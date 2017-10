Napi horoszkóp - 2017. október 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.23

KOS: (március 21 - április 20.)



Próbálja meg kikapcsolni kicsit azt a bizonyos vészcsengőt az agyában és lazítson. Ne csak arra gondoljon, mi mással foglalkozhatna, ha már mindenképpen hasznosan szeretné eltölteni az időt, a felkínált programokon gyűjtsön tapasztalatot. Sokat tanulhat például abból, ahogyan a környezetében élők viselkednek, amikor nincsenek korlátok, nem kell minden szabályt betartani. Bár Ön most se lép le az útról, de érdekes lehet, ahogyan ezt mások megteszik.

Először gondolja át, vajon hol hibázott, csak utána keressen felelősöket. Valóban nem egyedül Önnek köszönhető a kialakult helyzet, de nagyban hozzájárult ahhoz, hogy idáig jutottak. Ha már ezt felismeri, sokkal nagyobb türelemmel fordul mások felé, és így van esélyük megtalálni a megoldást is. Össze kell, hogy dolgozzanak, most nem járhatnak külön utakon, mert úgy csak még távolabb kerülnek az eredeti célkitűzéstől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne meneküljön a probléma elől, inkább oldja meg. Azzal, hogy most csak besepri a szőnyeg alá és próbálja elterelni róla a figyelmét, csak elhalasztja azokat a kellemetlen perceket, melyeket át kell élnie előbb vagy utóbb. Mivel erre a napra nem voltak tervei, érdemes lenne átesnie ezen, hiszen ha a hangulatára rá is nyomja a bélyegét, nem kell az emiatt elmaradt feladatok miatt is bosszankodnia.

Nézzen szembe azzal, ami elől eddig menekült. Kellemetlen percek várnak Önre, de egyúttal olyan terhektől is megszabadul, amelyek gátolták az előrehaladásában. Nyugodt és megfontolt, így ha kényes beszélgetésre kerül sor, akkor is képes lesz megőrizni a türelmét és az elgondolásait érvényre juttatni. Ne erőszakosan haladjon előre, inkább magyarázzon, hozzon fel érveket, amelyekkel a másik felet is meggyőzheti az igazáról.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Beszéljen az Önt foglalkoztató kérdésekről, ne várja el, hogy a szerettei kitalálják, mi a probléma. Sokkal nyugodtabban tudják úgy megbeszélni a kérdéseket, ha nem kell Önt faggatniuk, mert őszintén feltárja az Önben zajlódó folyamatokat. Ezeket meg kell velük osztania, ha válaszokat szeretne kapni azokra a kérdésekre, melyek ott motoszkálnak Önben és csak mérgezték eddig is a hangulatát.

Gyorsabban repül az idő, ha sikerül hasznosan eltölteni. Nincsenek tervei, de hamar talál tennivalót, ha keres. A semmittevés nem az erőssége, éppen ezért is próbálna olyan feladatokkal foglalkozni, melyeknél eredményekre számíthat, egyúttal a figyelmét is eltereli arról, hogy valami nincs rendben. Mert ezt érzi, csak még arra nem jött rá, min kellene változtatnia, hogy ez a rossz szájíz megszűnjön.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan emberek között mozog, akiket esetleg látásból ismer, de nem állnak közel Önhöz. Ilyenkor elbizonytalanodik és keresi a lehetőséget, hogy félrevonulhasson inkább. Mivel azonban egyre többször szólítják meg, így össze kell szednie a bátorságát és a magabiztosságát, hogy mégis önmagát tudja adni. Gondoljon arra, hogy minden komolyabb kapcsolata így indult egykor, adjon esélyt ennek most is.

Ne másoktól várjon válaszokat, különösen akkor, ha a kérdéseket sem tette fel. Tisztázni szeretné a problémát úgy, hogy közben kitér a beszélgetés elől. Ha már egyszer elhatározta, hogy végre pontot tesz az ügy végére, akkor álljon a sarkára és mondja el, mi nyomasztja. Bár nem könnyű erről beszélnie, hiszen ilyenkor önmagát is kiadja, de csak akkor tud megnyugodni, ha végre maga mögött tudhatja az esetet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nem osztja meg másokkal a terveit, segítséget sem fog kapni. Az indulás előtt kell tisztáznia, ki tart Önnel, ha nem is az első lépésektől, de esetleg később becsatlakozva. Ne akkor kezdjen el kapkodni, amikor látja, egyedül nem boldogul, készüljön fel előre az akadályokra és legyenek Ön mellett olyan emberek, akik a tapasztalatukkal átlendíthetik a holtponton. Utána már ismét haladhat a saját elképzelései szerint.

Érzi, hogy egy kis pihenésre lenne szüksége, de nem hagyják nyugodni az elintézésre váró feladatok. Gondolja át, melyeket halaszthatna későbbre és ezeket bátran húzza is le a listájáról. Ha végül kiderül, hogy nincs is olyan sürgős ügy, ami ne várhatna, máris megteremtette a lehetőségét, hogy egy kicsit lazítson és önmagára figyeljen. Engedje, hogy a szerettei is kényeztessék, és ha meglesték vágyait, azt ki is szolgálhassák.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ezt a napot szentelje saját magának. Most ne foglalkozzon mások problémáival, ha csak úgy menekülhet el ezek elől, akkor menjen is el otthonról. Egy kis séta még ilyen időben is segíthet abban, hogy a fejében rendet tegyen. Az utóbbi időszak nem volt egyszerű, nem csak a sok kudarc, de a sikeresen lezárt folyamatok is nyomot hagytak Önben. Ezeket pedig mielőbb fel kell dolgoznia, hogy tovább tudjon lépni.

Ne engedje, hogy az indulatai magukkal ragadják. Bár nem épp a legjobbkor merült fel a probléma, emiatt át kell szerveznie a napját, de azzal nem kerül gyorsabban a megoldás közelébe, ha a feszültségét szabadon engedi. Inkább számoljon el tízig, ezalatt gyorsan rendezze a gondolatait, hogy minél gyorsabban elindulhasson. Ne bánkódjon azért, mert így alakult a napja, ne feledje, minden okkal történik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



