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ön már letisztázta magában a kérdést, de meg kell ezt beszélni ezt az érintettekkel is, akkor mondhatja csak el, hogy le is zárhatja. Hiába gondolja úgy, hogy itt már nincs folytatás, ezt meg kell értetnie azokkal, akik esetleg még reménykednek. Legyen határozott, de türelmes, hiszen Ön is hosszú utat tett meg idáig, ez vár most másokra is. Ha mégsem képes megőrizni a nyugalmát, inkább távozzon.

Egyre nehezebben tudja meggyőzni magát arról, hogy jó úton jár. Bár az eredmények a tervek szerint jönnek, mégis erősödik Önben a kétely. Érdemes lenne egy kicsit elkalandozni, így adva időt magának arra, hogy bizonyosságot szerezzen. Ha nem tud szabadulni a gondolattól, hogy újra kézbe vegye az ügyet, akkor mégiscsak érdemes lesz folytatni a megkezdett folyamatokat. Ha azonban egyre lelkesebb az új témák iránt, a megérzése helyes volt, ideje váltani.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyszerűbbé teheti a napját, ha átengedi az irányítást. Természetesen a kötelezettségeit így is el kell végeznie, de nem viseli a felelősséget mások teljesítményéért. Járja a saját útját, foglalkozzon azokkal a kérdésekkel, melyek elsősorban az Ön céljait szolgálják. Ha közben a gondolatai is elkalandoznak, kövesse bátran azokat. Észen áll ugyanis új célok kitűzésére, de még nem tudja, milyen irányban keresse azokat.

Nem szívesen mozog emberek között, ezért keresi a lehetőségét, hogy félrevonulhasson. Elbújik a feladatok mögé, így nem kell magyarázkodnia. Bár valóban a környezetében élők előtt rejtegetheti az érzéseit, de saját magával tisztáznia kell. Húzhatja az időt, de ha már elviselhetetlen lesz a belső feszültség, sokkal nehezebb lesz megtalálni a válaszokat. Most kellene ezeket keresni, amíg nyugodt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár vannak kétségei, ezt igyekszik leplezni. Leginkább úgy, hogy másoknak segít, addig sem kell gondolkodnia. Amíg el tudja terelni a figyelmét a gondjairól, valóban színesnek látja maga körül a világot. De egyszer csak elérkezik az a pillanat, amikor egyedül marad és onnantól már nem lesz hova menekülni. Át kell esni ezen a kellemetlen folyamaton, amikor átjárja a bánat, de már keresi a kiutat.

Elmúlik. Gondoljon erre, amikor úgy érzi, végképp lehúzza az örvény. A rosszkedvnek is vége lesz egyszer, ha már vannak új célok. Persze sürgetni nem tudja, de tisztítsa meg a gondolatait, hogy egyáltalán esélyt adjon annak, hogy új tervek szövődjenek. Addig is, míg rátalál a saját útjára, kövesse azokat, akiktől már sokat tanult, akikben megbízik. Most is lehet el tőlük olyan tudást, ami még hasznos lehet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tele van feszültséggel, ezért inkább kerülje az embereket. Nem értenék meg, így egy idő után már csak magyarázkodna, de mégsem kapna segítséget. Egyedül kell feldolgoznia azokat az eseményeket, amelyek ide juttatták még akkor is, ha tudja, nem Ön okozta ezt. Belefáradt azonban abba, hogy a felelősöket keresse, most már a megoldásra helyezi a hangsúlyt, még ha emiatt nem tud megnyugodni.

Lassítson és próbálja befogadni azt a rengeteg változást, ami mellett elrohant. Miközben csak önmagára és a kötelezettségeire figyelt, észre sem vette, hogyan tűntek el Ön mellől emberek és jöttek a helyükre újak. Természetesnek fogadta ezt el, holott van min elgondolkodni. Keresse meg azokat, akik hiányoznak, ne engedje, hogy végképp elsodorja az élet Önöket egymástól, hiszen sokat jelentettek egykoron egymásnak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



