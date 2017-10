Napi horoszkóp - 2017. október 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne tervezzen, sodródjon az árral. Ha emiatt bizonyos feladatok elmaradnak, legalább azt is belátja, hogy ez nem jelenti a világvégét. Élvezze a szeretteivel töltött időt, hogy minden kapkodás és kötelezettség nélkül lehetnek együtt. A rohanó hétköznapokon olyan ritka az ilyen alkalom, használja ki, hogy megtehetik. Felejtse el a problémákat, azok megoldásával várhat még, most kapcsolódjon ki, pihenjen.

Régóta kereste ezt az utat, most végre rátalált. Tudja, hogy várják az akadályok, de azt is, hogy a végén ott az a cél, amelyre oly régóta várt. Ez ad erőt ahhoz, hogy küzdjön még akkor is, ha a környezetében élők magára hagyják. Egyedül is elérhet, amit eltervez, ha hisz önmagában és képes kizárni a zavaró tényezőket. Lehet, valakit meglep az elszántsága, de Ön pontosan erre készült, így nem kell rögtönöznie sem.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Vannak tervei a napra és igyekszi ehhez tartania is magát, pedig számos váratlan esemény zavarja meg. Amikor elindult, kitűzte a célokat és ezeket nem adja fel csak azért, mert nem minden körülmény adott. Inkább választja a hosszabb utat, ha így célba érhet, de ragaszkodik az elképzeléseihez. Ha emiatt elfordulnak Öntől, ne csodálkozzon, hiszen lendületével hajlamos elsodorni azokat, akik esetleg lassítani próbálják.

Támaszkodjon azokra, akik körbeveszik, egyedül nem tudja megvívni a csatát. Bár most még úgy gondolja, kézben tartja az irányítást, azonban nem vett számításba minden körülményt. Hamar szembesül azonban a ténnyel, hogy kapkodva indult el és emiatt felbukkannak váratlan akadályok is. Ha azonban hisz a sikerben, képes lesz maga mellé állítani a környezetében élőket, akik készséggel segítenek Önnek.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Meglepő javaslattal áll elő, így nem csoda, ha kezdetben falakba ütközik. Ha azonban képes harcolni, nem adja fel a terveit, végül talál támogatókat. Ha kell, induljon el egyedül, ezzel is bizonyítva, hogy megvan Önben a kellő elszántság, alaposan átgondolta a tervet. Ha nem is ér még célba, büszke lehet a teljesítményére. Tekintsen úgy a folyamatokra, mint előkészületi munkálatokra, így már nem is olyan rosszak az eredmények.

Keresse azokat a pontokat, amelyekben megegyeznek, és ennek mentén jelölje ki az utat. Egyelőre tegyék félre a nézeteltéréseket, hiszen azok közeledhetnek egymáshoz, ahogy haladnak előre. Most sokkal fontosabb célok vezérlik, ezért képes félretenni az érzéseit és csak a hideg fejét követni. Így nem okoz Önnek különösebb nehézséget, hogy csak a lényegre összpontosítson, minden zavaró tényező felett átnézzen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen vonulna félre, hogy egy kicsit befelé forduljon, de a szerettei ezt nem teszik lehetővé. Folyamatosan keresik a társaságát, elsősorban a tanácsaira van szükségük. Ha figyel a saját szavaira, akár még válaszokat is kaphat azokra a kérdésekre, amelyek Önt is foglalkoztatják. Néha csak tovább kell gondolnia, amit megkezd mások miatt, de ezt már meg tudja úgy is tenni, ha közben a figyelme már másfelé irányul.

Ha nem is értenek mindenben egyet, nagy körvonalakban azonban meg tud fogalmazni olyan célokat, amelyekért közösen szállhatnak harcba. Menet közben aztán közelebb kerülhetnek egymáshoz és az idő majd eldönti, valóban van-e jövőjük. Most fogadja el, hogy ez a lehetőség nyílik meg Ön előtt. Legyen türelmes, a sors útjai ugyan kifürkészhetetlenek, de befolyásolhatja azzal, ha kihasználja, amit nyújt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem szívesen alkalmazkodik másokhoz, ezért egyedül indul el az úton. Hamar ráébred azonban arra, hogy mégiscsak kellemesebben telik az idő kellemes társaságban, ezért inkább haladjon lassabban, de jó hangulatban. A célok nem lehetnek most olyan fontosak, hogy a szeretteit távol tartsa magától. Érdemes lenne ezt a gondolatát a rohanó hétköznapokra is átmenekíteni, amikor csak kapkod, hogy mihamarabb végezhessen.

A közös cél egységbe kovácsolja az erőt, végül egy olyan csapat épül fel Ön körül, amelyre a későbbiekben is támaszkodhat. Bár kezdetben akadnak még félreértések, de ezt türelemmel és nyitottsággal képesek lesznek áthidalni. Sokat jelent Önnek, hogy nem kérdőjelezik meg a döntéseit, úgy is követik, hogy esetleg nem értenek egyet Önnel. Ez a bizalomnak egy olyan jele, amellyel ritkán találkozik, ezért is olyan értékes.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A csalódások egyúttal leckék az élettől. Éppen ezért nem szabad menekülnie előlük. El kell fogadnia, hogy ezt is meg kell élnie, még ha fájdalmat is okoznak. Így tudja egyúttal azt is megtapasztalni, kik azok, akik valóban Ön mellett állnak. Akik ilyenkor nyújtják a kezüket, teszik ezt azért, mert minden hátsó szándék nélkül segítenének. Maradjon talpon, még ha nem is lát erre most okot, jönni fognak új célok, amikért érdemes harcolni.

Ne aprózza el a figyelmét, egyszerre egy feladattal foglalkozzon. Felesleges kapkodnia, mert az csak melegágya lenne a hibázásnak. Szerencsére nem is kell sietnie, hiszen a tervei megvalósítása nem határidőhöz kötött, így ha nem végezne minddel, később ismét kézbe veheti. Haladjon lassabban, de magabiztosan, így megerősödhet az önbizalma is és erőt meríthet a mai eredményekből a későbbiekben is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



