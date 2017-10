Napi horoszkóp - 2017. október 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Először a munka, utána a pihenés. Hiába próbálná megfordítani, nem tud nyugodt lenni, ha közben arra gondol, mennyi feladat vár Önre. Így aztán bár fáradtan, de elvégzi azokat a kötelezettségeket, melyeket nem lehet elhalasztani, de utána végre az érdekeit helyezi előtérbe. Nem engedi, hogy mások befolyásolják, hiába is kérnék, még segítsen elrendezni a gondokat, Ön nyugodt szívvel félrevonul és pihen, mert erre van a legnagyobb szüksége.

Ne avatkozzon közbe olyan vitás helyzetekbe, ahol nem kérik a segítségét. Bár látná a kiutat, de nincs szüksége Önnek se arra, hogy egész nap mások ügyeivel foglalkozzon. Inkább végezze el a betervezett feladatokat és utána önmagára figyeljen. Ha pihenésre vágyik, vonuljon bátran félre, ha pedig szellemileg frissnek érzi magát, mélyüljön el olyan témákban, amelyekkel ár szemez egy ideje, most befogadja az információkat az elméje.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A sikerek adják az erőt, a kudarcokból tanulni kell és utána gyorsan továbblépni. Hajlamos azonban a csalódásokat felnagyítani és ilyenkor elveszíti a hitét önmagában. Beszélgessen olyan emberekkel, akik tisztában vannak a képességeivel és mindig megtalálják Önnel a közös hangot. A tőlük hallott dicséretet valódi segítségként kapja, nem csak azért hangoztatják a véleményüket, hogy meneküljenek egy kényes helyzetből.

Most ugyan még nem látja a fényt az alagút végén, de azért haladjon tovább az úton. Amikor elindult, már tudta, hogy ez egy hosszabb menet lesz, ráadásul nem csak az ismert buktatókra kell számítania, de meglepetésként fel fognak bukkanni további akadályok. Akkor még ugyan több energia tombolt Önben, így nem érezte ennek súlyát, most azonban szívesen adná fel a céljait és menekülne. Legyen erős, higgyen a sikerben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne amiatt irigykedjen, hogy másoknak mennyivel könnyebb a helyzete, hiszen nem tudhatja, ők milyen áldozatot vállalnak a siker érdekében. Ahogyan az Ön eredményei is tűnhetnek mások szemében úgy, mintha csak az ölébe hullottak volna. Összpontosítson a saját életére, a saját útjára és ezen haladva, próbálja továbbra is elérni a céljait. Nem lesz Önnek se könnyebb, se gyorsabb, ha mindig valakihez viszonyítja magát.

Ne erőltesse, amivel nem boldogul. Szerencsés, hiszen ezek olyan feladatok, amelyeknél nem okoz problémát, ha éppen nem ma intézi el. Nyugodtan megengedhet magának egy lazább napot, amikor ugyan nem ül csak karba tett kézzel, de mégsem harcol a sikerekért. Így is okozhat örömet a szeretteinek, és a mosolyukat látva máris elégedett lehet a teljesítményével. Hiszen ennél nagyobb fizetség nincs is az életben, mint a család szeretete.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár nem érzi túl jól magát, még ne meneküljön el, csak válogassa meg, kikkel tölti ezt a napot. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik ismerik már ezt az oldalát, így elfogadják, ha nem mindig fogalmaz úgy, ahogyan az elvárható lenne. Akik ilyenkor képesek Önbe lelket önteni, elhitetik, hogy most még nem szabad feladnia. Így is lesznek nehezebb percek, órák, de legalább már látni fogja a küzdelem értelmét.

Míg mások teljesítményében a szálkát is megtalálja, addig észre sem veszi a gerendákat, melyeket Ön helyez el saját maga elé. Könnyen alkot véleményt, kritikát, de közben nem fogadja el, ha esetleg az Ön hibáira próbálnák felhívni a figyelmét. Ne csodálkozzon, ha ezek után magára marad a gondokkal, amelyeket javarészt egyébként is saját magának köszönhet. Ha már így alakul, próbálja megoldani a problémáit.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A saját elvárásainak akarjon megfelelni, most ne figyeljen arra, milyen követelményeket állítanának Önnel szemben. Járja be azt az utat, amelyet eltervezett, ne engedje, hogy letereljék róla. Tudjon nemet mondani, különösen azokra a felkérésekre, melyekről már induláskor érzi, hogy nem tudná végigcsinálni. Ne erőltesse meg magát, megérdemel egy olyan napot, amit élvezettel csinál végig.

A csalódások után bezárkózik és egy olyan falat próbál maga köré húzni, amelyen aztán nehéz az új embereknek átjutni. Engedje, hogy segítsenek Önnek feldolgozni mindazt, amin át kellett mennie. Mihamarabb magára kell találnia és esélyt adni annak, hogy kapcsolatokat építsen. Egy új korszak kezdődik el olyan problémákkal, amelyeket egyedül képtelen lesz megoldani és a tudását is bővítenie kell ehhez.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szívesen marad egyedül, mert olyankor felszínre törnek a gondolatai, amelyek most elkeserítik. Hiába mondogatja magának, hogy csak a szépre érdemes emlékezni, a csalódások sem múltak még el nyomtalanul. Ha emberek veszik körbe, ők elterelik a figyelmét ezekről és olyankor valóban képes színesebben tekinteni a világra. Igyekezzen megnyugodni, hogy a későbbiekben már képes legyen magára maradni.

Ne csak a nagy egészet nézze, fontos szerepet kapnak a részletek is. Csak akkor fogja tudni ugyanis megtalálni a miérteket, ha elmerül a témában és képes észrevenni azokat az apóságokat is, amelyek felett eddig átsiklott. Ez a felismerés legyen egyúttal tanulság arra, hogy nem szabad kapkodni és sürgetni a folyamatokat, néha meg kell állni és elemezni a történteket. Már ezért is megérte ezen a napon higgadtnak maradni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



