Napi horoszkóp - 2017. október 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne keressen kihívásokat, haladjon inkább egy olyan úton, ahol ismeri az akadályokat. Túl fáradt ahhoz, hogy új megoldásokat keressen, de ölbe tett kézzel sem szeretne ücsörögni. Szüksége van sikerekre, azok segíthetnek abban, hogy talpon maradhasson. Az elmúlt hetek kudarcai ugyanis már éppen arra ösztönöznék, hogy mindent mag mögött hagyva elmeneküljön. Az eredmények azonban maradásra bírják.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Merítsen erőt azokból az emberekből, akik felajánlották a segítségüket. Ez nem jelenti azt, hogy kihasználná őket, egyszerűen csak él a lehetőséggel, hogy megkönnyítse a saját helyzetét. Megérdemli ezt a figyelmességet, hiszen a múltban Ön is képes volt félretenni a saját érdekeit azért, hogy ezeket az embereket támogassa a terveikben. A célba érkezve azonban mondjon köszönetet, hogy együtt vészelhették át a holtpontot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kikiálthatja magát áldozatnak, de ez nem viszi közelebb a megoldáshoz. Igyekezzen inkább talpon maradni és új célokat keresni. Erre sokkal nagyobb szüksége van, mint az önsajnálatra. Míg az első jelenti a kiutat, a másodikban elmerülve a környezetében élők is elfordulnak Öntől, így végképp magára maradna. Márpedig segítségre lesz szüksége, hiszen szinte az alapoktól kell újra felépítenie a folyamatokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár most nem tűnik erősnek, de ne engedje, hogy ezt kihasználják. Tudjon nemet mondani, ha úgy érzi, egy újabb feladat már valóban meghaladná a lehetőségeit. Nem a külső megerősítés fogja visszaadni az energiáját, hanem azok az új célok, amelyeket saját maga elé állít és próbál elérni. Nem kell nagy ugrásokkal haladnia, ha csak apránként közelít a célhoz, már az is egy jel, hogy ismét önmagára fog találni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Higgyen önmagában, akkor nincs lehetetlen. Persze határok igen, amelyeket most még nem léphet át, de már feszegetheti. Ne erőszakosan próbálja áttörni, inkább keressen olyan pontokat, ahol már átlépheti, még ha egyelőre le nem bonthatja. Amit most elér, csakis magának köszönheti, a kitartó munkának és annak, hogy egy percig sem bizonytalanodott el, pedig az út második felében már magára hagyták.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Eldöntötte, így nem is lehet lebeszélni arról, hogy elinduljon. A környezetében élők ugyan próbálták, de végül be kellett látniuk, jobb, ha inkább a háttérbe vonulnak, és majd akkor segítenek, amikor Ö is ráébred, így nem jut célba. Amikor elérkezik ez a pont, jusson eszébe, óvva intették, így nem hibáztathat másokat, pedig ez sokkal egyszerűbbnek és megnyugtatóbbnak tűnik. Saját magának köszönheti az elvesztegetett időt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amíg nem zárja le a folyamatban lévő ügyeinek nagy részét, ne keressen új feladatokat. Számos helyre elígérkezett, volt, amelyik izgalmasabbnak tűnt, volt, amelyik egyszerűbbnek, de félbeszakított folyamatok várnak arra, hogy ismét kézbe vegye azokat. Ha így folytatja, a szavahihetőségét fogja elveszíteni, ami olyan károkat okozhat, melyeket már nem lesz képes helyrehozni. Bármennyire is unalmasnak gondolja, be kell fejeznie, amit elkezdett.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem kell elhallgatnia az őszinte véleményét, de a szavait válogassa meg. Már maga a téma is kényes, így könnyű egymáson sebeket ejteni, de ha még engedi, hogy az indulatai is elragadják, a kapcsolatukat teszi kockára. Számoljon el tízig, mielőtt bármit is mondana, ennyi elég lesz ahhoz, hogy becsomagolja szép szavakba, nem ért egyet a másik féllel. Így még esélyük is marad arra, hogy mégis közös nevezőt keressenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne szavakkal irányítson, mutassa be tettekkel, mit is vár el. Ha úgy képzeli az irányítást, hogy átadja az összes feladatot, ellenállásba ütközne. A környezetében élők is küzdenek a fáradtsággal, így Önnek sem lehet ez mentség arra, hogy nem szívesen intézi az ügyeket. Át kell lendülnie azon a bizonyos holtponton, utána már viszi előre a lendülete. Ne kapkodjon, de ne is tétlenkedjen, járjon elől jó példával.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van ötletekkel, de elmaradásokkal is. Össze kell hangolnia ezeket, különben nehezen lesz képes fenntartani a lelkesedését és állni az adott szavát. Ügyes szervezéssel azonban megoldható, hogy foglalkozzon az Önt érdeklő kérdésekkel, de közben azokat az ügyeket is lezárja, melyeknél közelednek a határidők. Bár szellemileg megterhelő, hogy meg kell osztania a figyelmét, de az eredmények kárpótolják ezért a munkáért.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan embert sodor az útjába az élet, akivel hosszan terezhet. Hamar felismeri, hogy sok Önökben a közös, így gyorsan leveti azt az álarcot, amelyet a friss kapcsolatokban viselni szokott. Ne legyen azonban túl rámenős, a másik félnek időre lesz szüksége, hogy kialakuljon benne is ez az érzés. Legyen türelmes, hiszen most nem rövidtávban gondolkodik, végre az új támogatásnak köszönhetően távoli célok is elérhető közelségbe kerülnek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van energiával és ez nem marad észrevétlen a környezetében élők szemében. Figyeljen arra, hogy ne használják ki. Nem az adja vissza ugyanis az önbizalmát, ha minden felkérésre igent mond, és így külső elismerést kap. Helyezze a hangsúlyt a minőségi munkára, hogy olyan eredményeket tudjon felmutatni, amely még az Ön számára is meglepetés. Ez sokkal több energiával tölti fel, mint a lázas kapkodás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp