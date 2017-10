Napi horoszkóp - 2017. október 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem kell szó nélkül elfogadnia, hogy félreállítsák. Ha valahol nem látják szívesen, távozzon emelt fővel és mutassa meg, hogy Ön is erős és képes küzdeni. Keressen olyan feladatokat, amelyek során eredményeket érhet el. Elsősorban így saját magának bizonyítja be, hogy valóban értékes munkát végez. Ha pedig ezt megtapasztalja, máris helyreáll az önbizalma és az egész kényes helyzetből győztesen kerülhet ki.

Bár nem szívesen mozog olyan társaságban, ahol sok az idegen, most képes ezen felülemelkedni. A család békéje érdekében Ön is részt vesz egy programon, amelyet nem Ön választott. Ahogy telik az idő, egyre felszabadultabban szórakozik, és már az sem hozza zavarba, ha ismeretlenekkel kell beszélgetnie. Új kapcsolatokat épít ki, amelyek a későbbiekben akár még el is mélyülhetnek, ha továbbra is ilyen nyitott marad.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kevesebb néha több. Különösen igaz ez akkor, ha a betervezett feladatairól van szó. Hiába kezd lázas kapkodásba és fog bele mindenbe, ha nincs meg a szükséges kitartás, hogy azokat végig is vigye. Inkább csak azokkal foglalkozzon, amelyek valóban érdeklik és képes a siker érdekében megküzdeni az akadályokkal. Szüksége van ugyanis a sikerekre, de az csak akkor jön, ha összpontosít és harcol, amíg el is éri azokat.

Üljenek le és beszéljék át azokat a problémákat, amelyeket az elmúlt időszakban csak besepertek a szőnyeg alá. Egyre nagyobb lett Önök között a távolság, mivel ezek az elhallgatott szavak tüskeként szurkálták a szívét. Most még időben vannak, nem mérgesedtek el annyira a sebek, hogy ne lehetne azokat begyógyítani. Ha azonban tovább halogatja, végül a távolság egy mély szakadékká alakul, amelyben a kapcsolatuk elsüllyed.

IKREK: (május 21 - június 21.)



El kell engednie a múltat, ha tovább akar lépni. Bár már régóta győzködi magát, hogy lezárta, mégis újra és újra felszínre törnek az emlékek. Ez pedig megakadályozza abban, hogy merjen haladni tovább, folyamatosan csak visszafelé tekint. Ha végre elfogadja, hogy nincs már mit változtatni, akkor lesz képes új célokat látni maga előtt és el is indulni azon az úton, ami elviszi a most még ismeretlen jövőbe.

Ami most már megszokás, egykoron még újdonság volt. Minden egyes indulás egyúttal egy kaland, aminek a végén vagy az elégedettség várja vagy elfogadja, hogy nem jó úton indult. De ha fél kockáztatni, csak egy helyben toporog. Ne feledje, számos olyan kaland vált az élete kellemes részévé, amely egykoron kihívásnak tűnt és valóban riadalmat keltett Önben, amíg nem élte azt át. Most is egy ilyen vár Önre.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Engedje ki a kezéből az irányítást és sodródjon az árral. Olyan emberek veszik most körbe, akikben megbízhat, és jól ismerik. Így a megszervezett programokat is képes lesz élvezni, nem kell attól tartania, hogy nagyobb terhet helyeznek a vállára, mint amennyivel képes lenne megbirkózni. Lazítson és próbáljon meg kikapcsolódni, szüksége van arra, hogy megújuljon, ahhoz pedig most leginkább pihenésre van szüksége.

Nem csak az elmúlt napok rohanásai miatt fáradt, már hetek óta kell olyan terhekkel megküzdenie, amelyek meghaladják az erejét. Igyekszik folyamatosan a felszínen maradni, de ehhez hatalmas szellemi munkára volt szüksége. A kimerültség így elsősorban nem is fizikai. Engedélyezzen ezért magának egy olyan napot, amikor nem gondolkodik a problémákon, egyszerűen csak kikapcsolódik, pihen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt elindul, gondolja át még egyszer, valóban felkészült-e a nehézségekre. Menet közben már nem lesz ideje módosítani a terveken és a kudarcot nehezen dolgozná fel. Ha még időben felismeri, hogy nincs Önben most elég kitartás és küzdeni akarás, elkerülhet egy nagyobb csalódást. Nem kell végleg elfelednie a céljait, csak átmenetileg elhalasztani, amíg egy kicsit erőre kap és az önbizalma helyreáll.

Ne engedje, hogy a reggeli remek hangulatát bármi is megzavarja. Várnak Önre meglepetések, számos közülük kellemetlen, de képes ezekkel is megbirkózni, hanem veszíti el a jókedvét. Szem előtt tartva, hogy minden okkal történik, még ott is megtalálja a valódi értelmét a küzdelemnek, ahol mások inkább feladnák. Igyekezzen másoknak is adni abból az energiából, ami Önt is így ösztönzi és hajtja előre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tudjon nemet mondani a saját érdekében. Ha szétaprózza magát, mert igyekszik mindenki kedvében járni, elmaradnak azok az eredmények, amelyekből energiát meríthetne. Márpedig most kell abból feltölteni a készletét, mert nehéz időszak veszi kezdetét. Erre készen áll már, de még előtte szüksége lesz élményekre és eredményekre, hogy ezeket maga előtt látva tudjon majd küzdeni és talpon maradni.

Ismét szóba kerül egy olyan kényes kérdés, amelyet már lezártnak tekintett. A másik félnek azonban vannak kétségei, valóban jól döntöttek-e. Mivel Ön akkor alaposan átgondolta a válaszait és annak megfelelően választotta az útját, így továbbra is magabiztosan áll ki a véleménye mellett. Legyen határozott, ugyanakkor türelmes és megértő, hiszen nem csak Önnek kell tudni továbblépni, hanem minden érintettnek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



