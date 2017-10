Napi horoszkóp - 2017. október 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne használja ki a hirtelen jött népszerűséget. Bár szinte kérnie sem kell, folyamatosan rendelkezésére áll a segítség, de ez ne jelentse azt, hogy hátradől, és csak irányít. Tegyen Ön is a siker érdekében, ha látják, hogy dolgozik, még szívesebben állnak a rendelkezésére. Így végre olyan feladatokat is elvégezhetnek, melyekkel nem szívesen foglalkozik, de megosztva a folyamatokat már könnyebben halad Ön is előre.

Mivel a sikert nagyban befolyásolja az Ön hozzáállása, ezért fontos, hogy a gondolatai ne kalandozzanak el, legyen jelen az eseményeknél. Összpontosítson az adott folyamatra, ne is adjon esélyt annak, hogy hibázzanak. Az összeszedettsége és a lelkesedése meghozza a gyümölcsét és végül könnyedén szakíthatják át a célszalagot. De ez egyúttal fárasztó is volt, elsősorban szellemileg, így az esti órákban igyekezzen kikapcsolódni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár alaposan átgondolta minden lépését, az eredmények mégsem úgy jönnek, ahogyan azt tervezte. Érdemes lenne kicsit megállni és átbeszélni egy olyan emberrel az eddigi folyamatokat, aki nagyobb tapasztalattal rendelkezik, mint Ön. Mert ugyan az elméleti tudása valóban hatalmas, a gyakorlat jelen esetben bebizonyította, hogy ez ebben a kérdésben kevés. Ne adja fel, adjon még egy esélyt az ügynek, csak kérjen segítséget.

Amíg talpon marad, addig esélye van. Éppen ezért nem szabad menekülni, ha nem is úgy alakulnak a folyamatok, ahogyan azt tervezte. Valahol hiba csúszott a számításaiba, de ez még nem ok arra, hogy feladja a célokat. Gondolja át, mely lépéseknél nem volt elég alapos és így lehetőséget adott a hibázásnak. Ha ezeket a folytatásban el tudná kerülni, már gördülékenyen haladhat tovább, míg végül elégedetten nézhet vissza az elért sikerre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár akadnak nehézségek ezen a napon, mégis képes azokkal megbirkózni. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy fontosnak tartja a célokat és nem adja fel az első akadályoknál. Az így elért sikerek aztán már viszik tovább előre, egyre lendületesebbé válik, ahogy azt tapasztalja, hogy a befektetett munka nem marad eredmény nélkül. A megfelelő pillanatban segítség is érkezik, mivel a környezetében élők is szeretnék élvezni az eredményeket.

Ha nem kapkod, gyorsabban halad. Elkerüli ugyanis a hibákat, minden kérdésre képes válaszokat adni, mivel szellemileg friss. Éppen ezért is fontos, hogy tartson szüneteket, ilyenkor szellőztesse ki a fejét, rendezze a gondolatait. Bár nem szereti, ha azonnali döntéseket várnak el Öntől, most még így is képes azt a teljesítményt nyújtani, amivel nem csak Ön lehet elégedett, de a környezetében élők is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha szeretne az elképzelései mellé támogatókat toborozni, érvekkel kell előállni. A lelkesedés most kevés, hiszen a tervei nem hétköznapiak. Kivitelezhető és valóban szép eredményeket ígér, de ehhez komoly munka is szükséges. Ahhoz, hogy ezt el is tudja hitetni, tárgyilagosnak kell lennie és nem üres ígéreteket tenni, hanem tényeket és korábbi sikereket felhozni példának. Legyen önbizalma és határozottsága, hogy nyerhessen.

Bár egy darabig sikerül elmenekülnie a valódi problémák elől, ez még nem jelent megoldást. Lassan elfogynak azok a feladatok, amelyekkel egyedül is képes megbirkózni, így segítséget kell kérnie. Ehhez azonban nyugodtnak, határozottnak kell látszódnia, ami nem könnyű. Próbálja a gondolatait megtisztítani a rémképektől, amelyek az elmúlt napokban kísértették, így már tisztább képet láthat maga előtt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbálja kerülni a feszült helyzeteket, mert nehezen tud úrrá lenni az indulatain. Egyébként is könnyen kiszaladnak a száján a szavak, de mikor fáradt, végképp nem gondol bele, hogy ilyenkor mély sebeket ejthet. Bár csak az igazságot mondja ki, ez mégis lehet a másik fél számára bántó, ha nincs becsomagolva. Keressen olyan feladatokat, melyekkel félrevonulhat, így nem Önnek kell felvállalni a békebíró szerepét.

Vagy meg kell erősítenie magát és nemet mondani vagy tegye félre a mára betervezett feladatait. Folyamatosan keresik a társaságát, elsősorban segítséget kérve. Emiatt aztán nem is halad olyan ütemben, ahogyan azt szeretne, és egyre feszültebbé válik. Csak Ön szüntetheti meg azonban ezt azzal, hogy végre képes önmagát előtérbe helyezni és nem mások érdekeit kiszolgálni akár még a saját céljainak rovására is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem engedi, hogy felbosszantsák. Nem csak a környezetében élők próbálják kihasználni, de a körülmények is összejátszottak Ön ellen. Amíg azonban nem veszíti szem elől a céljait, addig képes mindezeken felülemelkedni és folyamatosan haladni előre. Bár lassabban jönnek az eredmények, mégis teszi a dolgát, mindig csak a követező lépésre összpontosítva. Kitartása és elszántsága végül meghozza a gyümölcsét, elégedetten nyugtázhatja az eredményeket.

Még az sem tántorítja el a terveitől, hogy nem kap segítséget. Bár úgy gondolta, egyedül képtelen lesz minden akadállyal megküzdeni, de kénytelen elfogadni, hogy akiket megkeresett, a saját érdekeiket helyezték előtérbe. Végül a céljait mérlegelve arra az elhatározásra jut, mégis elindul, hiszen szeretné azokat a bizonyos eredményeket mihamarabb elérni. Az elszántsága végül jutalmat nyer.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



