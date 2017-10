Napi horoszkóp - 2017. október 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mást mond a józan esze és megint mást súgnak az ösztönei. Ha hideg fejjel mérlegel, akkor nem szabad kihagyni a kínálkozó lehetőséget, mert az olyan ajtókat nyitna meg Ön előtt, amelyekhez más módon el se jutna. De legbelül azt érzi, túl sokat veszíthet az út során, kapcsolatokat, de akár még barátokat is. Amikor dönt, mindenképpen fájdalmat fog érezni, hiszen valamiről le kell mondania, ami hiányozni fog, célokról vagy emberekről.

Ha haladni szeretne, ki kell zárnia a zavaró tényezőket. Nehezen tud összpontosítani, bármilyen kis apróság képes elterelni a figyelmét. Azt pedig már pontosan ismeri, hogy mivel jár ez, hibázással, kapkodással. Próbáljon inkább félrevonulni, hogy ne legyen szem előtt. Így legalább a környezetében élők nem keresi fel tanácsokért. A céljait ne veszítse szem elől, ez talán segítheti Önt, hogy az útján maradhasson.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elsősorban a szellemi munkára helyezze a hangsúlyt, nehéz most ugyanis elhitetni a testével, hogy cselekedni kell. Fáradt és ilyenkor érzékenyebb, a fájdalmak is erősebben jelentkezek. Ez egy jelzés a szervezete részéről, hogy lassítani kellene. Mivel megállni nem akar, így most tervezzen, szervezzen, de a tettekkel még várjon. Az alapos előkészületek megkönnyítik a helyzetét, ha majd elindul, az akadályok nem érik váratlanul.

Nézzen a háta mögé, mert onnan kell támadásra számítania. Már egy ideje érzi, hogy az ellenségei készülnek valamire. Ezen a napon egy olyan feladat vár Önre, amelyben könnyű hibázni, ha azonban elvégzi, közel kerülhet a céljai eléréséhez. Éppen ezért most kiemelt figyelmet kap a részükről, hiszen ez egy remek alkalom, ha fogást keresnek Önön. Összpontosítson, és ne engedje, hogy a zavaró tényezők letérítsék az útjáról.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Egyszerre több fronton is helyt kell állnia, ami alapos felkészülést igényel. Igyekezzen minden problémát félretenni, hogy a feladatokra összpontosíthasson. Ahogy halad előre, úgy lesz egyre könnyebb, hiszen belelendül abba, hogyan ossza meg a figyelmét úgy, hogy sehol ne hibázzon. Bár ez szellemileg rendkívül megterhelő, az eredmények kárpótolják. A céljai elérhető közelségbe kerülnek, hiszen nagy lépésekkel halad előre.

Ha egyszer kimondta a végszót, már ne visszakozzon. Döntött, de hogy jól vagy rosszul, csak az idő fogja megválaszolni. Addig azonban Önnek követnie kell a választott utat, hiszen így vagy úgy, de ez vezeti el Önt a céljaihoz. Lehet, hogy most kerül egyet, de ez nem jelenti azt, hogy haszontalan lenne. Számos tapasztalatot gyűjthet, melyek a későbbiekben hozzásegítik ahhoz, hogy gyorsabban haladjon. Legyen következetes és határozott.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár nehezen indul a napja, de elhatározza, hogy ez nem befolyásolhatja a teljesítményét. Addig is, míg átlendül a holtponton, ügyel arra, hogy ne hibázzon. Elfogadja, hogy lassabban halad, nem enged a sürgetésnek. Nem csodát vár, de már megtanulta elfogadni, hogy bizonyos esetekben türelmesnek kell lennie és addig is arra törekedni, hogy talpon maradjon. Amint sikerül önmagára találni, megy majd minden könnyedén.

Belülről feszíti az érzés, de kimondani még nem tudja. Gyűjti az erejét ehhez már jó ideje, de fél. Nem önmagától, sokkal inkább a következményektől. Így viszont egyre gyakrabban hibázik, hiszen képtelen összpontosítani. Lépnie kell még akkor is, ha úgy gondolja, még mindig nem jött el az ideje annak, hogy leüljenek megbeszélni. Próbáljon nyugodt körülményeket teremteni és minél magabiztosabb benyomást kelteni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Önmagában kell rendet rakni ahhoz, hogy utána maga körül is megteremthesse a nyugalmat. Amíg a gondolatai cikáznak, képtelen összpontosítani, a környezetben élők feszültsége is átragad Önre. Ha azonban kitűzi a céljait erre a napra, elindul határozottan az úton, gyorsan megtapasztalhatja, mennyi segítőkész, hasonló beállítottságokkal rendelkező ember van Ön körül. Csapatot alkotva pedig a munka is könnyebben megy.

Vegye kézbe az elmaradásokat, mert most tele van lendülettel és nyugodt, ezért képe azokat a feladatokat is elvégezni, melyekkel nem szívesen foglalkozik. Ezeket szokta csak tologatni maga előtt várva a megfelelő pillanatot, hátha megjön a kedve vagy talál bennük mégis valami vonzót. Bár most sem tűnnek izgalmasnak, de meg tudja győzni magát arról, le kell zárnia, hiszen tudat alatt ezek folyamatosan gátolják az előrehaladásban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedje felszínre törni az indulatait. Egyébként s feszült a helyzet, hiszen a környezetében élők is mind fáradtak, nem csak Ön. Ilyenkor elég egy szikra ahhoz, hogy egy egyszerű nézeteltérés is hatalmas vitává fajuljon. Ha megoldható, inkább vonuljon félre, hogy elkerülhesse az ilyen helyzeteket, így legalább Ön haladhat a feladatival. Ha a kötelezettségeit letudhatná, nyugodtabban várhatja a hétvégét.

Rögtönzésre kényszerül, amit mindig is nehezen visel. Most ráadásul egy olyan kérdésben, amelyben nem is rendelkezik kellő tapasztalattal. Hallgasson az ösztöneire, hiszen hiába is próbálná számba venni a döntések következményeit, éppen a tudás hiánya miatt téves következtetésekre jutna. Legyen határozott, ha egyszer elindul, már ne térjen le az útról, z eredmények előbb vagy utóbb jönni fognak. Visszanézve majd láthatja, mikor kellett volna másfelé fordulni, de ez már egy jó lecke lesz a jövőre nézve.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



