Napi horoszkóp - 2017. október 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár fizikailag bírná jobban is, szellemileg kimerült. Így viszont hiányoznak azok az ötletek, amelyek ilyenkor erőt adnak Önnek. El kell fogadnia, hogy ezen a napon nem várhat kimagasló teljesítményt magától. Ez persze nem jelenti azt, hogy idegesen kapkodjon, csak azért is úgy tenni, mintha csinálna valamit. Egyszerűen pihenjen, kapcsolódjon ki, legyenek közös programok a szeretteivel, amikre jó lesz visszaemlékezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Engedje ki az irányítást a kezéből, Önnek is egyszerűbb lenne csak sodródni az árral. Nincsenek nagy tervei, így nem okoz különösebb problémát az sem, ha valamelyik feladatára végül így nem jut idő. Közben azonban közelebb kerülhet a szeretteihez, ha közös programokon vesznek részt vagy csak egyszerűen leülnek és nyugodtan beszélgetnek. Így ugyanis tisztázhatnak olyan apró nézeteltéréseket, melyek felett a rohanó napokon átsiklanak.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem kell erősnek mutatkoznia, nyugodtan engedje szabadjára az érzéseit. Olyan emberek veszik körbe, akikben megbízhat, nem fognak visszaélni azzal, ha most gyengének látják. Ossza meg velük az Önt foglalkoztató problémákat, ha megoldással nem is tudnak szolgálni, Önnek sokat segít, ha beszélhet azokról. Már csak azzal, hogy kimondja, mintha meg is szabadulna tőlük, néha tényleg elég ennyi is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ugyan voltak tervei erre a napra, de szívesen enged szerettei csábításának. Olyan programokkal állnak elő, amelyek az Ön számára is kikapcsolódást jelenthetnek. Engedje, hogy átjárják az érzelmek, amelyek feltámadnak. A rohanó hétköznapokon gyakran kell elnyomnia ezeket, hiszen olyankor feszültek, ingerültek. Most azonban bátran kimutathatja, nyugodt hangulatban nem értik ezt félre a családtagok.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan élményekkel gazdagodik, amelyekre még sokáig emlékezni fog. Köszönheti mindezt annak, hogy képes volt maga mögött hagyni a problémákat és ellazulni. A társaság is adott volt ahhoz, hogy jól érezze magát. Akikhez most közelebb kerül, a későbbiekben az élet más területén is támaszai lesznek, ezért nem is érdemes viselnie azt az álarcot, amelyet magára szokott erőltetni idegen emberek előtt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Kerülje a feszült helyzeteket, inkább vonuljon félre, ha azt érzi, vihar készül kitörni. Nem hiányzik Önnek most még a döntőbíró szerep is, már csak azért sem, mert olyan emberek között kellene igazságot tenni, akik közel állnak Önhöz. Nem szeretné egyik felet sem megbántani azzal, hogy Ön mondja ki, az adott kérdésben nincs igaza. Keressen inkább feladatokat magának, amelyek lehetővé teszik a félrevonulást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Miközben az élet nagy dolgai foglalkoztatják, megfeledkezik saját magáról. Nem kell megoldania mások problémáját, ha közben mardossák a kételyek, mert úgy érzi, nincs a helyén. Keressen célokat, oda vezető utat. Találja meg azokat a válaszokat, amelyek Önt segítik ki a gödörből, hiszen amíg bizonytalan, a szerettei sem számíthatnak Önre. A magabiztossága volt eddig az erőssége, de ez most hiányzik Önből.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne mondja el a véleményét, ha nem kérdezik. Bár látja, hogy az egyik szerette a vesztébe rohan, próbálta is figyelmeztetni, de süket fülekre talált. Tegyen egy lépést hátra és figyeljen. A megfelelő pillanatban álljon mellette, ne tegyen szemrehányást azért, mert nem hallgatott Önre. Ismeri z érzést, amikor a lelkesedés és a hév magával ragadja az embert és hiába az aggódó tekintetek, töretlenül halad előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most még nem jött el az ideje annak, hogy a tettek mezejére lépjen. Az előkészületeket megteheti, de várjon még azzal, hogy belevesse magát a teendőkbe. Ha úgy érzi, túl sok energia lakozik Önben és szeretné azt hasznosan levezetni, fordítsa figyelmét a szerettei felé. Számos olyan problémával küzdenek, melyeket Ön könnyedén oldhat meg és ezzel egyúttal ismét közelebb kerülhetnének egymáshoz.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne rohanjon, megengedheti magának, hogy egy kicsit megálljon. Érdemes is lenne átgondolni az elmúlt napok eseményeit, hiszen akkor nem volt ideje kielemezni a helyzetet. Akkor és ott csak a gyors megoldásra törekedett, de nem kereste az okokat, miért is kellett et tennie. Éppen a nagy sietség okozta azt a káoszt, ami kialakult. Ha megfontoltabban indult volna el, elkerülhettek volna számos kellemetlen beszélgetést.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne kívülről várja a megerősítést, önmagával kell elhitetnie, hogy a helyes úton jár. Hiába próbálnák ugyanis bíztatni, ha Ön közben nem elég magabiztos és határozott. Gondolja át még egyszer, miként is választotta ki a célokat és az utat. Akkor pontosan megtervezte, hogyan kerülheti ki az akadályokat, még ha emiatt kerülőre is kényszerül. Most épp emiatt a kitérő miatt érzi azt, hogy valahol hibázott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Túl sok feladatot vállalt magára, most már Ön is belátja, igaza volt azoknak, akik erre próbálták felhívni a figyelmét. Ügyes szervezéssel azonban még teljesítheti az adott szavát, de legyen ez tanulság, hogy a korlátait figyelembe kell vennie. Iktasson be rövidebb szüneteket a nap folyamán, csak így lesz elég energiája, hogy valóban végigvigye a terveit. Kimerülten kezdheti a következő hetet, de legalább a megbízhatósága nem szenvedett csorbát.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp