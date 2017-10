Napi horoszkóp - 2017. október 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg nem lát maga előtt célokat, egy helyben toporog. El kell hitetnie magával, hogy érdemes elindulnia, mert várnak Önre szép sikerek. A környezetében élők is próbálják feledtetni Önnel a kudarcokat, igyekeznek a sikereket felnagyítani. Ha egyedül nem képes átlendülni a holtponton, hallgasson azokra, akik eddig is ott álltak Ön mellett és fogták a kezét, amikor úgy érezte, nincs már tovább.

Tele van lendülettel, használja ezt ki arra, hogy ledolgozza a hátralékát. Most ugyanis az energiái nem csak arra elegendőek, hogy a folyamatban lévő ügyek végére pontot tehessen, de előveheti azokat a feladatokat is, amelyeket eddig halogatott. Bár továbbra sem szívesen veszi kézbe, de legalább a felmerülő akadályok nem menekülésre késztetik, hanem harcol a siker érdekében. Hisz magában és ez erőt ad Önnek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne engedje felszínre törni az indulatokat, mert az csak feszültséget szítana. Így is nehezen találja meg a közös hangot a környezetében élőkkel, ha ehhez még szóba hozza a múlt sérelmeit, végképp elválhatnak az útjaik. Most egy kicsit háttérbe kell szorítania az érdekeit és elfogadni, hogy az Önnek fontos ügyek nem jelentenek másoknak is annyit. Legen türelmes, el fog jönni az Ön ideje is, ha most nyugodt marad, nem lesz majd egyedül.

Szeretné elterelni a figyelmét a problémákról, ezért új feladatok után néz. Ne legyenek ezek túl bonyolultak összetettek, ugyanis az összpontosítás így is a nehezére fog esni. Ha hibázik, csak újabb gondok szakadnak a nyakába, így végül bekerülne egy mókuskerékbe. Törjön ki a megszokások okozta kalitkából, de tegye ezt türelemmel és megfontoltan, mert csak így léphet tovább végérvényesen, nem csak átmenetileg.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen fogadja, ha nem értenek Önnel egyet, ezért inkább kerülje az olyan helyzeteket, ahol vitákba keveredhetne. Azokkal az emberekkel dolgozzon együtt, akikkel eddig is könnyen megtalálta a közös hangot és vannak olyan céljaik, amelyekért együtt harcolhatnak. Ők tudják ugyanis magukkal húzni és kerülhet általuk ismét a felszínre. Fontosak a sikerek, de emiatt ne gázoljon át másokon, legyen türelmes és higgadt.

Érthető, ha ez az új lehetőség magával ragadja, de az adott szaváról akkor sem feledkezhet meg. Csak azután induljon el az izgalmasnak tűnő úton, hogy a kötelezettségeit teljesítette. Ön sem lenne maradéktalanul elégedett az elért eredményekkel, ha közben folyamatosan arra emlékeztetnék, milyen feladatok várnak még elintézésre. Ha ügyesen szervezi meg a teendőket, akár párhuzamosan is foglalkozhat a kérdésekkel.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár Ön már mindent alaposan megtervezett, mégsem tud mindenkit maga mellé állítani. Az ötlete megosztja a környezetében élőket. Fogadja el, ha valaki nem tart Önnel, mert kétségei vannak. Az Ön számára sem volt a kezdetekkor egyértelmű, hogy ez az ügy valóban megéri az energia befektetést, így nem csoda, ha azok, akik most hallanak erről először, szintén félve mernének igent mondani, Induljon el és az idő majd eldönti, kikkel tud együttműködni.

Nehezen megy az összpontosítás, ezért inkább csak sodródjon az árral. Engedje, hogy mások vezessék és mondják meg, merre is haladjon. Így is kaphat olyan feladatokat, melyekkel szívesen foglalkozik, képes lekötni a figyelmét. De a mások iránt vállalt felelősség súlya nem az Ön vállát nyomja, ami nagy könnyebbséget jelent. Kimerült, de lassan újra önmagára talál, legyen még egy kis türelemmel.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ön se tudja, mi okozza a félelemérzetet, de ez teljesen lebénítja. Már azokban az emberekben sem tud megbízni, akik számtalanszor bizonyították, hogy önzetlenül állnak Ön mellett. Egedül próbál úrrá lenni a bizonytalanságán, de közben egy helyben toporog, hiszen nem mer elindulni. Először a saját önbizalmát kell helyreállítania, ehhez pedig türelemre és nyitottságra lesz szüksége. Kockáztat, de csak ez az egy lehetősége van.

Menekül az olyan helyzetek elől, ahol ki kellene állnia magáért. Bizonytalan, még azokban a célokban sem hisz, melyekért már keményen megdolgozott és egy karnyújtásnyira vannak. Ne adja fel azonban, csak átmenetileg terelje el a figyelmét, tisztítsa meg a gondolatait. Engedélyezzen magának egy lazább napot, amikor nem törekszik a nagy eredmények elérésére, egyszerűen csak sodródik az árral.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg nem tud nemet mondani, inkább kerülje az embereket. Könnyen kihasználhatják a jóindulatát és csak azt veszi észre, hogy ezerfelé elígérkezett. Keressen olyan feladatokat inkább, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni, így nem szorul segítségre és nem érzi, hogy azt viszonoznia kell. Amint a saját lábán áll és jönnek az eredmények, magabiztossá válik és már képes mérlegelni, milyen felkéréseket fogadjon el.

Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával, ha közben nem tud összpontosítani. Így nem várhatja el, hogy Önt tekintsék vezetőnek és kövessék. Használja ezt a lendületet most inkább arra, hogy másokat támogat, így maga mellé állíthatja őket. Ha pedig már a szellemi frissességét is visszanyerte, lesz Ön körül egy olyan csapat, akikre építhet és előállhat a terveivel. Türelem és kitartás, meghozzák a gyümölcsöt is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



