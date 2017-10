Napi horoszkóp - 2017. október 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hallgassa meg a javaslatokat, még ha azok olyan személyektől is jönnek, akikkel eddig nem tudott együtt dolgozni. Most egy olyan úton jár, ahol nincs sok tapasztalata, így mindenképpen hasznára lehet, ha ellátják tanácsokkal. Kezdetben ugyan kelletlenül, de végül annál nagyobb kíváncsisággal halad előre az új elvek mentén és meglepődve látja, hogy valóban nem akarták félrevezetni. Sosincs késő tanulni.

A problémára nem az a megoldás, ha Ön elmondja a véleményét és azt mindenkinek el kell fogadnia. Üljenek le és beszéljék át a javaslatokat. Mindenkinek van némi igazsága, ezeket kell összehangolni ahhoz, hogy közös nevezőre juthassanak. Márpedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy együtt folytathassák a megkezdett utat. Legyen nyitott és türelmes, ezzel mutasson példát valamennyi érdekeltnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy az Ön kezében maradjon az irányítás. Gondola meg, mennyi felelősségtől szabadulhat meg, ha most csak a saját feladataival foglalkozik és engedi, hogy mások is járják a saját útjukat. Nem csak gyorsabban érhet célba, de kevesebb munkával is ugyanazokat az eredményeket érheti el, mintha mások helyett is Ön döntene. Az így felszabaduló energiákat fordítsa inkább arra, hogy az otthonában békét teremt.

Ne csak az akadályokat, a célokat is lássa. Akkor tud ugyanis küzdeni, ha hisz a sikerben és pontosan tudja, miért is harcol. Nem maradnak el az eredmények, csak esetleg lassabban jönnek, de nem szabad feladnia. Ez a nap elsősorban arról szól, hogy megmutassa, mennyi erő is lakozik Önben. Ha képes lesz talpon maradni, büszke lesz a teljesítményére, ha azonban feladja, hosszú távon is elveszti a hitét önmagában.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár már előre fél a válaszoktól, fel kell tennie a kérdéseket. Érzi, hogy belülről mérgezik a ki nem mondott szavak és ez már nem csak a hangulatán tapasztalható, de egészségügyi problémákat is okoz. Még időben lép, ha most tisztázzák a helyzetet, és ha ez azt jelenti, hogy külön utakon folytatják, elfogadja. Ne ragaszkodjon egy olyan kapcsolathoz, amely felemészti az energiáit, de már nem ad Önnek semmit.

Mikor megtervezte a napját, nem számolt a váratlan helyzetekkel. A délutáni órákban már érzi, hogy képtelen lesz minden folyamatba helyezett ügyét lezárni, ezért újra kell gondolnia, melyeket nem halaszthat el. Ne bosszankodjon, hogy elmaradnak eredmények, így is büszke lehet a teljesítményére, hiszen képes volt akkor is talpon maradni, amikor minden körülmény összejátszott Ön ellen. Ezt tartsa szem előtt, ne a kudarcokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem lesz sok ideje gondolkodni, hiszen a kötelezettségei mellett egy váratlan lehetőség is adódik. Éljen ezzel, hiszen régóta álmodozott erről. Bár nem a legjobb pillanatban bukkant fel, de képes lehet összehangolni a folyamatokat, ha megőrzi a hideg fejét és ne kezd lázas kapkodásba. Ügyeljen arra, hogy a lendületével ne sodorja el azokat, akik esetleg keresztezik az útját, mert bár most nem lehetnek a segítségére, a későbbiekben még számíthat rájuk.

Ha elrejti a környezetében élők elől mindazt, ami foglalkoztatja, nem kaphat segítséget. Nem kell természetesen minden problémát a nyakukba zúdítani, de ne is játssza el, hogy minden a legnagyobb rendben. Vallja be, ha fáradt, mondjon nemet, ha egy feladat meghaladná jelenleg a lehetőségeit. Senki nem tökéletes, Öntől sem várják ezt el, csak nem szívesen mutatja ki, hogy Önnek is lehetnek korlátai.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most nem a mennyiségre, a minőségre próbálja a hangsúlyt fektetni. Így is számolnia kell azonban azzal, hogy nem marad ideje minden feladatra. Bár valóban remek ötletekkel áll elő, ezek kivitelezése ugyanúgy energiát igényel és jöhetnek közbe nem várt akadályok is. Ne kapkodjon, inkább legyen egy fontossági sorrend, így biztosan nem csúszik ki egyetlen határidőből sem. Sokat tanulhat ezen a napon, csak tudja is ezt értékelni.

Az elmúlt napok kudarcai után is talpon tudott maradni és ez most meg is hozza a gyümölcsét. Úgy gondolta, az egyik ügy végképp zsákutcába került, most azonban egy váratlan lehetőségnek köszönhetően, mégis bízhat a betervezett eredményekben. Ismét bebizonyosodik, hogy sosem szabad feladni, csak néha időt kell adni annak, hogy a folyamatok beérjenek és a környezetében élők is elfogadják az elképzeléseit.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha sikerül időben végeznie a kötelezettségeivel, ne keressen új feladatokat. Végre adódik egy kis szabadidő, amit önmagára fordíthat. Bátran lazítson és engedje el a problémákat. Most kell feltöltenie az energiakészleteit, hiszen Ön is tudja, hogy további kemény napok várnak Önre. Keressen, szervezzen olyan programot, ami végre a lelkét, testét ápolja, nem csak arról szól, hogy dolgozik és harcol.

Ha már sikerül megnyugodnia, kerülje a további feszült helyzeteket. Bár Ön is látja, hogy a környezetében élők rohannak, ingerültek, elmenekülhet ez elől, ha ügyesen szervezi meg a teendőit. Most elsősorban olyan feladatokat válasszon, melyekkel egyedül is boldogul, így nem szorul mások segítségére. Ha sikerül félrevonulnia, ismét önmagára találhat, és végül Ön mutathat kiutat a többieknek is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



