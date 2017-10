Napi horoszkóp - 2017. október 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Néha félreteszi a bizalmatlanságát és túl gyorsan nyit az emberek felé. A legtöbb esetben utána csalódás következik, hiszen nem véletlenül alakult úgy, hogy kezdetben mindig álarcot visel. Bár most még időben észrevette, hogy nem szabad levennie, de így is adott ki magáról olyan információkat, melyekkel visszaélhetnek. Legyen elővigyázatos a következő napokban, hogy még véletlenül se jussanak helyzeti előnyhöz az ellenségei.

Olyan helyzetbe kényszerítik, ahol nem csak rosszul érzi magát, de a kiutat se találja. Ha legalább látna valami menekülési lehetőséget, elfogadná. Ne engedje, hogy a kétségbeesés eluralkodjon Önön, próbáljon talpon maradni. Amíg így tesz, van remény arra, hogy végül mindent maga mögött tudhasson és megfeledkezzen erről a napról. Még nem érti, miért kellett mindezt átélni, de ne feledje, minden okkal történik, lesz erre is magyarázat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne a környezetében élőkön vezesse le a feszültséget, az Önben tomboló energiát igyekezzen hasznosabba felhasználni. Keressen inkább olyan feladatokat, melyek segítenek kikapcsolódni, de mégis kecsegtetnek eredménnyel. Így a sikerélmény végül megnyugtatja, az Önben tomboló indulatok elmúlnak. Bár nem így tervezte ezt a napot, de így elkerülheti a nagyobb veszekedéseket, azt, hogy keresetlen szavaival másokat megbántson.

Ha önmaga képtelen teljesíteni, másoktól sem várhatja el. El kell fogadnia, hogy a terveit most nem tudja megvalósítani, mivel sem Önben nincs elég energia hozzá, sem a környezetében élőket nem tudja megfelelően motiválni. Ez nem jelenti azt, hogy el kell feledkeznie róla, de félre kell tennie és majd egy megfelelőbb pillanatban ismét előhozakodni azzal. Most pedig keressen megnyugtató, kikapcsolódást jelentő feladatokat.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak Ön változtathat a körülményeken, azt nem várhatja el másoktól. Ha elégedetlen, lépjen. Legyenek új célok, amelyek előreviszik, utat mutatnak. Ne abban gondolkodjon, hogy majd mások megmondják, mit csináljon, Önnek kell ráérezni, mi lendítheti tovább abból a gödörből, amelyben érzi magát. De legfőképpen hinnie kell abban, hogy érdemes harcolnia, mert az meghozza majd a kívánt eredményeket.

A meghozott áldozatok csak akkor válnak feleslegessé, ha feladja az álmait. Ugyan most a sikertelenség miatt reménytelennek érzi, hogy célba érkezzen valaha, de amíg harcol, addig van erre esély. Keressen kapaszkodókat, amelyek ugyan mindig csak egy lépéssel viszik előrébb, de így ha lassan is, de halad. Ne legyen türelmetlen, várja ki, amíg a körülmények lehetővé teszik, hogy felgyorsuljon.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A számításaiba nem csúszott hiba, egyszerűen csak lassabban halad, mert hiányzik a lelkesedés Önből. Próbálja felidézni, miért is indult el ezen az úton. Akkor még hitt a sikerben, azonban az első akadályok láttán bizonytalanná vált. Pedig pontosan tudta, hogy azok jönni fognak és voltak kész megoldásai is, amik működtek. Át kell lendülnie a holtponton, ami nehéz, hiszen fáradt, de nem dobhatja el az álmait.

Ne egyedül akarja megoldani a problémákat, ossza meg azokat olyan emberekkel, akik a segítségére lehetnek. Azzal, hogy így kitárulkozik előttük, egyúttal leomlanak azok a falak is, amelyek miatt eddig nem tudtak közelebb kerülni egymáshoz. Hallgatva az ösztöneire azok lesznek a kiválasztottak, akik valóban méltóak a bizalmára és nem fognak visszaélni az Öntől kapott információkkal sem. Legyen nyitott és őszinte.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Rengeteg energiát ölt abba, hogy előkészítse az utat és most, mikor indulhatna, elbizonytalanodik. Újra át kell gondolnia, mely célokat tart fontosnak és azoknak megvalósítása valóban időszerű-e. Legyen őszinte önmagához, és ha azt érzi, már nem tudna harcolni, inkább lépjen tovább anélkül, hogy tovább álmodozna. Érthető, ha már más eredményeket keresne, ne üldözzön olyanokat, amelyek már nem tennék boldoggá.

Ha már úgy ébredt, hogy tele van energiával, használja ezt ki. A fiók mélyén lapulnak olyan feladatok, melyekkel nem szívesen foglalkozik, és addig halogatja, amíg csak lehet. Most talán időben kézbe véve, nem kapkodva észrevehet bennük olyan szépséget, amely által legközelebb már nem tologatja maga előtt. Hiszen mindig akad valami érdekesség, izgalom, de ezt csak akkor ismerheti fel, ha erre nyitott.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Akkor oldja meg a problémát, amikor felmerül. Azzal, hogy a szőnyeg alá sepri, ugyan átmenetileg nyugalmat teremthet, de így később ismét foglalkozni kell vele. Elég kényes a kérdés, így máskor sem lesz nagyobb kedve válaszokat keresni, de lesz idő, amikor ezt már nem halogathatná tovább. Tegye ezt meg inkább most, hiszen ráér és nyugodt, nem kell kapkodnia és elfogadni kényelmetlen helyzeteket.

Csak az nyer, aki mer, szólhatna így is a mondás. Így Önnek is felül kell emelkednie saját magán és átlépve a korlátit keresni az utat. A céljait már megfogalmazta, ha akkor nem ismert lehetetlent, akkor a kivitelezés során is legyen ilyen vakmerő. Ossza meg az elképzeléseit azokkal, akik a segítségére lehetnek, így talán még a helyzete is leegyszerűsödik. Elsősorban szellemi munkára lesz szüksége, tehát igyekezzen megtisztítani a gondolatait indulás előtt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



