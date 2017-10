Napi horoszkóp - 2017. október 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne másoktól várja el, hogy változtassanak, ha ez elsősorban az Ön érdekeit szolgálja. Gondolja át, mit kell tennie annak érdekében, hogy ismét jobban érezhesse magát, képes legyen a körülményeket elfogadni. Önnek kell megtennie az első lépéseket és bízni abban, elkísérik azok, akik fontosak Önnek. Ha magára marad, akkor se forduljon vissza, a környezetében élők még nem érettek mindarra, ami követezik.

Először tervezze meg a lépéseit, csak utána induljon el. Bár szeret rögtönözni, ebben a kérdésben ennek nincs helye. Előre fel kell készülnie a következményekre, ha végig szeretne menni az úton. Ne csodálkozzon, ha magára hagyják, hiszen ez egy olyan cél, amellyel nehéz azonosulni. Önnek is hetekre volt szüksége, hogy megértse, elkerülhetetlen foglalkozni ezzel a kérdéssel, ha szeretne továbblépni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne a környezetében élőkön vezesse le a feszültségét, amelyet z elégedetlensége táplál. Az, hogy nem találja a helyét, elsősorban annak köszönhető, hogy elvesztette a célokat szem elől. Ez azonban nem azok hibája, akik esetleg magára hagyták, sokkal inkább írható a kimerültség számlájára. Tartson egy lazább napot, amikor csak a legszükségesebb feladatokat intézi el és utána igyekszik kikapcsolódni, önmagára figyelni.

Igyekszik elterelni a figyelmét a saját gondjairól. Ennek leginkább a környezetében élők lesznek a nyertesei, hiszen így az ő problémáikkal foglalkozik. Folyamatosan vállal újabb feladatokat is, csak ne kelljen gondolkodnia. Ön is tudja, hogy ez így nem lesz jó, hiszen feszegeti a határait. A nap második felében ár mondjon nemet az olyan megkeresésekre, amelyek meghaladnák a képességeit, lehetőségeit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha nyitott, most új nézetekkel ismerkedhet meg. Olyan emberek veszik körbe, akik más utat jártak be, mint Ön, így olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, melyek Önnek hasznosak lehetnek, de egyedül sose jutna hozzájuk. Hallgassa meg őket és igyekezzen minél többet megfogadni azokból, még ha most még nem is érzi úgy, hogy az előnyére fordíthatná. Időre lesz szükség, hogy a frissen szerzett tudás letisztuljon Önben.

Ahogyan a kérdéshez közelít, már eldönti, hogyan fog végződni a folyamat. Ha eleve úgy kezdi a teendőit, hogy úgysem lesz képes elvégezni, csak akadályok várják mindenhol, valóban hamar elfogy a lendület és inkább visszafordul. Ha azonban úgy gondolkodik, a céljai érdekében érdemes harcolni, és ha Ön valamit akar, akkor nem ismer lehetetlent, meglepő gyorsasággal halad előre és a környezetében élőket is magával ragadja.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Át kell lendülnie a holtponton, hogy úgy érezze, halad is előre. Addig ugyan nem toporog egy helyben, hiszen apró lépéseket azért tesz a siker érdekében, de a látványos eredmények elmaradnak. Tartson ki, kérjen segítséget, ne adja fel csak azért, mert nem a tervei szerint alakul a napja. A kezdet mindig nehéz, a folytatást azonban nagyban befolyásolhatja a hozzáállásával. Higgyen önmagában, akkor valóban nem ismer lehetetlent.

Szívesen mozog emberek között, a népszerűségért pedig nem is kell igazán megdolgoznia. Egyszerűen már a kisugárzása Ön köré vonzza azokat, akiknek a figyelmét szeretné felhívni. Figyeljen azonban arra, éles szavaival, érdekes humorával ne bántson meg olyanokat, akik esetleg most nehezebb időszakot élnek át. Ön ugyanis tele van lendülettel és értetlenül szemléli a lemaradókat, az esetleg lassabban haladókat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ismerje el, ha hibázott, ez lehet az első lépés a megoldás felé. Így talál ugyanis támogatókat, akik próbálják visszaterelni a helyes útra. Ne kapkodjon, már úgysem kerülheti el, hogy késedelembe essen, viszont a meggondolatlansága tovább ronthatja a helyzetét. Legyen türelmes, mérje fel a kialakult helyzetet és ennek megfelelően tegye meg a következő lépéseket. Ha ár egyszer bekövetkezett a baj, ne rontson rajta tovább.

Szeretné átadni a terhek egy részét, de mindenhol zárt ajtókat talál. Igyekezzen legalább az olyan helyzetekből menekülni, ahol döntést várnak Öntől. Érzi, hogy fáradt, így nem is tud mérlegelni, melyik úton milyen akadályok várnának Önökre. Álljon be inkább a sorba, kerülje a feltűnést, így kevesebb felelősség húzza a vállát. Amint lehet, szabaduljon ki a kötöttségek közül, hogy a maga ura lehessen és nyugodtan pihenjen le korábban.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Érzi, hogy fáradt, de közben komoly teljesítményt várnak el Öntől. Haladjon lépésről lépésre és egy-egy részfolyamat után tartson szünetet. Szüksége van ugyanis arra, hogy folyamatosan feltöltse az energiaraktárait, csak így lesz képes végigvinni az ügyet. Ne meneküljön, hiszen a szavát adta, hogy a feladatokat elvégzi, képes lesz erre, ha hisz önmagában. Legyen türelmes és kitartó, zárja ki a zavaró tényezőket.

Még Önt is meglepi, mennyi energiát képes mozgósítani, ha erre van szüksége. Bár még a reggeli órákban úgy érezte, ezen a napon nem fog kimagasló teljesítményt nyújtani, végül átlendül a holtponton és már nincs az az akadály, amely megállásra kényszerítené. Az eredmények adnak újra és újra erőt, hogy haladjon előre és egyre közelebb kerüljön azokhoz a célokhoz, melyek ébredéskor még elérhetetlennek tűntek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



