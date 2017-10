Napi horoszkóp - 2017. október 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne a sikerek jelentség az elégedettséget. Egy nap lehet úgy is sikeres, ha a végén nem tudsz felmutatni kimagasló eredményeket, de közben az otthonodban békét teremtettél, nyugalmat adtál azoknak, akik kereték a helyüket. Üljön le beszélgetni a szeretteivel, keresse a lehetőséget, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Ha képesek megnyílni egymás előtt, tisztázni a nézeteltéréseket, már nem volt hiábavaló felkelni.

Ha teheti, menekül, de vannak olyan helyzetek, amelyeket meg kell oldania és ezért harcolnia kell még önmagával is. Próbálja megőrizni a nyugalmát, ez lehet ugyanis a kulcs ahhoz, hogy sikerrel járjon. Ne veszítse el a hideg fejét még akkor sem, ha az indulatok elszabadulnak. Amíg kézben tartja az irányítást és az elképzelései szerint terelgetheti a folyamatokat, minden esély megvan a békés rendezésre.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesebben tevékenykedik egyedül, hogy ne kelljen másokhoz alkalmazkodnia. Olyan feladatokat tervezett be erre a napra, amelyek mellett gondolatban elkalandozhat, így lehetősége nyílik feldolgozni az elmúlt napok eseményeit. Több kudarc is érte, amit ott és akkor nem értékelhetett ki. Most azonban keresi a válaszokat, miért kellett mindezt átélnie és mit tanulhatott azokból az eseményekből.

Ne keressen bűnbakokat, hiszen az nem viszi közelebb a megoldáshoz. Érthető, ha le szeretné vezetni a feszültségét, de ezt tegye úgy, hogy közben halad előre. Mielőbb tisztázza a nézeteltérést majd lépjen is tovább. Ha megőrzi a nyugalmát, mindezt emelt fővel teheti és elmondhatja a későbbiekben, nem az Ön hozzáállása miatt futott zátonyra a kapcsolatuk. Azt azonban be kell látnia, nincs már közös jövőjük.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Le kell térnie az útjáról, de most nem bosszankodik emiatt. Félreteszi a terveit, mert egy olyan lehetőség kapuja nyílik meg Ön előtt, amelyet izgalmasnak talál. Bár számos kihívás vár Önre, a céljait szem előtt tartva ezek nem jelentenek leküzdhetetlen akadályt. Szívesen keres olyan megoldásokat, amelyek ugyan meglepőek, Ön mégis élvezi a kivitelezést. Emiatt ugyan többen elfordulnak Öntől, de most még ez sem zavarja meg.

Ha engedi, hogy az érzelmei befolyásolják, bizonytalanná válik. Miközben hideg fejjel átgondolta és pontosan eltervezte, mit is kellene csinálnia, most mégis próbál más utat keresni. Így azonban már nem halad olyan magabiztosan, minden nagyobb lépés előtt lelassít. Ne másokat okoljon amiatt, hogy lassabban jut előre, hiszen ezt annak köszönheti, hogy már nem olyan határozott és céltudatos.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ahogyan az Ön véleménye egyúttal saját maga kivetítése, ugyanígy kell értékelnie a kritikákat, amiket kap. Azok a hibák, amelyeket a szemére vetnek, talán nem is Önben vannak meg, a másik fél próbál így könnyíteni saját magán. Ne utasítsa el azonnal a hallottakat, de ne is vegye magára, ha úgy érzi, igazságtalanul érik. Próbálják inkább megbeszélni, miért is fogalmazódtak meg ezek a mondatok, közösen tisztázhatják a kérdéseket.

Tele van indulatokkal, ezt valahogy kezelnie kell. Kerülje az embereket, mert hirtelen haragtól vezérelve könnyen hagyják el olyan szavak a száját, amit azonnal meg is bánna. Keressen olyan feladatokat, amelyek mellett elmerülhet a gondolataiban és így talán rátalál arra az útra, amely elvezeti a nyugalomhoz. Fel kell dolgoznia a múlt eseményeit, de közben célokat is kell látnia maga előtt, hogy tudja, talpon kell maradnia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tükröt tartanak Ön elé. Ha úgy érzi, megbántották, akkor valószínű az Ön szavai is élesek voltak és sebet ejtettek. Ha kiegyensúlyozott embereket lát maga körül, az azt jelenti, Ön is a helyes úton jár. Gondolkodjon el azon, amit maga körül lát és keresse saját magában is ugyanezt. Önismereti kirándulás lesz ez a mai, olyan rejtett zugokat tárhat fel, melyek magyarázatot adnak Önnek sok mindenre, amit eddig nem értett.

Elméletben már mindent tud az adott témában, most már ideje mindezt átültetni a gyakorlatba. Bár nem így tervezte a napot, de a lehetőség most nyílt meg Ön előtt, hogy elinduljon azon az úton, melyre oly régóta készült. Legyen magabiztos, határozott, hiszen segítségre lesz szüksége, de azt csak akkor kap, ha lehet reménykedni a sikerben. Remek csapat épül fel Ön körül, amelyre a későbbiekben is támaszkodhat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem szívesen hallgat, de hiába próbál segíteni, süket fülekre talál. Húzódjon meg a háttérben és álljon készen arra, hogy a megfelelő pillanatban mégis elmondja a véleményét. Most még mindenki lelkes, így nem veszik észre a buktatókat. Megoldást Ön sem tud majd ajánlani, ha az akadályok útjukat állják, de legalább lenyugtathatja a kedélyeket. Akkor vegye majd kézbe az irányítást és igyekezzen minél gyorsabban békét teremteni.

Jó ideje halogatja, pedig tudja jól, hogy ki kell mondania ezeket a szavakat. Most mindenki nyugodt, így talán meghallgatják és elfogadják a véleményét. Legyen türelmes, őrizze meg a nyugalmát azonban akkor is, ha mégis falakba ütközik. Meghozta a döntést, most már ne engedjen, tartsa magát a saját elképzeléseihez. Ha kell, egyedül vigye végig az ügyet, de ne forduljon vissza, hiszen nem volt könnyű elindulni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



