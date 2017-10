Napi horoszkóp - 2017. október 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.10.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne ossza meg a figyelmét több feladat között, mert ez csak melegágya lesz a hibázásnak. Bár úgy érzi, tele van energiával, ez csak az első akadályokig tart ki. Onnantól már egyre nehezebben megy az összpontosítás, így fontos, hogy kézben tudja tartani a folyamatokat. Bár bízott abban, hogy lendületesebben kezdheti a hetet, de most inkább törekedjen a minőségi munkára, a mennyiség ne menjen ennek rovására.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne legyenek nagy tervek, inkább csak sodródjon az árral. Nehezen indul a napja és nem is tud könnyedén átlendülni a holtponton. Apró lépésenként haladjon és tudja értékelni az elért sikereket. Lehet, ezek máskor nem is tűnnek olyan nagynak, de most megdolgozott értük. Éppen ezért ne is az számítson, hogy a külső szemlélő mit mond, hiszen Ön érzi, mekkora erőfeszítést kellett tennie egyáltalán azért, hogy talpon tudjon maradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



A tervezett feladatokkal sokkal gyorsabban végez, mint gondolta, használja ki az időt, amit nyert, hogy egy kicsit saját magával is foglalkozik. Sok olyan eseményt élt át az elmúlt napokban, melyeket akkor és ott nem tudott értelmezni. Most azonban nyugodt és kiegyensúlyozott, ezért végre magyarázatot kaphat arra, miért kellett ezeket megtapasztalnia. Nem csak tanulhat az esetekből, de erőt is meríthet azokból.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nem úgy alakul a napja, ahogyan eltervezte, de ha ügyesen szervezi meg a feladatokat, az eredeti céljait még elérheti. A váratlanul felbukkanó akadályok ugyan lassítják az előrehaladását, de egyúttal olyan utakat is megnyit Ön előtt, melyek rövidebbek és így hamarabb vezetnek el oda, ahova tartana. Vegye észre ezeket a lehetőségeket és bátran használja ki, még ha nem volt erre felkészülve.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nehezen találja a közös hangot a környezetében élőkkel, de ezt még időben felismeri és félrevonul. Számos olyan elmaradása van, amelyet egyedül is képes megoldani, de eddig halogatta. Most itt az alkalom, hogy ezeket letudja és így a hangulata is javul. Leveszi a válláról a súlyt azzal, hogy ezekre már nem lesz gondja. Így megnyílnak Ön előtt lehetőségek, hiszen végre összpontosíthat az új kihívásokra is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne azt hajtogassa, hogy ne tudja megcsinálni, mert akkor valóban becsukja maga előtt az ajtót. Gondoljon arra, hogy a céljait csak úgy érheti el, ha azokért megharcol. Most is egy kemény csata vár Önre, de ha abból győztesen kerül ki, akkor nagy lépést tesz előre. Tele van energiával, ne hagyja ezt veszni azzal, hogy a megoldások helyett kifogásokat keres. Ha csak elindulni nehéz, kérjen ehhez segítséget.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan energiákat sugároz, amellyel vonzza maga köré a környezetében élőket. Használja ezt arra, hogy azokat a feladatokat veszi kézbe, melyekkel egyedül képtelen lenne megbirkózni. Most szinte kérnie sem kell, mert ott a segítség. Legyen határozott, fogalmazza meg egyértelműen, mivel nem tud megbirkózni, így tényleg abban támogatják, amiben szükséges. Nagy lépét tesz meg a céljai érdekében, ezt ne felejtse el megköszönni azoknak, akik lehetővé tették.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Igyekezzen csak annyi feladatot vállalni, amennyit át is lát. Hiába próbálna ugyanis több dologgal egyszerre foglalkozni, az a minőség rovására menne. Márpedig fontos Önnek az elismerés, ezért eredményeket szeretne felmutatni. Legyen türelmes és kitartó, így végül elérheti azokat a célokat, melyeket kitűzött maga elé. Így az elégedettség nem is a dicséretek által jön, hanem a belső béke, hogy önmagának megfelelt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár próbálják letéríteni, ön pontosan tudja, merre visz az útja. Alaposan eltervezte, hogyan érheti el a céljait és felkészült az akadályokra. Most olyan lehetőségekkel kecsegtetik, amelyek által ezeket elkerülheti, de Ön is érzi, hogy így csapdába csalnák. A kitartásának és hideg fejének köszönhetően végül valóban megvalósítja az elképzeléseit és bebizonyíthatja, hogy az állhatatos munka meghozza a gyümölcsét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Csak annyi információt osszon meg a környezetében élőkkel, amennyi elengedhetetlenül szükséges az ügy lebonyolításának érdekében. Csak úgy tarthatja kézben az irányítást, ha ügyel arra, Ön lássa csak át a folyamatokat. Sok energiát fektetett már az előkészületekbe, ne engedje, hogy más arassa le a babérokat. Márpedig az irigyei arra törekednek, hogy magukévá tegyék a sikert és ezért próbálják megkörnyékezni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, elsősorban a sikereket kell számba venni. Ha a kudarcok járnak csak az eszében, nem csoda, ha fél új utakon elindulni. A fejlődés érdekében bizony át kell élnie azt is, milyen, ha veszít, de ez még nem ok arra, hogy ne kockáztasson. Amikor előre felméri, milyen akadályok várnak Önre, nem érhetik meglepetések és képes megvalósítani a maga elé kitűzött célokat. Csak hinnie kell magában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne kérje számon, ha valaki nem tudja tartani Önnel a lépést. Olyan elvárásokat támaszt, amelyek valóban meghaladhatják a képességeiket. Ön ugyan tele van lendülettel és fontosnak tartja az ügyet, de nem mindenki tud azonosulni a célkitűzéseivel. Ugyan Önre való tekintettel segítik, de az odaadásukat nem követelheti meg. Amit lehet, intézzen egedül, így fent tudja tartani a lendületét és a lelkesedését.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp