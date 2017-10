Napi horoszkóp - 2017. október 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne akarjon minden áron megfelelni a környezetében élőknek. Vállalja el azokat a feladatokat, amelyek az Ön számára is érdekesnek ígérkeznek, de csak azért ne mondjon igent egy felkérésre, mert úgy érzi, csak így vívhatja ki az elismerést. Ha nem találja meg azokat a pontokat, amelyekbe kapaszkodhat, hamar feladja a harcot és végül nem jönnek az eredmények. Így aztán még Ön sem lesz elégedett a teljesítményével.

Olyan emberek társaságát keresse, akik erőt adnak, biztatják. Sokan emlegetik fel a kudarcait, ami végül, ha célt ér, elveszti a lendületét. Ha azonban támogató közegbe kerül, hamar átlendül a holtponton és már nem is gondol a hibákra, csak keresi a lehetőséget, hogy haladjon előre. Ha sikerül maga mögött tudnia végérvényesen a csalódásokat, számíthat olyan eredményekre, melyek helyreállítják az önbizalmát.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Öntől várják a válaszokat, mert képe átlátni a problémát. Nem ragad le a részleteknél, egészében tekint rá. Pontosan látja előre, ilyen következményekkel járnak a lépések és ezeket egymás után tudja rakni. Így ugyan rövidtávon nem lesz népszerű a megoldással, amelyet talál, de vállalja ezt is annak érdekében, hogy végre ismét béke legyen. Ha sikeresen lezárja a vitát, foglalkozzon a saját feladataival is.

Ne gondolkodjon azon, mi lett volna, ha? Meghozta a döntést, most már ennek megfelelően járja az útját. Felesleges azon törnie a fejét, vajon ha másfelé indul, egyszerűbb lett volna-e. Már nem fordulhat vissza, ha célba akar érkezni, meg kell küzdenie ezekkel az akadályokkal. Ha továbbra is azzal tölti az idejét, hogy a múlton rágódik, végképp bezárul Ön előtt az ajtó és az eddig befektetett munkája is kárba vész.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Hiányzik Önből a kitartás, így ne is keressen olyan feladatokat, ahol erre szüksége lehet. Maradjon meg azon az úton, ahol előre látja, mi vár Önre és így fel tud készülni. Így is érhet el szép eredményeket, hiszen nem csak az elmaradásait dolgozza le, de el is indul egy olyan célja felé, melyről már régóta álmodozott, de eddig halogatta. Bár a lelkesedése egyre nő, a nagyobb akadályok még mindig megriasztják.

Könnyen befolyásolható, ezért meg kell válogatnia, kikkel veszi körbe magát. Hamar kihasználnák, hiszen képtelen nemet mondani a megkeresésekre és így a sajátkötelezettségei elmaradnának. Vannak azonban olyan közeli ismerősök, akik már ismerik ezt az oldalát és pontosan tudják, hogyan tartsák a saját útján. Engedje, hogy ők tereljék, még ha emiatt ki is kell engednie a kezéből az irányítást.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szüksége van egy kapaszkodóra, hogy képes legyen talpon maradni. Kicsúszott ugyanis a lába alól a talaj, de amint ezt érzékeli, azt is tudja, hogy most nem omolhat össze. Bármilyen nehéz is, haladnia kell lépésről lépésre, nem engedve időt és teret a gondolkodásnak. Mozogjon emberek között, akik elterelik a figyelmét, esetleg újabb megbízásokkal igyekeznek lendületben tartani, még ha emiatt el is fárad.

Nehezen tud megküzdeni a nagyobb akadályokkal, ezért kerülje azokat az utakat, ahol ilyenek várhatnak Önre. A rutin feladatok elvégzése azonban lendületben tartja, ezért ezeket vegye elsősorban kézbe. Foglalkozzon velük akkor is, ha még nem közeledne a határidők, végre nem kell majd kapkodnia. Bár ilyenkor nem olyan lelkes, de gondoljon arra, nem felesleges ezekkel most végeznie, így később új célokat kereshet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Határozott elképzelésekkel indul neki a napnak, de hamar elillan a lendület, ha olyan akadályok bukkannak fel, amelyekre nem számított. Kérjen bátran segítséget, mielőtt megfutamodna, hiszen kisugárzásának köszönhetően szívesen sorakoznak fel Ön mellé. A céljai ugyanis a környezetében élőknek is fontosak, az ő körülményeik is jelentősen javulhatnak, ha elérik. A csapatmunka meghozza a gyümölcsét.

Ne azt nézze, ki támadhatja hátba, legyen határozott és céltudatos, akkor ezeket úgyis könnyedén verheti vissza. Haladjon előre, ne térjen le az útjáról, amit kitűzött maga elé. Az eredmények sem maradnak el és ez lesz a legjobb bizonyíték arra, hogy valóban a helyén van, nincs oka új kihívásokat keresni. Ha érték is kudarcok és emiatt elbizonytalanodott, ezekből levonta a tanulságot és megértette, miért kellett átélnie.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Megnyílik Ön előtt egy olyan lehetőség kapuja, amelyről régóta álmodozott. Ott állva viszont elbizonytalanodik, hiszen más feladatokat tervezett be erre a napra. Ügyesen megszervezve a teendőket és összehangolva a folyamatokat azonban képes lehet minden fronton helytállni. Legyen határozott, ugyanakkor türelmes, ne kapkodjon, kerülje el a hibákat, mert az idejébe az már viszont nem fér bele, hogy még ezeket is javítgassa.

Mozogjon emberek között, ne vonuljon félre sértődötten csak azért, mert nem hallgatják meg. Engedje át az irányítást, sodródjon az árral és figyeljen. Felelősség nélkül észreveheti azokat a helyzeteket, amelyek megmutatják Önnek, milyenek is valójában. Sokszor kellett amiatt csalódnia, hogy nem olyan válaszokat kapott a kérdéseire, amelyekre számított. Ilyenkor mindig bebizonyosodott, Ön értékelte túl az adott személyt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp