Napi horoszkóp - 2017. október 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van energiával, ezen felbuzdulva rengeteg terv fogalmazódik meg Önben. Egy váratlan hír azonban keresztülhúzza a számításait. Ez nem ok arra, hogy bosszankodjon, a lendületét kell csak más irányba terelni. Bár nem azok az eredmények fognak megszületni, amelyeket várt ettől a naptól, de nem lesz oka így sem szégyenkezni. Kimagasló teljesítményt nyújthat, ha az új útra, kihívásokra összpontosít.

Bár nem a tervei szerint alakul a napja, de nem engedi, hogy ez elrontsa a kedvét. Más feladatokkal kell foglalkoznia, de keresi ezekben is azokat a pontokat, amelyekbe kapaszkodva élvezi a ténykedést. Tapasztalatot gyűjthet egy olyan témában, amely mindig is érdekelte, de eddig nem volt még alkalma elmélyülni benne. Az elméleti tudása már megvolt, ezt kell csak átültetnie a gyakorlatba.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nincsenek ugyan tervei, de az árral sodródva sem tétlenkedik. Olyan feladatokat kap, amelyek közel állnak Önhöz, így aztán szívesen is foglalkozik azokkal. A nagy lelkesedés közben sem engedheti meg azonban magának azt, hogy átgázol az embereken. Akik ugyanis próbálnák bizonyos helyzetekben figyelmeztetni, valamiért az ellenségévé válnak és nem hajlandó meghallgatni azokat a véleményeket, amelyek nem egyeznek az Önével.

A múlt lezárása, különösen, ha ez egyúttal elengedéssel is jár, sosem könnyű. Most azonban nincs más választása. Csalódnia kell egy olyan személyben, aki közel állt Önhöz, de visszaélt a bizalmával. Ez ismét arra ösztönzi, hogy visszavegye az álarcát, pedig az utóbbi időben már egyre kevesebbet viselte. Újra feltámad Önben az érzés, hogy nem számíthat senkire, csak saját magára, emiatt át kell értékelnie a terveit is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Kérjen segítséget, ha nehezen halad a betervezett feladataival. Szívesen mozog emberek között és ez jó ürügy is lehet, hogy közelebb kerüljön azokhoz, akiket elfogadott. Ha valahol mégis falakba ütközne, várjon még a kapcsolatépítéssel, a bizalom elnyerését nem lehet sürgetni. Haladjanak együtt, az idő pedig megmutatja majd, valóban van-e közös jövőjük. Őrizze meg a reggeli remek hangulatát, így a szerettei is élvezhetik azt.

Ha tisztázni szeretné a nézeteltérést, kerülnie kell az éles szavakat, a személyeskedést. Maradjon tárgyilagos, sorakoztassa fel az érveit, de legyen nyitott a másik fél véleményére is. Az igazság valahol félúton lesz, ezt fel kell ismernie Önnek is. Nem erőltetheti az akaratát másokra, mert azzal csak még nagyobb ellenállást vált ki. Engedjen azokban a pontokban, amelyek nem is olyan fontosak a végkifejlet szempontjából.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Hiába vannak tervei erre a napra, folyamatosan rögtönzésre kényszerül. Megfeledkezett bizonyos ígéreteiről, de felhívják ezekre a figyelmét, hiszen közelednek a határidők. Ne kapkodjon, szervezze át a tennivalókat, hogy az aktuális kötelezettségeit se hanyagolja el. Ha összpontosít, nem engedi, hogy a figyelmét elvonják a zavaró tényezők, végül minden fronton képes lesz helytállni és elérni a kitűzött célokat.

Ne engedje, hogy sarokba szorítsák, és gyors döntésre kényszerítsék. Ez most egy olyan kérdés, ahol nincs helye a kapkodásnak. A következmények ugyanis csak alapos mérlegelés során válnak világossá. A részletekben rejlik a lényeg, nem elég egészében szemlélni a témát. Keressen kibúvót, hogy időt nyerhessen. Bár emiatt elfordulhatnak Öntől, többet is veszíthet, ha a nyomás hatására azonnal kimondja a gondolatait.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan feladatok várnak Önre, amelyek több módon is megoldhatóak. Vannak olyan utak, amelyek vonzónak tűnnek, de legyen óvatos. Azért, mert nem látja az akadályokat, nem jelenti azt, hogy nincsenek. Ahogy küzdelem nélkül sincsenek sikerek. Ne engedje, hogy a könnyebb megoldás reményében elcsábítsák eredeti elképzelésétől és esetleg így kerüljön csapdába. A saját terveit kövesse, abban van ellő tapasztalata.

Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy kézben tartsa az irányítást. Foglalkozzon elsősorban azokkal a feladatokkal, melyek a saját céljai érdekében elengedhetetlenek, a többi kérdést engedje át azoknak, akikben megbízhat. Így határozottan haladhat a saját útján, nem kell megosztania a figyelmét. Túl fáradt ugyanis ahhoz, hogy összpontosítani tudjon minden olyan folyamatra, amely Ön körül zajlik és befolyásolhassa a kimenetelüket.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ügyeljen a szavaira, könnyen kiszalad a száján olyan is, amellyel megbánthat másokat. Szeretné felgyorsítani a folyamatokat, emiatt a környezetében élőkben feszültséget kelt. Próbáljon megnyugodni és nem kapkodva intézni a feladatait. Ha nem is végez minden elképzelésével, nincs oka elkeseredni, hiszen így is nagy lépést tett meg a cél érdekében. Türelem és kitartás, ezek a siker kulcsai.

Ne ítélkezzen elhamarkodottan. Bár fontos az első benyomás, de adjon esélyt azoknak az embereknek, akik most lépnek az életébe. Természetes, hogy nem engedi őket azonnal közel magához, de ne is zárkózzon el az elől, hogy erre esélyt kapjanak. Haladjanak közösen az úton és figyeljen. Fel fogja ismerni azokat a jeleket, amelyek megmutatják, van-e közös jövőjük vagy csak erre az egy kérdésre korlátozódik a kapcsolatuk.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



